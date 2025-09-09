Átalakíthatja a lakáskínálatot az Otthon Start az ingatlan.com szerint

Az ingatlanközvetítő összesítése szerint a 15 ezer vevőre váró új lakásból Budapesten alig 20 százalék felel meg a program feltételeinek. Vidéken településmérettől függően 76 és 91 százalék közötti az arány, de a megyeszékhelyeken ugyancsak szűkös lehet a kínálat, hiszen Debrecenben, Egerben, Győrben, Pécsen, Szegeden, Székesfehérváron és Veszprémben már meghaladja az 1 millió forintot az új lakások medián négyzetméterára - írták.

A közlemény szerint az Otthon Start sikere azon is múlik, hogy lesz-e elég olyan lakás a kínálatban, amely megfelel a feltételeknek. Piaci információk szerint 4-6 ezer ilyen lakóingatlanra szerződhetnek le a vevők idén, de ha több lenne a program keretein belül megvásárolható új lakás, az a használtak drágulását is visszafoghatja - tették hozzá.