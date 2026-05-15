Visszaköltözik a József nádor téri épületbe a Pénzügyminisztérium

Az új miniszter bejelentette azt is, hogy a Pénzügyminisztérium visszatér a József nádor térre. Az Alpár Ignác tervezte épület „már éppen nem esett áldozatául az értékes állami műemléképület-mutyinak” – jegyezte meg.

A miniszter célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. Ez ma elindult – fogalmazott a posztban.

A munkatársaknak megköszönte, hogy elfogadták a meghívást és hogy nyitottak voltak a személyes beszélgetésekre is – jelentette ki.