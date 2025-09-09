ARÉNA
2025. szeptember 9. kedd Ádám
Nyitókép: Getty Images

Így lehet milliókat spórolni az Otthon Start hitellel – tanácsok, trükkök, lehetőségek

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
A 3 százalékos kamatozású és a többi piaci lakáshitel konstrukciója között a felvett hitel összegétől függően akár több tízmilliós különbség is lehet a teljes visszafizetendő összegben – mondta az InfoRádióban Richter Ádám, a money.hu szakértője.

Több millió forintot is spórolhatnak azok, akik igénylik a fix 3 százalékos kamattal felvehető Otthon Start lakáshitelt, és ügyesen használják megtakarított pénzüket. A money.hu szakértői azt vizsgálták meg, hogyan csökkenthető a lakáshitel teljes visszafizetendő összege. A hitel már elérhető a bankok kínálatában. A 3 százalékos kamatozású és a többi piaci lakáshitel konstrukciója között a felvett hitel összegétől függően akár több tízmilliós különbség is lehet a teljes visszafizetendő összegben. A money.hu szakértője az InfoRádióban elmondta: különböző megtakarítási formákkal optimalizálható, hogy mennyi legyen az Otthon Start hitellel a végtörlesztés összege.

Richer Ádám felhívta a figyelmet, hogy többféle lehetőség is van, az egyik a lakás-takarékpénztár. Utóbbinál a futamidő végére akár több millió forinttal kevesebb visszafizetendő összeggel lehet számolni. A money.hu számításai szerint ha a törlesztőkülönbözetet nyolc évig lakástakarék-megtakarításba forgatják, akkor

  • 20 milliós hitelnél több mint 2 millióval,
  • 50 milliós hitelnél több mint 5 millióval kell kevesebbet visszafizetni.

A megtakarítás mértéke így megfelel annak, mintha a 3 százalékos kamat helyett csak 2,3 százalékot fizetnének az érintettek a hitel után. Ennek hátránya, hogy a lakás-takarékpénztár megtakarítás kizárólag lakáscélra használható fel, és minden felhasználást igazolni kell, ami kötöttséget jelent a többi megtakarítási formához képest.

Ezenkívül még az önsegélyező pénztári megtakarítás is ajánlható, amire az állam évente akár 150 ezer forintot is adhat adójóváírásként. Ez is felhasználható lakáshitel-törlesztésre, így

az állam gyakorlatilag kétszeresen támogatja az igénylőket.

Ebből havonta legfeljebb a bruttó minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg (2025-ben körülbelül 43 620 forint) fordítható lakáshitel-törlesztésre, amely után az állam az összes befizetés 20 százalékát (maximum 150 ezer forint/év) adójóváírásként visszafizeti. Ha csak lakáscélra fordítják a pénzt, akkor a money.hu szakértője szerint érdemes havonta körülbelül 36 350 forintot befizetni, amihez az állam hozzáteszi a további 20 százalékot szja-visszatérítés formájában. Mindezt az adós és akár az adóstárs is igénybe veheti, így megkétszerezve az erre fordítható támogatást.

Richter Ádám hozzátette: mindezeken kívül a szokásos befektetési formák is rendelkezésre állnak, például állampapír-befektetés vagy a megtakarításos életbiztosítások. „Részben a felvett hitel összegétől, részben az adós anyagi erejétől függ az, hogy tud-e valaki élni ezekkel a lehetőségekkel” – jegyezte meg a szakértő..

Mint fogalmazott, a felsorolt opciók azoknak nagy lehetőség, akik egyébként is gondolkoztak abban, hogy felveszik a piaci lakáshitelt, ami adott esetben 6-8 százalékos kamatú is lehet.

Ők nagyon sokat spórolhatnak ezzel, visszafizetendő összegben 11 és 27 millió forint közötti összeget.

Ha pedig ezt befektetik, akkor akár meg is duplázhatják az összeget. Richter Ádám azt gondolja, ezt komoly kockázat nélkül meg tudják tenni azok, akik tudatosabban vesznek fel lakáshitelt.

