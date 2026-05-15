Pályázat – Real-elnöki szék kinek kell?

Florentino Pérez továbbra is elsöprő esélyes az elnöki poszton való maradásra, az elkövetkező napok intrikákat, politikai manőverezést, sőt talán egy kihívót is hozhatnak.

A jelenlegi elnöknek 2029-ig szól a mandátuma, s vélhetően azért tűzte, tűzette ki ilyen rövid határidővel a kandidálást, hogy ezzel szinte kizárja az ellenlábast, vagy legalábbis nagyon megnehezítse a helyzetét.

A klub csütörtökön hivatalosan is bejelentette a választási folyamatot, részletes időrendet ismertetve.

A jelöltek május 14. és május 23. között nyújthatják be pályázataikat. A jelölés benyújtását követően a Választási Bizottság másnap jóváhagyja vagy elutasítja azt. A döntések elleni fellebbezéseket két naptári napon belül kell benyújtani.

Ha csak egy jelöltet fogadnak el a Választási Bizottság, Florentino Pérezt gyakorlatilag automatikusan újraválasztják május 24-én. Ha több jelöltet is jóváhagynak, a Választási Bizottság bejelenti a szavazás időpontját és helyszínét.

A tagok május 14. és 18. között hozzáférhetnek a választói névjegyzékhez is, hogy ellenőrizzék jogosultságukat, míg a levélszavazás ismét elérhető lesz a klub választási szabályai szerint.

Maga az eljárás szigorúan szigorú. Az elnöki posztért való induláshoz a jelölteknek spanyol állampolgároknak kell lenniük, jogilag cselekvőképeseknek, naprakésznek kell lenniük a tagsági kötelezettségekkel, és legalább 20 év megszakítás nélküli klubtagsággal kell rendelkezniük. Kerülniük kell az összeférhetetlenséget is, beleértve a más futballkluboknál betöltött tisztségeket, vagy az aktív futballtevékenységet edzőként, játékvezetőként vagy játékosként.

A hírek szerint az egyetlen lehetséges kihívó Enrique Riquelme üzletember, aki évek óta hangoztatja lehetséges elnökjelölti ambícióit. A Cox Group vezérigazgatója nemrégiben nyílt levelet tett közzé, amelyben kijelentette, hogy megfelel a Pérez elleni küzdelemhez szükséges pénzügyi és tagsági követelményeknek. A legutóbbi nyilvános szereplései során azonban sokkal kevésbé tűnt biztosnak abban, hogy valóban beszáll a versenybe.

A héten egy mexikói gazdasági fórumon Riquelme elismerte, hogy az idő ellene dolgozik.

„A következő napokban eldöntjük, hogy elfogadjuk-e a kihívást” – mondta. „Meg kell néznünk, hogy van-e elég időnk valami igazán értelmes dolog összeállítására.”

Az időzítés kérdése kritikus fontosságú. A Real Madrid alapszabálya szerint az elnökjelöltnek teljes igazgatótanácsi listát és jelentős pénzügyi garanciákat is be kell mutatnia. Egy ilyen struktúra ilyen rövid idő alatti felépítése hatalmas feladat.

A Real Madrid korábbi csatára és sportigazgatója, Predrag Mijatovics úgy véli, hogy Riquelme hibát követne el, ha most indulna. Személyesen ismerve a Riquelme családot, azzal érvelt, hogy Florentino Pérez kihívása ebben a pillanatban korai lenne a 37 éves üzletember számára.

Megszólalt Rafael Nadal, a teniszlegenda is, miután üzleti kapcsolatuk miatt felvetődött, hogy Riquelme jelöltsége mellett kardoskodik majd.

Nadal tisztázta, hogy bár jó kapcsolatot ápol Riquelmével, óriási tisztelettel tekint Florentino Pérezre, és jelenleg nem támogat semmilyen kampányt.