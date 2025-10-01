Új irányt vett a kormányzati szektor egyenlege

2025 első fél évében a központi kormányzat hiánya 534,8 milliárd forintot mutatott, míg a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok 136,6 és 88,2 milliárd forintos többlettel rendelkeztek. 2025 második negyedévében a központi kormányzat 521,3 milliárd forint többletet mutatott, a helyi önkormányzatok 45,2 milliárd forint hiánnyal, a társadalombiztosítási alapok 3,8 milliárd forint többlettel rendelkeztek.

2025 első fél évében a kormányzati szektor bevétele 18 711 milliárd, kiadása 19 021 milliárd forint volt. 2024 azonos időszakához képest a bevételek 1713 milliárd forinttal, 10,1 százalékkal nőttek. A legnagyobb értékkel, 523 milliárd forinttal, 7,7 százalékkal a termeléshez kapcsolódó adók bővültek. Az áfabevétel emelkedése 416 milliárd forint, 11,7 százalék volt. A jövedelemadó-bevételek 475 milliárd forinttal, 15,7 százalékkal emelkedtek. A társadalombiztosítási hozzájárulások 381 milliárd forinttal, 9,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Az egyéb bevételek 333 milliárd forinttal, 11 százalékkal növekedtek – közölte a KSH.

A kiadások 476 milliárd forinttal, 2,6 százalékkal emelkedtek. A kifizetett munkavállalói jövedelem 435 milliárd forinttal, 10,7 százalékkal növekedett. A pénzbeni társadalmi juttatások 262 milliárd forinttal, 5,7 százalékkal lettek magasabbak. A folyó termelőfelhasználás 172 milliárd forinttal, 5,6 százalékkal, a bruttó állóeszköz-felhalmozás pedig 27 milliárd forinttal, 2,5 százalékkal nőtt. A kamatkiadások 217 milliárd forinttal, 11,1 százalékkal csökkentek. A kormányzati szektor egyéb kiadásai 203 milliárd forinttal, 5,4 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól.

Az egyenleg az előző év azonos időszakához képest 1237 milliárd forinttal, GDP-arányosan 3,1 százalékponttal lett kedvezőbb.

2025 második negyedévében bevételek 1067 milliárd forinttal, 11,8 százalékkal nőttek 2024 azonos időszakához képest, a kiadások 118 milliárd forinttal, 1,2 százalékkal emelkedtek. Az egyenleg 949 milliárd forinttal, GDP-arányosan 4,5 százalékponttal lett kedvezőbb az egy évvel korábbihoz viszonyítva - jelentette a KSH.

A jelentés kitér arra is, hogy 2024-ben a kormányzati szektor hiánya -– a nemzeti számlák második előzetes adatai alapján – 4090 milliárd forint volt, a GDP 5 százaléka. Az adatokat a KSH a túlzotthiány-eljárásról (Excessive Deficit Procedure - EDP) szóló jogszabály alapján, a nemzeti számlák európai rendszerében (ESA 2010) foglalt módszertani előírásoknak megfelelően jelentette az EU statisztikai hivatalának, az Eurostatnak.

A kormányzati szektor adóssága – a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján – 2024 végén 59 879 milliárd forint volt, a GDP 73,5 százaléka erősítette meg a jelentés.