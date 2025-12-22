Jön fel a mentes és a boros-szilvás, de trónfosztás nincs – Nagy magyar szaloncukorkörkép

Van, ami változott, van, ami változatlan, de a szaloncukor mint sláger örök.

Pontos adatok az idei évről természetesen csak hetek múlva lesznek, mivel a szaloncukor karácsonyi műfaj, és sokan az utolsó utáni pillanatokban vesznek csak, de Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára már rálát friss folyamatokra, amelyekről beszélt is az InfoRádióban.

„A legkedveltebb szaloncukrok a zselés, kókuszos, marcipános, mogyorókrémes édességek, ezekben nincs változás, majdhogynem évtizedek óta; a zselés gyakorlatilag a hetvenes évek óta trónon van, abból vásárolnak a legtöbbet, és ez nagyon nem is változik” – szögezte le.

Ami viszont új, az a választék és a fogyasztók nyitása, vagyis amellett, hogy ragaszkodunk a tradíciókhoz, a régi jó ízekhez, van egy nagyon erős érdeklődés az újdonságok felé, a választék ezért is tud annyira bővülni, akár egészen érdekes ízkombinációkkal is; megérkeztek a szárított gyümölcsös szaloncukrok, úgy mint a

vörösboros-szilvás

fügés

diós-fügés,

de a cukormentes és a vegán szaloncukrok iránt is tempósan nő a kereslet.

Mennyiség, árak

A mennyiség is állandó:

3000-3500 tonna szaloncukor fogy el egy évben, és körülbelül 8 millió csokimikulás

ebben az ünnepi időszakban.

„Itt azért számítunk egy pici csökkenésre az emelkedő árak miatt, de azért nagyon stabil ez a fajta vásárlás, tehát úgy látjuk, hogy még ha akár éves szinten stagnáló vagy csökkenő is a piac mennyiségben, akkor azért az ünnepeken hajlamosak vagyunk nagyjából ugyanannyit vásárolni, mint korábban, akkor is, ha egy picit drágább” – tette hozzá.

Árban azért nagy a szórás, akár a trónoló zselés terén is önmagában, mivel 1-2 ezer forintért is lehet kapni egy kilót, de a felső árhatár a csillagos ég, hisz

van, amit a gyártó nagyobb mennyiségben készít

van, amit kis mennyiségben készít egy manufaktúra, egészen különleges alapanyagokból, nagyobb gyümölcstartalommal; egy meggyes-málnás-áfonyás kilója akár a 15-20 ezer forintot is elérheti.

Intődy Gábor szerint azért 4 és 15 ezer forint között hozzá lehet jutni jó minőségű szaloncukorhoz.