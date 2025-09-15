Balogh László: van, ahol már csökkennek a lakásbérleti díjak

Budapesten 0,7 százalékkal, országosan 1,1 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak az előző hónaphoz viszonyítva, ami lassuló tempót mutat – mondta az InfoRádióban Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: jelentősen befolyásoló tényező, hogy a kínálat folyamatosan bővül, országszerte már több mint 18 ezer kiadó lakásból válogathatnak a bérlők. Ez versenyhelyzetet teremt a bérbeadók részéről, ami lassítja a drágulás ütemét.

Az is fontos szempont, hogy

a kiadó lakások iránti kereslet az előző hónapokhoz képest 20 százalékkal kisebb, amiben fontos szerepe van a 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start Programnak is.

Mivel a kereslet csökkent, a kínálat pedig nő, ez mind-mind a drágulás lassulásának az irányába hat – hangsúlyozta.

A fővárosi bérleti díjak összességében emelkedtek, az előző hónaphoz képest 0,7 százalékkal, az előző év azonos időszakához képest pedig 7,2 százalékkal. De már vannak olyan városrészek is, ahol csökkentek az albérletárak. Ezek közé tartozik az I., a II. és az V. kerület, ahol 5 és 20 ezer forint közötti összeggel csökkentek az átlagos havi bérleti díjak. Ebben persze nagy szerepe van annak is, hogy ezek drágább kerületek, ahol a bérleti díjak eleve jóval magasabbak az átlagosnál, 320 ezer, illetve 350 ezer forintos szintről indultak – mondta Balogh Zoltán.

Van három olyan budapesti kerület is, ahol az átlagos bérleti díj 200 ezer forint alatt marad.

Ez azért lehet jó hír a bérlőknek, mert előző hónapig még csak két ilyen kerület volt, de már a XX., a XXI. és a XXIII. kerületben is 200 ezer forint alatt van a bérleti díjak átlaga.

A szakértő szerint az Otthon Start Program miatt nagyon sok bérlő szembesülhet azzal, főleg a fővárosban, hogy

ugyanabból az összegből, amit eddig bérleti díjra fizetett, már kijön egy lakás törlesztőrészlete is.

Lehet, hogy nem ugyanazon a környéken, lehet, hogy nem ugyanabban a kerületben, ahol eddig laktak, de ez a felismerés nagyon sok bérlőt arra ösztönöz, hogy inkább megvegye az első lakását. Ez pedig csökkenti az albérletpiaci keresletet, és mivel a kínálat folyamatosan bővülhet, „ezért a bérleti díjak emelkedése lassulni látszik, és ez a tendencia tartós lehet akár egészen addig, amíg az Otthon Start Program első hulláma le nem cseng, érintve az albérletpiacot is. Ez körülbelül fél évig várható” – fogalmazott a szakember.

Az ingatlan.com 11 ezer lakáskeresőt kérdezett meg, akiknek a túlnyomó többsége hitellel vásárolna ingatlant. Arra a kérdésre, hogy mikor tervezik a költözést, 60 százalékuk azt mondta, hogy fél éven belül. Ez azt vetíti előre, hogy a következő fél év izgalmas lesz az albérletpiacon. Egyrészt, mert nő a bérbeadók részéről a verseny, másrészt csökken az albérletpiaci kereslet. Ezek miatt lassulni fog a bérleti díjak emelkedése. Ugyanakkor a keresetek és a jövedelmek emelkednek, és emiatt a bérbeadók elvileg több pénzt tudnának kérni a bérlőktől. Ez két olyan erő, ami egymás ellen fejti ki a hatását, és nagy kérdés, hogy melyik lesz az erősebb.

„Én arra számítok, hogy a következő hónapokban a bérleti díjak áremelkedése tovább fog lassulni”

– mondta az InfoRádióban Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.