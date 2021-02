Kínai árukkal telnek meg az európai raktárak

A nagy befektetők számára biztos ponttá vált európai raktárépületek építésébe pénzt befektetni: az e-kereskedelem hatalmasat fejlődött a koronavírus-járvány miatt, hivatalos adatok szerint Kína határain kívülre irányuló áruforgalma majdnem harmadával nőtt. A terület már a pandémia előtt is nagyon nagy ugrás előtt állt, a boltzárak és a "maradj otthon" felszólítása ugyanakkor nagyjából egy évet repítette előre a fejlődést becslések szerint. Most a gyorsaság a legújabb kihívás: egy kereskedő sem akar késedelmesen szállítani, áruit konténerekben tárolni ahelyett, hogy a vásárlóhoz kerülnének azok– írja a CNBC.

Ennek hatására nagyobb igény van Európa raktáraira, mint valaha, ezek 95 százalékos kihasználtsággal működnek, ami rekordnak számít. 2013 óta a tavalyi évben fektették be a legtöbbet a szektor fejlesztésébe, mintegy 38,64 milliárd eurónyit. Most azonban az Alibaba is szeretne egy méretes szeletet kiharapni az európai piacból, így még a korábbinál is több raktárra lesz szükség a kontinensen.

A tavalyi év a kínai vállalkozások határon túli raktáregységeinek számában

nem kevesebb, mint 80 százalékos ugrást hoztak:

2020 végére már 1800 raktárból szolgálták ki a kínai kereskedők áruival a vásárlókat világszerte. Azzal kapcsolatos összefoglaló adatok, hogy mely országok vagy kontinensek vásárolnak a legtöbbet Kínából, nincsenek, de az anekdotikus bizonyítékok abba az irányba mutatnak, hogy az európaiak rendelnek legszívesebben az országból.

Fejlődik a szolgáltatás minősége

Diane Wang, a DH Gate e-kereskedelmi platform alapítója a CNBC-nek azt mondta: jelenleg tíz raktáruk van tengerentúlon, amelyhez még legalább negyvenet szeretnének még építeni. Termékeik nagyjából fele már ezekben a raktárakban várja a megrendelést, tehát nem Kínából kell elindulniuk, amikor kosarunkba helyezve kifizetjük őket.

Suresh Dalai, az Alvarez & Marsal nevű, az ázsiai kereskedelem szakértőjének számító tanácsadócég egyik vezetője szerint is nagyon sok európai vásárol Kínából: szerinte a valódi fejlődés a csomagok nyomon követése, a rendelés napján történő kiszállítás és a csomagautomatás megoldások terén várható. Úgy gondolja, mivel nagyon nagy a kereslet, sok piaci szereplőnek jut majd tér, hiszen egyre több ember szokja meg az internetes vásárlást és a Kínából történő vásárlást is.

Hazai változás

A magyar helyzetet árnyalhatja, hogy július elsejétől nincs már áfa- és vámmentesség a 22 eurónál kisebb értékű, harmadik országból érkező csomagok esetében. Jelenleg ezek után sem áfát, sem vámot nem kell fizetni, 150 euró alatt pedig csak áfát kell a vásárlónak befizetnie.

Július elsejétől áfát minden csomag esetén kell fizetni,

a vámfizetés marad a 150 euró fölötti csomagok sajátja. A kiskaput azonban éppen az jelentheti, ha a kereskedőnek van európai raktára: ha innen szolgálja ki a vásárlót, akkor már nem harmadik országból érkezik a küldemény. Így az Európában épülő raktárak trendje végső soron segíthet azokon, akik éppen az ingyenes vagy olcsó posta és kedvező ár kombinációja miatt rendeltek sokat eddig Kínából.

Nyitókép: Jens P. Raak Pixabay