MOL üzemanyagtöltő állomás a X. kerületben, Kőbányán.
Nyitókép: Róka László

Döntés született a Mol ügyében, pont került a benzinháború végére

Infostart

A stabil üzemanyag-ellátás fenntartására irányuló lépései során a Mol Nyrt. nem élt vissza gazdasági erőfölényével a kisebb töltőállomásokkal szemben – erősítette meg jogerős ítéletében a Fővárosi Törvényszék a Gazdasági Versenyhivatal korábban tett megállapításait. Az ügy azért került bíróságra, mert a Független Benzinkutak Szövetsége nem fogadta el a hatóság döntését, miszerint nem volt indokolt versenyfelügyeleti eljárás indítása.

Véget vetett a bíróság benzinárstop óta húzódó üzemanyag-háborúnak, miután a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma elutasította a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) keresetét és megerősítette a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) korábbi döntését.

A felperes FBSZ arra kérte a bíróságot, hogy semmisítse meg az alperes GVH – egy üzemanyag-nagykereskedővel, nevezetesen a Mol Nyrt.-vel kapcsolatban hozott – végzését és kötelezze őt a versenyfelügyeleti eljárás haladéktalan, de legkésőbb 30 napon belül történő elrendelésére. Ehhez képest a 105.K.704120/2024 számú versenyügyben eljáró Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletében mindenben a hatóságnak adott igazat a Tölgyfa utcai tárgyalóteremben.

Az Economx az ügy kapcsán felidézi, Magyarországon a benzinárstop 2021. november 15-től több mint egy évig volt hatályban, 2022 decemberéig. Az intézkedés az energiapiac erőteljes drágulása és az infláció emelkedése miatt lépett életbe, de cél volt továbbá a lakosság terheinek csökkentése és a gazdasági stabilitás fenntartása is.

Évek óta húzódott

Az életbelépés és a feloldás között 480 forintos literáron lehetett vásárolni a 95-ös benzint és a gázolajat. A hatósági árak megszűnése után már 641 forint volt a benzin és 699 a dízel. 2025 októberében, majdnem három évvel az ársapka feloldása után mindkét üzemanyagtípus 600 forint alatt érhető el.

A kormány 2022 februárjában az üzemanyag nagykereskedelmi árát is literenkénti 480 forintban maximalizálta, ennek köszönhetően csak a Mol nem vonult ki a magyar piacról.
Ezt követően a kisebb kutak a versenyhivatalhoz fordultak, mert sérelmezték, hogy a Mol „méltánytalanul kedvezőtlen feltételeket biztosított” számukra. 2024 novemberében az FBSZ nem törődött bele a GVH azon döntésébe, hogy az ügyben nincs mit kivizsgálni, így bírósághoz fordult. Újabb egy évet kellett várni arra, hogy pont kerüljön az ügy végére.

Az ügyet egyébként az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatósága (DG COMP) is vizsgálta, a GVH-tól függetlenül.

2025. október 16-án a GVH ítéletében kimondta, hogy a versenyhivatal az eljárás során a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járt el, a vizsgálók helyes döntést hoztak, továbbá megerősítette a Mol megállapításait is, miszerint az olajipari cég volt az egyetlen, amely képes volt stabilan kiszolgálni az igényeket, erőn felül kellett teljesíteniük, hogy az ország minden pontjára jusson üzemanyag.

