A májusi jégeső is aranyat ér? Most kiderül – Időjárás

„Indul a mandula” – mint egy falat kenyér, úgy kell a földeknek a mediterrán ciklon, amely szombaton érkezik a Kárpát-medencében, indulhat az aszály elleni védekezés érdemi része.

A folyamat igazából már éjjel beindult azzal, hogy országszerte beborult az ég, délnyugat felől nőt a csapadék területi kiterjedése és intenzitása, tartós esőzés kezdődött a Dunántúlon, keleten, délkeleten még kisebb volt a csapadéktevékenység. Villámok persze mindenfelé voltak, 8-13 fok közé süllyedt a hőmérséklet hajnalra.

Szombaton igen megosztott lesz az ország hőmérsékleti szempontból, a nyugati országrészbe megérkezik a hidegebb levegő, lesz, ahol alig lesz 10 fok, míg keleten melegebb időre van kilátás, még 20 fok fölött is lehet a csúcs.

Labilisabb lesz a légrétegződés, záporok, zivatarok képződhetnek keleten, a stabilabb eső az ország nyugati felén várható. Ahol zivatar lesz, ott jég és viharos szél és várható.

Vasárnapig bezárólag nagy területen lesz azért esély 10, vagy akár 20 millimétert is elérő vagy azt meghaladó csapadékmennyiségre.

A Dunától nyugatra brutális szél lesz, nem lehet megúszni. Keleten csak a zivatarokhoz kapcsolódóan.

Vasárnap még itt lesz a ciklon, hétfőn északkelet felé eltávolodik térségünktől.