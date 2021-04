A koronavírus-járvány az élelmiszer-ipari alapanyagok óriási áremelkedését hozta, köztük például a csomagolóanyagokét – írja a g7.hu.

A csomagolóanyag-gyártásban tapasztalható áremelkedés elsősorban a pandémia hatása, az egyik alapprobléma, hogy a járvány miatt az üzemanyagok iránt bezuhant a kereslet, így az olajfinomítók is visszafogott kapacitással működtek. Márpedig a műanyagipar legfontosabb alapanyagai a kőolaj-finomítás során keletkező melléktermékek, amelyek termelése így szintén csökkent.

2020 végén és 2021 első negyedévében sorra álltak le az olyan gyárak, amelyek ezekből gyártanak különböző, már feldolgozottabb műanyagipari alapanyagokat. Vannak olyan termékek, amelyek esetében az Egyesült Államokban a termelés 60-80 százaléka kiesett, de Európában is millió tonnában mérhető a kapacitáscsökkenés.

Közben 2020 végén teljesen felborult a tengeri szállítmányozás is. Decemberben már kétszer annyiba került egy konténernyi terméket Kínából Európába szállítani, mint a járvány előtti időkben, és a Szuezi-csatornát napokig elzáró Ever Given nem segített a helyzeten.

A kereslet azonban ezzel párhuzamosan nem csökkent, sőt Kínában és a tengerentúlon még nőtt is, ami elkezdte elszívni az európai piacról ezeket az anyagokat.

Elszálltak a polimerárak és a polietilén, illetve a polipropilén két és fél hónap alatt a duplájára drágult, ezekből készül nagyjából minden csomagolóanyag, a flakonok, a fóliák, a zacskók, a palackok, a joghurtos dobozok.

A PET-palackok és a papírdobozok alapanyagainak ára ugyanígy kilőtt.

A többség már legalább részben a drágán vett anyagokkal termel, és ez folyamatosan tolja fel a költségeiket. Ráadásul a cégek kivárásra sem játszhatnak, mert attól tartanak, hogy ha nem vásárolnak, akkor lesznek olyan csomagolóanyagok, amelyek elfogynak.

A csomagolóanyagok áremelkedése azért fontos, mert tulajdonképpen minden olyan terméket érint, amelyet a heti nagybevásárlásnál a kosárba teszünk. Annak mértéke azonban, hogy ezek a változások az adott termék árát mennyivel növelhetik, elég eltérő. A műanyagipari felbolydulásnak az ásványvíz és az üdítők mellett a tisztálkodó- és tisztítószerekre, illetve a műanyagpoharas termékekre lehet például komolyabb hatása.

