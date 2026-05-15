Káoszra készülhetnek a horvát tengerpartra tartó magyar autósok

A horvát autópálya-kezelő tájékoztatása szerint a munkálatok a Jankomir és Lučko csomópontok közötti, 4,5 kilométeres szakaszt érintik. A beruházás keretében mindkét irányban egy harmadik sávval bővítik az útpályát a kapacitás növelése érdekében - írja a vg.hu.

A kivitelezés 2026 szeptemberének második felében indul, és a tervek szerint 365 napot vesz igénybe.

Az építkezés ideje alatt sávszűkítésekre és jelentős sebességkorlátozásokra kell számítani, ami már a karácsonyi időszakban, de különösen

a 2027-es nyári szezonban okozhat kritikus fennakadásokat.

Szakértői vélemények szerint alternatív útvonal hiányában a legkisebb koccanás is teljes forgalmi összeomláshoz vezethet, amely Zágráb belvárosának közlekedését is megbéníthatja.

A bővítést követően a háromsávos forgalom a lučkói fizetőkapuknál ismét két sávra szűkül majd, ami további torlódási pontot jelent.

A fejlesztés a szakemberek szerint elkerülhetetlen, mivel a horvátországi gépjárműállomány növekedése és a fokozott gazdasági aktivitás miatt az elkerülő út már nemcsak a turisztikai főszezonban, hanem a hétköznapokon is folyamatosan túlterhelt.