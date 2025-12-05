ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 5. péntek
Beautiful blonde women wearing glasses, in a denim jacket and a skirt, shopping for milk in the supermarket. She is holding two cartons of milk and choosing which one to buy.
Nyitókép: miniseries/Getty Images

Karácsonyi roham ide vagy oda, a kereskedelmi szövetség borúsnak látja a helyzetet

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

Az Országos Kereskedelmi Szövetség álláspontja szerint még egy erős karácsonyi roham sem fogja egyenesbe hozni a kiskereskedelmi forgalom éves alakulását. Kozák Tamás, az OKSZ főtitkára szerint az árrésstopnak nincs jelentős hatása az élelmiszer-kereskedelem növekedésére, miközben az intézkedés jelentős károkat okoz az üzletláncoknak.

A kiskereskedelmi forgalom volumenének növekedése, ami a második negyedévben egy nagyobb lendületet kapott, kezd elfogyni, ezen belül pedig az élelmiszer-forgalom kifejezetten lassuló tendenciát mutat – mondta az InfoRádióban az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Utóbbi azért is figyelemre méltó, mert az árrésstop rendeletnek az egyik célja az lett volna eredetileg, hogy ösztönözze az élelmiszer-fogyasztást, de például októberben az előző havi szinten maradt, miközben több százmillió forint veszteséget okoz az érintett kereskedelmi cégeknek – jegyezte meg Kozák Tamás.

A kereskedők által várt karácsonyi roham kapcsán a főtitkár kiemelte: az elmúlt hónapokban a növekedés dinamikája elmaradt a tavalyitól, és bár a negyedik negyedév, illetve a november–decemberi időszak a jellemzően a legerősebb, a szövetség arra számít, hogy az év végi forgalomnövekedés szintén az egy évvel ezelőtti szint alatt fog alakulni.

Kozák Tamás szerint abból, hogy a reálkereset közel 6 százalékkal növekedett, és éves szinten is körülbelül ilyen mértékben fog emelkedni, ettől viszont mind a fogyasztás, mind a kereskedelmi fogalom elmaradt, arra lehet következtetni, hogy

erős a vásárlói óvatosság, ha úgy tetszik, fogyasztói bizalmatlanság.

Annál is inkább, mert kutatások alapján az inflációs várakozások még mindig magasak, de nem csak az élelmiszerek kapcsán, hanem úgy általában, ami elbizonytalaníthatja a fogyasztókat a vásárlástól, és inkább a megtakarítás irányába tolja el a döntéseiket – mondta.

KAPCSOLÓDÓ HANG

kiskereskedelem

országos kereskedelmi szövetség

kozák tamás

árrésstop

Az Országos Kereskedelmi Szövetség álláspontja szerint még egy erős karácsonyi roham sem fogja egyenesbe hozni a kiskereskedelmi forgalom éves alakulását. Kozák Tamás, az OKSZ főtitkára szerint az árrésstopnak nincs jelentős hatása az élelmiszer-kereskedelem növekedésére, miközben az intézkedés jelentős károkat okoz az üzletláncoknak.
