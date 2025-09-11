ARÉNA
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
Calculator with wooden house and coins stack and pen on wood table. Property investment and house mortgage financial concept
Nyitókép: marchmeena29/Getty Images

Elemző: nem mindenki jut majd hozzá 10 százalékos önerővel az Otthon Start hitelhez

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A bankok számára nem kötelező az, hogy 10 százalékos önerővel hitelezzék az adósokat az Otthon Start programban; ez függ az adós jövedelmi helyzetétől, az ingatlan minőségétől, valamint a hitelt felvevő életkorától is, és minden esetben a bank saját, egyedi döntése – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Palkó István.

Vannak jogszabályi követelmények, amelyek sokak esetében eleve kizárják a 10 százalékos önerő igénybevételét, például az, ha valakinek már van 50 százalékot elérő tulajdoni hányada, de a 10 százalékos önerő egy lehetőség a bankok, illetve az ügyfeleik számára; mint Palkó István, a Portfolio elemzője az InfoRádióban elmagyarázta, a bank nincs kötelezve arra, hogy az Otthon Start programot 10 százalékos önerővel nyújtsa, hiszen a jogszabályban is az szerepel, hogy „legalább 10 százalék az önerő”.

„Ez a 10 százalék valójában bankonként eltérő mértékű lehet, lehet akár 20 százalékos általános jelleggel, vagy 30, a bank saját szabályzata is szigoríthatja az önerőszabályt ahhoz képest, mint amit lehetővé tesznek a jogszabályok” – mondta.

Külön rámutatott, hogy amikor a jogszabály és a banki szabályozás egyaránt lehetőséget ad arra, hogy a hitelfelvevők 10 százalékos önerővel jussanak hitelhez, lehetnek ennek akadályozó tényezői is, például az az eset, amikor az értékbecslő által becsült forgalmi érték jelentősen eltér lefelé az adásvételi ártól. „Ez az eltérés a jogszabály alapján nem lehet 20 százaléknál nagyobb, de ha már egy kicsit is eltér lefelé, és az illető az adásvételi árhoz képest 10 százalékos önerővel szerette volna igénybe venni a hitelt, akkor ő erre nem lesz képes, hiszen

nem az adásvétel árához, hanem a forgalmi értékhez fogják viszonyítani a bankok a 10 százalékot”

– magyarázta. Ebben az esetben nagyon is elképzelhető szerinte, hogy az illető csak 20 vagy 30 százalékos önerővel fogja tudni felvenni ezt a hitelt.

Palkó István szerint lehet olyan eset, amikor az ingatlannak akár a falazata, az anyaga, a településtípusa alapján lesz kizárt a 10 százalékos önerő alkalmazása, és elismerte, ez nem is teljesen transzparens a bankoknál, amelyek „nem is kötik a nagyközönség orrára”, hogy kistelepülésen nem lehet 10 százalékos önrésszel Otthon Start hitelt felvenni. A bank erről szabadon rendelkezhet, akár úgy is, hogy lehetővé teszi a 10 százalékos önerős hitelt, jövedelemtől függetlenül, de szuverén joga az is, hogy korlátot szabjon ebben Palkó István szerint. De azt is hozzátette, hogy akár az életkorban is megkötéseket tegyenek a bankok.

