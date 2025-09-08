ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.43
usd:
334.83
bux:
102923.67
2025. szeptember 8. hétfő Adrienn, Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Pintér Sándor belügyminiszter (j) és Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány főigazgatója (b) a minisztérium és az alapítvány közötti együttműködési megállapodás aláírásán Budapesten 2025. szeptember 8-án.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Tehetséggondozás és kutatás: megállapodott az MCC és a BM

Infostart / MTI

Együttműködési megállapodást írt alá Pintér Sándor belügyminiszter és Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány főigazgatója hétfőn Budapesten.

Az aláírást követően Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára újságíróknak elmondta: a megállapodás kiterjed a tehetséggondozásra és a kutatásokban való együttműködésre.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a tehetséggondozás a köznevelés egyik alapfeladata, ezért is nagyon fontos, hogy Magyarország egyik legjelentősebb tehetséggondozó szervezetével, a Mathias Corvinus Collegiummal együttműködési megállapodást kötöttek.

Hozzátette: az oktatáskutatás a másik terület, ahol komoly együttműködési lehetőségeik nyílnak a kollégiummal. Emlékeztetett: a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó Oktatási Hivatal és az MCC már eddig is együtt dolgozott a gimnáziumi rangsorok kialakításán, a jövőben szeretnék ezt az együttműködést elmélyíteni.

Maruzsa Zoltán kiemelte: mindkét szervezetnek fontos az elemzés, kutatás, a Belügyminisztérium pedig rengeteg adattal rendelkezik az oktatás területén, részben a Kréta rendszerében, részben pedig az Oktatási Hivatal nyilvántartásaiban. Ezeket most is elemezzük, de jogos igény, hogy ennél szélesebb körű publikációk is napvilágot lássanak, ezért az MCC kutatói számára is igyekszünk ezekhez a statisztikai adatokhoz hozzáférést biztosítani – tette hozzá.

Az államtitkár kifejtette: bízik benne, az együttműködés nyomán erősödik az oktatási rendszer.

Szalai Zoltán, az alapítvány főigazgatója elmondta: az MCC fő feladata a tehetséggondozás, már több mint nyolcezer diákjuk van szerte a Kárpát-medencében, harminc helyszínen tízéves kortól az egyetemi tanulmányok végéig képezhetik magukat a diákok.

Hozzátette: eddig is kiváló volt az együttműködésük Oktatási Hivatallal, de azt most tovább tudják fejleszteni, ahogyan a kutatásban is szélesebb körű együttműködésre nyílik lehetőség.

Jelezte: bízik benne, hogy az MCC-ben diplomát szerző fiatalok olyan hivatást, munkát találnak, ahol ki tudnak teljesedni, és a hazát tudják szolgálni. Kifejezte reményét, hogy sokan közülük a Belügyminisztériumnál vagy valamely hozzá kapcsolódó szervezetnél helyezkednek majd el.

Kezdőlap    Gazdaság    Tehetséggondozás és kutatás: megállapodott az MCC és a BM

kollégium

pintér sándor

oktatásügy

maruzsa zoltán

tehetséggondozás

szalai zoltán

mcc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Belecsap a sűrűjébe az EP – jön von der Leyen évértékelője is

Belecsap a sűrűjébe az EP – jön von der Leyen évértékelője is

A nyári szünet után zsúfolt hét elé néz az Európai Parlament, amely hétfőtől csütörtökig tartja első őszi plenáris ülését. Számos fajsúlyos kérdés kerül terítékre, többek között Ukrajna és Gáza ügye, de jogállamisági vita is kezdődik Szlovákia kapcsán.
VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Befektetők figyelem! Itt van, mit tervez a 4iG a Rábával

Befektetők figyelem! Itt van, mit tervez a 4iG a Rábával

A 4iG felvásárolja a Rábát, állami tulajdonból magántulajdonba kerül két nagy részvénycsomag, amivel a részvények közel háromnegyede a 4iG-hoz kerül. Nagy kérdés, hogy hogyan alakul át a Rába, és marad-e a gépgyártó a tőzsdén. Az előbbivel kapcsolatban már kaptunk egy kis előzetest, az utóbbival kapcsolatban pedig megküldte a Portfolio-nak a válaszát a 4iG.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A legrosszabbra készülnek a magyar munkahelyek? Ennek a fele sem tréfa, kritikus lehet a helyzet

A legrosszabbra készülnek a magyar munkahelyek? Ennek a fele sem tréfa, kritikus lehet a helyzet

A K&amp;H nagyvállalati növekedési index szerint a cégvezetők várakozásai a kintlévőségek minőségét illetően nagyrészt visszatértek a fél évvel ezelőtti szintre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Six killed by Palestinian gunmen at Jerusalem bus stop

Six killed by Palestinian gunmen at Jerusalem bus stop

Israeli police say two gunmen were killed after the attack, which was one of the deadliest in the city in years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 8. 14:30
Négy vármegyére vehetünk majd kedvezményes autópálya-matricát
2025. szeptember 8. 14:18
Kiderült, beválik-e a fiskális fegyelem: így áll az éves hiánycél
×
×
×
×