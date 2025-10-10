Kijöttek az első fájdalmas adatok: a kínai webáruházak már most nyögik Donald Trump vámjait

Ahogy arról az Infostart is beszámolt egyik korábbi cikkében, jelentősen visszaestek a kínai webáruházak – köztük a Shein – amerikai eladásai, miután az amerikai kormányzat megszüntette a kisebb értékű szállítmányokra vonatkozó vámmentességet. A szabályozás augusztus végén lépett életbe, de már szeptemberben tapasztalni lehetett a következményeit, ugyanis a Shein eladásai az előző hónapban mintegy nyolc százalékkal csökkentek a 2024-es év azonos időszakához képest az USA-ban – írja a Portfolio a Bloomberg beszámolója alapján.

A Second Measure adatait hozták nyilvánosságra, amelyeket névtelen amerikai vásárlók tranzakciói alapján közöltek. A fenti adat a második legrosszabb havi teljesítmény az elmúlt három évben.

A Trump-adminisztráció azzal indokolta intézkedését, hogy így egyenlő versenyfeltételek teremtődnek az amerikai vállalatok között. A Shein az elmúlt években gyorsan növekedett, részben annak köszönhetően, hogy a versenytársaihoz képest alacsonyabb árakon értékesítette világszerte az Ázsiában gyártott termékeit. A vállalat bevétele a 2025-ös év első három hónapjában majdnem elérte a 10 milliárd dollárt.

A de minimis szabály megszüntetése előnyös lesz a Shein fast fashion versenytársai számára, köztük a H&M és a Zara számára is – nyilatkozta a Bloomberg Intelligence e-kereskedelemmel foglalkozó vezető elemzője, aki szerint

a játéktér kiegyenlítődött, a nagy kínai webáruházak árai már nem olyan versenyképesek, mint korábban.

A Trump-adminisztráció már májusban megszüntette a Kínából érkező szállítmányokra vonatkozó mentességet. A Shein akkor megemelte termékeinek az árát, amerikai üzletágának teljesítménye pedig ennek hatására visszaesett, a havi eladások majdnem 11 százalékkal csökkentek.

A Shein azóta visszafogta tőzsdei bevezetési törekvéseit, és diverzifikálja ellátási láncát, beleértve a Kínától való függőségének csökkentését is.