Az ezüst után történelmi csúcsra ért egy másik fém árfolyama is

Nemcsak az ezüst, hanem a réz árfolyama is jelentős erősödést mutatott kedden: a vörös színű fém határidős jegyzései fontonként 6 dollár fölé emelkedtek az amerikai piacon, ami történelmi csúcsnak számít – írja a Portfolio.

A portál cikkében hozzáteszik: a kereskedők egyre inkább attól tartanak, hogy az amerikai kormányzat új vámokat vethet ki a finomított fémekre, ami az Egyesült Államok felé terelheti a szállítmányokat, miközben más fontos kereskedelmi központokban – például Londonban vagy Sanghaj – akár kínálathiány is kialakulhat.

A réz árfolyamának alakulásában komoly felhajtóerő lehetett az elektromos hálózatok fejlesztése, a megújulóenergia-projektek és az adatközpontok gyors ütemű bővülése, amelyek jelentősen javították a globális keresleti kilátásokat.

Ráadásul a Fed idén további kamatcsökkentéseket hajthat végre, ami még inkább erősítheti a kockázatvállalási hajlandóságot a pénzügyi piacokon. A legnagyobb felhasználónak számító Kínában pedig a folytatódó gazdaságpolitikai támogatás és a bőséges likviditás hosszabb távon is alátámasztja a rézárak emelkedését.