Infostart.hu
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
Nyitókép: Martin Barraud/Getty Images

Szakértő: már két hónap alatt el lehet adni egy lakást Budapesten, megduplázódott az érdeklődés

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

Leginkább a társasházi lakások kapósak a nagyvárosokban. Jelentősen lerövidült az ingatlanok értékesítési ideje a július–szeptemberi időszakban az előző évhez képest Budapesten. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az InfoRádióban azt is elmondta, élénkült a kereslet az Otthon Start program hatására.

Az elmúlt hetekben, hónapokban megélénkült a kereslet, szeptemberben „gyakorlatilag dupla annyi érdeklődést mértek”, mint az Otthon Start program bejelentése előtti időszakban – fűzte hozzá a szakértő. Leginkább a társasházi lakások kapósak Budapesten és a nagyvárosokban, hiszen az elsőlakás-vásárlók tipikusan az ilyen ingatlanokat keresik. A társasházi lakások kategóriáján belül a panellakások viszik a prímet, ezek találnak gazdára leggyorsabban a fővárosban, a megyei jogú városokban, és a kisebb városokban is.

A július és szeptember közt a portálon eladottnak jelölt budapesti ingatlanhirdetéseknél megfigyelhető, hogy átlagosan 62 nap alatt keltek el, ez az előző év azonos időszakához képest 23 napos csökkenést jelent.

A panellakások átlagosan 56 nap alatt találnak gazdára. Ugyanakkor ezek a típusú lakások egy éve is hamar, 59 nap alatt elkeltek – teszi hozzá az ingatlan.com friss elemzése. Balogh László még hozzáfűzte, hogy ebben szerepet játszik az év elején tapasztalt keresleti hullám is, ami „kipucolta a piacon ragadt ingatlanok állományát” a fővárosban, megyeszékhelyeken, megyei jogú városokban. A fővárosi téglaépítésű lakások eladási ideje az idén 66 nap volt az említett időszakban, ami egy hónappal rövidebb időszak az egy évvel korábbinál.

Forrás: ingatlan.com
Forrás: ingatlan.com

A szakértő még elmondta, a családi házak, ikerházak, és a sorházak értékesítési ideje is valamelyest rövidült. Hozzátette ugyanakkor, hogy ezeknek az ingatlanoknak az esetében

„házak esetében dupla annyi időre van szükség, mint egy társasházi lakásnál.”

A kertes házak eladási ideje az előző év azonos időszakához képest 31 nappal csökkent, de még így is 124 napra van szükség, hogy valaki egy kertes házat értékesítsen Budapesten.

Balogh László szerint ennek egyik oka, hogy már nincsen olyan kertes ház a fővárosban, amit 100 millió forintos értékhatár alatt meg lehet vásárolni, míg társasházi lakásokat még találni a 40-50 millió forintos ártartományban is.

A községekben, és a kisebb vidéki városokban lévő lakások, házak eladási idejében növekedés volt látható. Ennek részben az a magyarázata, hogy a kisebb településeken is beindult a már régebb óta piacon lévő ingatlanok értékesítése – magyarázta az elemzésben Balogh László.

A friss kínálat eladásához szükséges időtartam vizsgálata tisztább képet ad, teszi hozzá az elemzés. Ennek oka, hogy a korábbról piacon ragadt ingatlanok eladásával az átlagos értékesítési idők növekedésnek indultak. Az idén meghirdetett és a július-szeptemberi időszakban eladott lakóingatlanoknál az értékesítési idő átlagosan 67 nap volt, a 2024-ben meghirdetett, 2025 július-szeptemberi időszakban eladottaknál 71 napra volt szükség.

„Összességében tehát közel egy héttel rövidült az országos eladási idő, ami egyértelműen a piac élénkülését jelzi. [...] A vásárlók most inkább a társasházi lakásokat keresik jobban. [...]

A jelenség azért nem meglepő, mert a 3 százalékos hitel segítségével költöző lakásvásárlók tipikusan ezeket az ingatlanokat választják első otthonnak.”

– fűzi hozzá az elemzésben Balogh László.

Szakértő: már két hónap alatt el lehet adni egy lakást Budapesten, megduplázódott az érdeklődés

lakáspiac

ingatlan.com

otthon start

2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
