Jöhetnek az európai büntetővámok a Shein és a Temu ellen

Kínából az Európai Unióba irányuló textil- és ruházati export az idei év első felében 20 százalékkal nőtt értékben és volumenben, miután az Egyesült Államok Trump-adminisztrációja 30 százalékos vámokat vetett ki a kínai árukra – írja a Financial Times cikke nyomán a Portfolio.

Az Euratex adatai szerint a növekedés közel 2 milliárd eurónyi olcsó ruházati termékből származott, amit Európába tereltek át a kínai gyártók a tengerentúlról. Mario Jorge Machado, a szervezet elnöke úgy véli,

a távol-keleti cégek „agresszív” értékesítési stratégiát folytatnak Európában, hogy kompenzálják az amerikai piacvesztést.

Eközben továbbra is jelentős az EU-s piacra érkező, online eladásból származó kis csomagok mennyisége. Az Európai Bizottság ezért javasolta a jelenlegi, 150 eurós vámmentes értékhatár eltörlését, és egy egységes, 2 eurós kezelési díj bevezetését az ez alatti értékű küldeményekre.

Ez a Temuhoz és a Sheinhez hasonló platformokat érintené, azonban még nem született megállapodás a tagállamok között. Mario Jorge Machado szerint a terv eleve „nevetséges”, tekintve, hogy az Egyesült Államokban augusztus óta minden küldeményre legalább 80 dolláros díj vonatkozik, míg az EU csupán 2 eurót kérne.

Mindezzel párhuzamosan az EU-ból Kínába irányuló export 19 százalékkal esett vissza.

Ez magyarázható egyrészt az európai ruházati árak csökkenésével, másrészt a gyengébb jüannal, ami rontja az uniós versenyképességet. A francia Le Slip Français igazgatója, Léa Marie elmondta: vállalatuk közvetlen versenyben van az ázsiai importtal, ezért marketingre és fogyasztói tudatosításra költenek, hogy a vásárlókat a hazai termékek felé tereljék.