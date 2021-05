Chiphiány

A globális chiphiány alakulásáról az Infostart is többször beszámolt, jelezve: itt már régen nem csak az autóiparról van szó, hanem az okostelefonok, a szórakoztató elektronikai termékek vagy akár a konyhai robotgépek, mosógépek gyártásának nehézségeiről is. A Portfolio friss összeállításában most megjegyzi: az IHS Markit szerint a chiphiány miatt

az első negyedévben világszerte 1,3 millió személyautót és kisteherautót nem tudtak legyártani.

Az AlixPartners becslése szerint az autóiparnak globális szinten 110 milliárd dollárnyi bevételkiesést okoz idén a chiphiány, összesen akár 3,9 millió autóval kevesebbet készíthetnek 2021-ben az autógyártók.

A chiphiány súlyosságát jól mutatja, hogy olyan gyártók is nehézségekkel szembesülnek, amelyek a termékeikbe épített chipek nagy részét saját maguk gyártják, mint a Tesla vagy az Apple, utóbbi már jelezte, hogy az iMac és az iPad következő generációjának piaci bevezetését elhalasztja.

Konténerhiány

Írtunk már korábban a konténerhiányról is, amely tavaly az egyes országok lezárásával kezdődött.

Akkor "összezavarodtak" a tervezett szállítási útvonalak, a kereskedők a még "működőképes" országok felé fordultak, így viszont megtört a konténerek küldésének és visszaindulásának dinamikája, egyes konténerek a célországokban, mások kikötőkben ragadtak.

A helyzetet számos helyen súlyosbította a munkaerőhiány, ami szintén lassította a konténerek körforgását.

A kereskedelem mértékének csökkenésével a hajók száma is visszaesett - vagy a dolgozók közti járványos esetek miatt, vagy mert felújítani küldték a járműveket.

A hab a tortán pedig az volt, amikor a Szuezi-csatornát eltorlaszolta az Ever Given nevű konténerhajó, ami jelentős fennakadásokat okozott az egész világkereskedelemben.

A Portfolio most azt írta: három kínai vállalat, a CIMC, a DFIC és a CXIC gyártja a világ konténereinek közel 80 százalékát. Bár a gyártási volumen idén növekedni fog, becslések szerint idén a globális konténerkínálat 6-8 százalékkal fog bővülni, de még így sem készülnek el elég gyorsan a konténerek ahhoz, hogy enyhítsék a globális kapacitáshiányt.

Ám az idei konténergyártás nagy része még a 2019-es év és 2020 első felének alacsony termelési volumenét pótolja.

Nem tudott még helyreállni a konténerek áramlása sem. Jelenleg az a helyzet, hogy a Kínából és más exportőr országokból induló konténerhajók teljesen megrakodva indulnak ki a kikötőkből, de mivel a hajózási idők szűkre szabottak és a kikötőkből minél rövidebb idő alatt távozniuk kell a hajóknak,

sokszor előfordul, hogy az exportpiacokról visszafelé induló hajók már nem tudják bevárni az összes üres konténert,

így a visszaútra már 5-8 százalékkal kevesebb, üres konténerrel indulnak el.

Szakértők szerint legkorábban az idei év végén vagy 2022 elején enyhülhet a globális konténerhiány.

Acélhiány

Európában és az Egyesült Államokban az akut acélhiány miatt az acélárak 2008 óta a legmagasabb szintre emelkedtek, és a helyzet valószínűleg nem fog változni addig, amíg az acéltermelés az év második felétől fel nem gyorsul, áll az S&P Global Platts elemzésében, amely alapján

az amerikai középnyugati melegen hengerelt acél ára az év eleje óta 33 százalékkal emelkedett, míg az észak-európai árak 36,5 százalékkal ugrottak meg.

A folyamatok egyik nagy nyertese Kína, amelyik folyamatosan növeli az exportját, mivel a tengerentúli piacokon a kereslet és az árak emelkedése ismét versenyképessé teszi a kínai acélt.

Műanyaghiány

A pandémia alatt jelentősen nőtt a műanyagtermékek iránti kereslet (lásd eldobható műanyag ételhordó dobozok), a beszállítói láncok pedig a műanyaggyártásban is sérültek, a nyersanyagok, például a polietilén, a polipropilén és a monoetilén beszerzésének nehézségei több iparágban gyárleállásokhoz, jelentős áremelkedésekhez és termelési csúszásokhoz vezettek.

