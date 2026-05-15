Egy férfi tankolja meg az autóját egy benzinkúton.
Nyitókép: Getty Images/South_agency

Örülnek az új miniszteri rendeletnek – életben maradhatnak a kis benzinkutak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint a jelenlegi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árrés nélkül kellene működniük, ami lehetetlen.

A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék-készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László szerint az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta: ez a felszabadított üzemanyag-mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát.

A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a jelenlegi jogi környezetben a felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árrés nélkül kellene működniük, ami „nyilvánvalóan lehetetlen”. Gépész László közölte:

amíg ez a felszabadított üzemanyag-mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszert találjanak ki és vezessenek be.

A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyag-ellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás.

Egy nappal korábban gazdasági szakemberek nyílt levelet küldtek Kapitány Istvánnak, amelyben a védett üzemanyagárak megszüntetését szorgalmazzák. Egyebek mellett azt írták, elengedhetetlennek tartják a lakosság tájékoztatását arról, hogy a jelenlegi üzemanyagárak további fenntartása belátható időn belül az eddigieknél is sokkal súlyosabb gazdasági problémákhoz vezethet. Ezért szükséges a védett üzemanyagárak mielőbbi kivezetése, és az üzemanyagok jövedéki adójának megemelése legalább a védett ár bevezetése előtti szintre, ezzel egyidejűleg pedig bizonyos mértékű szociális kompenzáció a lakosság széles rétegei számára.

Kifejtették, hogy a védett ár éppen akkor ösztönöz a benzin és a gázolaj fogyasztásának növelésére, amikor azt csökkenteni kellene. Ugyanis "nem szabad azt az illúziót táplálnunk, hogy az iráni háború hatása az energiaárakra csak rövid átmeneti jelenség" - amint azt az Európai Bizottság is megállapította - írták. Hozzátették, hogy az iráni háború folytatódása és esetleges kiterjedése további hiányhoz és akár hordónkénti 200 dolláros olajárhoz vezethet.

A bajt tovább tetézi, hogy Magyarországon nagyrészt leállt az import, mivel az alacsony áron rögzített hazai nagykereskedelmi ár miatt nem hoznak be kőolajterméket külföldről. A benzinkutak számára a védett üzemanyag esetén előírt nulla nagyon alacsony árrés, illetve a romló ellátás miatt az is várható, hogy egyre több benzinkút fog bezárni, ahogy ez 2022-ben is történt. Ennek következtében pedig a benzinárstop 2022 végi kivezetése után többe került itthon az üzemanyag, mint akkor került volna, ha a benzinárstopot nem is vezetik be. Hasonló várható most is, ha sokáig fennmarad a védett ár intézménye - fogalmaztak.

Megjegyezték azt is, hogy az üzemanyag ilyen jellegű ártámogatása mindenekelőtt a gazdagoknak kedvez:

a magyarországi lakosság leggazdagabb 10 százaléka ugyanis mintegy tízszer annyi üzemanyagot fogyaszt, mint a legszegényebb 10 százaléka, és így a mesterségesen alacsonyan tartott árral az előbbiek tízszer annyi támogatást kapnak, mint az utóbbiak.

Ez azt jelenti, hogy döntő mértékben olyanok kapják a támogatást, akiknek erre egyáltalán nincs szükségük.

A védett ár csak látszólag segíti a lakosságot és a vállalkozásokat, hiszen végső soron mindenki megfizeti az üzemanyagok valós költségét valamilyen módon: áruhiány, későbbi magasabb árak, szennyezett levegő vagy éppen alacsonyabb állami jóléti kiadások formájában, hiszen akár több százmilliárd forint bevételkiesést jelenthet az - egyébként is brutális hiánnyal küszködő államháztartás számára – fogalmaztak.

Salát Gergely: Kína nem fogja elengedni az irániak kezét, de Amerika felé is gesztusokat kell tennie

Peking számára kulcsfontosságú, hogy zavartalanul közlekedhessenek az olajszállító hajók a Hormuzi-szoroson keresztül, ezért Kínának is az az érdeke, hogy minél előbb véget érjen az iráni háború – mondta az InfoRádióban Salát Gergely sinológus. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa arról is beszélt, hogy a kínai és az amerikai elnök közötti rendszeres kommunikáció elengedhetetlen ahhoz, hogy a két ország között ne törjön ki újabb komolyabb konfliktus.
Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

„Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, amelyeket magyar emberek pénzéből építettek” – jelentette ki a kormányfő a Karmelita előtt. Vitézy Dávid is részt vett a bontásban, elmondta, 500 és 1000 milliárd forint között lesz a vári költekezés vége, eközben a magyar gyermekvédelemre, közlekedésre, vasútra sosem volt pénz. Magyar Péter bejelentést tett az épületek, illetve a beruházások további sorsáról is. A Karmelita és a Miniszterelnöki Kabinetiroda látogatható lesz. Ennek módjáról is bejelentések jöttek.
 

Rengeteg céges AI-projekt bukik el, az adatbiztonság is aggasztó, de van megoldás a problémára

Meglepően hangozhat, de Magyarország a Microsoft tavalyi jelentése alapján a mesterséges intelligencia adaptációját tekintve a világ húsz legfejlettebb országa közé tartozik. A munkaképes korú lakosság körében az AI-t használók aránya eléri a 30%-ot, ami nagyban megkönnyíti a vállalkozások helyzetét az AI-alapú rendszerek bevezetésénél. Varga Botond, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs igazgatója mégis azt látja, hogy ezeknek a projekteknek a 70-80%-a sikertelen, a kkv-knál pedig még sokkal nagyobb ez az arány. Ezért a vállalat rendszerintegrátori szerepére és gyártói kapcsolataira alapozva egy olyan új, tanácsadói üzletágat indított, amely nemcsak elősegítené a sikeres AI-bevezetéseket, de ezt olyan szuverén, saját infrastruktúrán valósítja meg, amely védelmet nyújt a hackerek, adatszivárgások, de még a geopolitikai kockázatok ellen is. Eközben új lehetőséget nyit olyan automatizációk, fejlesztések előtt, amelyek hosszabb távon elengedhetetlenné válnak majd a hatékonysági versenyben.

Hatalmas visszavágóval indul az NFL-idény: már az első meccsen összecsap a Pats és a Seahawks

A liga történetében mindössze harmadszor fordul elő, hogy a nagydöntőben részt vevő két csapat már az első fordulóban újra összecsap.

Trump and Xi conclude 'very successful' talks but no deals announced

There were plenty of choreographed ceremonies but no trade breakthroughs after the two-day visit.

