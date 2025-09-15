ARÉNA
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
Happy young couple buying their new apartment or house and starting new life together. Real estate concept.
Nyitókép: mladenbalinovac/Getty Images

Augusztusban gyorsult a lakásárak emelkedése

Infostart / MTI

Országosan 1,1 százalékkal, a fővárosban 1,4 százalékkal nőttek a lakásárak egy hónap alatt, az egy hónappal korábbi 0,2, illetve 1 százalékos ütemet követően - közölte lakásárindexe alapján az ingatlan.com.

Éves összevetésben az országos árindex 14,7, a fővárosi 21,3 százalékos áremelkedést mutatott augusztusban. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: az augusztusi árindex eredménye júliushoz képest 20 százalékkal több hirdetés adataiból állt össze, miközben tavaly ilyenkor 5 százalékkal csökkent a mintavétel alapjául szolgáló lakások száma. Mindez arra utal, hogy a lakáspiacon egyre élénkebb a mozgás, és egyre nagyobb a lendület.

A szakember szerint egyszerre figyelhető meg a gyorsuló áremelkedés és a kínálat szűkülése: a kereslet egyre aktívabb, különösen az Otthon Start programban megszerezhető lakások iránt,

amelyek kínálata az összes eladó lakáséhoz és házhoz képest gyorsabban fogy.

Példaként említették, hogy az Otthon Start programban elérhető lakások kínálata Budapesten július elejéről szeptember elejére 13 100-ról, 11 100-ra, míg a vármegyeszékhelyeken 19 ezerről 17 300-ra csökkent. Eközben a teljes eladó használt lakás- és házkínálat is mérséklődött, de lassabb ütemben: Budapesten 28 200-ról, 27 200-ra, a vármegyeszékhelyeken 21 500-ról, 20 ezerre.

Balogh László megjegyezte, hogy az Otthon Start által generált kereslettel egyelőre nehezen tud lépést tartani a kínálat, ami folyamatosan csökken. Október-novemberben viszont "felmentősereg" érkezhet a lakáspiac eladói oldalára, mert várhatóan késő ősztől kezdve lehet majd leszerződni arra a több ezer új lakásra, ami frissen piacra kerül, és megfelel a fix 3 százalékos hitel feltételeinek.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az eladó használt lakások és házak árszintje is tovább emelkedett. Budapesten az eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke szeptemberben elérte 1,36 millió forintot, a július elején mért 1,28 millió forint után.

A vármegyeszékhelyeken most 771 ezer forint az összesített medián négyzetméterár, ami júliusban még 748 ezer forint volt.

Az Otthon Start programban elérhető kínálat arányát tekintve a fővárosban a XVIII. kerület, vidéken pedig Miskolc és Nyíregyháza emelkedik ki. Budapest XVIII. kerületében az összes eladó ingatlan 76 százaléka, Miskolcon és Nyíregyházán pedig a kínálat 98, illetve 93 százaléka tartozik ide.

A lakáspiac élénkül: nő a kereslet, gyorsul az áremelkedés üteme, miközben a kínálat szűkül. Az áremelkedés tempója viszont még elmarad a 2025 elején tapasztalt árrobbanástól, mivel akkor a havi drágulás üteme országosan és Budapesten is bőven 2 százalék felett mozgott.