Az S&P Global Platts szerint az amerikai hurrikánok, viharok és a covidos esetek miatti kényszerű leállások csúcspontján

a polietilénkapacitás 75 százaléka, a polipropilén kapacitás 62 százaléka, a PVC-kapacitásnak pedig az 57 százaléka állt le.

A műanyaghiány számos iparág vállalatainak működésében okozott fennakadásokat, az autóipari cégek közül a Honda és a Toyota, a festékgyártó PPG Industries, a raktározási eszközöket értékesítő Container Store Group, mind nehézségekre és jelentős áremelkedésekre figyelmeztettek az elmúlt hónapokban.

Amerika újabb nehézségei

Fűrészáruhiány: bár egyelőre amerikai problémáról van szó, ismerve az amerikai ingatlan- és jelzáloghitel-piac méretét, könnyen globális problémát jelenthet később a fűrészáru piacon jelentkező hiány. A fűrészáru iránti kereslet robbanásszerűen nőtt az elmúlt hónapokban az Egyesült Államokban, a kereslet növekedésével nem tudtak lépést tartani a beszállítók, akik a pandémia miatt alaposan visszafogták a gyártást, a gazdaság felpörgése és a lakásépítés volumenének megugrása miatt azonban túlkeresletessé vált a piac, a fűrészüzembezárásokat nem könnyű visszafordítani, ennek lett az az eredménye, hogy a fűrészáruk ára az egekbe szökött.

Az elmúlt években 1000 deszkaláb (a deszkaláb 1 x 12 hüvelykes, 12 hüvelyk méretű fa mennyiséget jelöl) fűrészáru ára jellemzően 200-400 dollár között mozgott, egy éve még 350 dollár körül állt, idén május elején azonban 1600 dollár fölé emelkedett az ára,

vagyis egy év alatt közel ötszörösére emelkedett a fűrészáru ára.

A probléma súlyának érzékeltetéséhez fontos tudni, hogy az Egyesült Államokban a legtöbb családi ház egy sajátos szerkezettel, fából készül. Egy átlagos, amerikai, új családi ház építéséhez közel 16 ezer deszkaláb fűrészáru szükséges.

Csirkehiány: a hiány már a járvány idején kezdődött, a kényelmi ételek iránti vágy olyannyira szűkössé és drágává tette a baromfit, hogy egyes éttermek korlátozták a szárnyasok húsából készült szendvicsek vagy általában húsos ételek kínálatát, vagy kifogytak belőlük, több éterem megváltoztatta az étlapját és az akcióit. A problémát az okozza, hogy a pandémia miatt sok üzem vagy bezárt, vagy még nem teljes kapacitással működik, miközben a kereslet folyamatosan emelkedik. Erre még rátesz egy lapáttal a gyorséttermek közötti "csirkés szendvics háború", a McDonald’s, a KFC, a Bojangles és a Buffalo Wild Wings, de a kisebb étteremláncok is kínálnak csirkés szendvicseket, a keresletet egyre nehezebben tudják kielégíteni.

Ketchup: a lezárások alatt az Egyesült Álamokban is jelentősen megnőtt az elvitelre rendelés az éttermekben, ezzel keresett árucikké vált a kis adagos csomagolt ketchup, amiből országos hiány alakult ki.

Használt autó: Részben a korábban már említett chiphiány miatt jelentősen lassult az új autók gyártása, ami miatt csökkent a kínálat és nőttek az árak az új autók piacán, ez, és a pandémia hatása, vagyis hogy egyre többen választják a tömegközlekedés helyett is a saját autóval történő utazást, a használt autók piacán is keresletnövekedést és masszív áremelkedést hozott. (A használt autók, különösen a kis kategóriájúak hiánya itthon is gondot okoz, egyes vélekedések szerint a futárok számának növekedése miatt, illetve azért, mert a járvány miatti anyagi nehézségek hatására többen a használt autók megvásárlása mellett döntöttek vagy elhalasztották az új autó vásárlását.)

Klór: A korlátozások miatt több tízmillió amerikai rekedt otthonában, sokan ráadásul medencés otthonokban, a medencék tisztán tartásához pedig elengedhetetlen a klór, amiből viszont mostanra hiány alakult ki, amit csak súlyosbít, hogy egy többek között klórt előállító louisianai üzemben tavaly nagy tűzvész pusztított, így a kínálat is sérült, a medencék tisztán tartásához szükséges vegyi anyag hiánycikk lett. Az ország egyes részein az üzletek mennyiségi korlátozásokat vezettek be a klórra, más területeken a klórtabletták ára megduplázódott a tavalyi évhez képest.

Nyitókép: MTI/Vajda János