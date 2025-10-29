Kozák Tamás: nem érezni az árrésstop fogyasztásnövelő hatását, a kisboltok pedig bajba kerültek

A remélt fogyasztásnövelő hatása már alig érződik az árréstopnak, amely az élelmiszerekre és a drogériai termékekre terjed ki – mondta Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára az InfoRádióban. A legalsó jövedelmi ötödbe tartozók jövedelme nem vagy alig növekedett az év elejéhez képest, és a fogyasztás sem nőtt, ami meglátszik az élelmiszer-forgalomban is. A másik, ami visszafogja a fogyasztást, az egyébként is magas árak miatti inflációs várakozás, és ez befolyásolja az egyének, háztartások vásárlását is – tette hozzá.

A főtitkár úgy véli, az intézkedés negatívan érinti a kisboltokat is,

amelyekből Magyarországon nagyjából 400 településen már nincs is, és több száz olyan település van, ahol a független, láncba nem szerveződő élelmiszer-kiskereskedők is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. „Nem vagy nagyon nehezen bírják az árversenyt, amit a nagyobb üzletláncok, beleértve a hazaiakat és a külföldieket is, közvetve, de rákényszerítenek a kisboltokra” – vélekedett Kozák Tamás.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellátási láncban az árrésstop ellenére emelkednek a költségek. Például a nyersanyag vagy az energia drágul, és a beszállítók, a mezőgazdasági termelők, az élelmiszer-feldolgozók igyekeznek továbbhárítani a kereskedőkre ezeket a költségtöbbleteket. „Ha a kereskedőknél csapódik le ez a veszteség, akkor ez azt jelenti, hogy tovább növekszik az egyik legnagyobb GDP-termelő ágazat vesztesége, tehát a kereskedelem nem tud hozzájárulni a magyar GDP növekedéséhez” – figyelmeztetett Kozák Tamás.

Az a veszély is fennáll, hogy mivel minden kereskedő a túlélés érdekében az olcsó beszerzési forrásokat keresi, inkább külföldről vesz meg a terméket, ezzel nő az import, ami végső soron nem jó a hazai élelmiszer-termelőknek és élelmiszer-feldolgozóknak sem.

„Ezen közgazdasági, gazdasági érvek alapján javasoljuk az árrésstop-szabályozás kivezetését” – összegzett a kereskedelmi szövetség főtitkára. A kérdésre, hogy nem lenne-e azonnali inflációfelhajtó hatása az árrésstop kivezetésének, úgy fogalmazott:

„minél később vezetik ki az árréstopot, annál nagyobb lesz az inflációs sokk,

hiszen a bázishatás miatt közben a költségek emelkednek. Végső soron a megoldást a verseny nyújtja, a vállalkozások közötti verseny fogja az inflációt kordában tartani” – mondta Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára az InfoRádióban.