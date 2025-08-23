ARÉNA
2025. augusztus 23. szombat Bence
US Trade Barrier Tarrif as American Economic Protectionism and rade Isolation or USA government Protectionist Policy as import taxes or Tariffs in imports.
Nyitókép: Getty Images / wildpixel

Donald Trump vámjai miatt akadozik a csomagküldés

Infostart / MTI

Számos európai postai szolgáltató bejelentette, hogy szombattól felfüggeszti több csomag kézbesítését az Egyesült Államokba az új importvámokat övező pillanatnyi bizonytalanság miatt.

A német, a dán, a svéd és az olasz posta azonnali hatállyal leállítja az Egyesült Államokba irányuló kereskedelmi csomagok útnak indítását, míg a francia és az osztrák szolgáltató hétfőtől, a brit pedig keddtől követi példájukat.

Donald Trump amerikai elnök júliusban írt alá rendeletet arról, hogy augusztus 29-től vámkötelessé válnak az eddig mentességet élvező, 800 dollár alatti értékű kereskedelmi árucikkek nemzetközi csomagküldeményei is.

Vámmentesek ezentúl a rendelet szerint csak a 100 dollár alatti levelek, könyvek, ajándékok és egyéb kisebb csomagok lesznek.

Több európai postai szolgáltató azért döntött a kézbesítések felfüggesztése mellett, mert nem tudják garantálni, hogy a csomagok augusztus 29. előtt megérkeznek az Egyesült Államokba. Tájékoztatásuk szerint nem egyértelmű, hogy pontosan mely árucikkekre vonatkoznak az új szabályok, az amerikai hatóságok ugyanis nem adtak megfelelő eligazítást, és nem volt elég idő sem a számítógépes rendszereket felkészíteni a változásokra.

Az 51 európai postai szolgáltatót tömörítő PostEurop nevű szervezet jelezte: ha nem találnak megoldást augusztus 29-ig, várhatóan az összes tagvállalatuk hasonló intézkedéseket fog bevezetni.

Gazdaság    Donald Trump vámjai miatt akadozik a csomagküldés

donald trump

vámháború

vámok

