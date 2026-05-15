ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.51
usd:
308.66
bux:
0
2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
KomiĹža town on island Vis, Dalmatia, Croatia, where parts of Mamma Mia 2 movie were filmed. Photo made with drone DJI Mavic Pro from above.
Nyitókép: mbbirdy

Káoszra készülhetnek a horvát tengerpartra tartó magyar autósok

Infostart

Szeptemberben megkezdődik a zágrábi elkerülő autópálya legforgalmasabb szakaszának bővítése, amely várhatóan egy éven keresztül jelentős korlátozásokkal és torlódásokkal jár majd a horvát tengerpart felé vezető úton.

A horvát autópálya-kezelő tájékoztatása szerint a munkálatok a Jankomir és Lučko csomópontok közötti, 4,5 kilométeres szakaszt érintik. A beruházás keretében mindkét irányban egy harmadik sávval bővítik az útpályát a kapacitás növelése érdekében - írja a vg.hu.

A kivitelezés 2026 szeptemberének második felében indul, és a tervek szerint 365 napot vesz igénybe.

Az építkezés ideje alatt sávszűkítésekre és jelentős sebességkorlátozásokra kell számítani, ami már a karácsonyi időszakban, de különösen

a 2027-es nyári szezonban okozhat kritikus fennakadásokat.

Szakértői vélemények szerint alternatív útvonal hiányában a legkisebb koccanás is teljes forgalmi összeomláshoz vezethet, amely Zágráb belvárosának közlekedését is megbéníthatja.

A bővítést követően a háromsávos forgalom a lučkói fizetőkapuknál ismét két sávra szűkül majd, ami további torlódási pontot jelent.

A fejlesztés a szakemberek szerint elkerülhetetlen, mivel a horvátországi gépjárműállomány növekedése és a fokozott gazdasági aktivitás miatt az elkerülő út már nemcsak a turisztikai főszezonban, hanem a hétköznapokon is folyamatosan túlterhelt.

Kezdőlap    Külföld    Káoszra készülhetnek a horvát tengerpartra tartó magyar autósok

horvátország

autópálya

bővítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja

Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja
Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.
Megjelent a Magyar Közlönyben a lista, hogy a Tisza-kormány miket fog sürgősen kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Megjelent a Magyar Közlönyben a lista, hogy a Tisza-kormány miket fog sürgősen kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Az új kormány első rendeletei azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista.
 

Újabb ismert nevet igazolt államtitkárnak Gajdos László

Örülhetnek a katonák Ruszin-Szendi Romulusz első rendelkezésének

VIDEÓ
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.15. péntek, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Válaszcsapást rendelt el Zelenszkij a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

Válaszcsapást rendelt el Zelenszkij a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország tegnap és tegnapelőtt 1567 drónt és 56 különféle rakétát lőtt ki ukrán célpontok ellen. Az ukrán légvédelem az elmondása alapján a drónok 94%-át és a rakéták 73%-át fogta el. Vitalij Klicsko kijevi polgármester gyásznappá nyilvánította május 15-ét, a főváros elleni nagyszabású orosz támadásban elhunytak emlékére. A május 13-ról 14-re virradó éjszaka történt orosz támadás halálos áldozatainak száma közben 24-re emelkedett, három gyermek is életét vesztette az ukrán fővárosban. További 47 személy megsérült. Zelenszkij tegnap arra utasította az ukrán katonai tisztviselőket, hogy terjesszenek elé lehetséges válaszlépéseket a nagyszabású orosz csapásokra. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgős összehívását kezdeményezte az ukrán civilek Oroszország általi tömeges megölése miatt. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezen múlhatnak a nyári utazások: hiába nyugodtak a légitársaságok, durva válság fenyeget

Ezen múlhatnak a nyári utazások: hiába nyugodtak a légitársaságok, durva válság fenyeget

Az európai légitársaságok, repülőterek és utazásszervezők igyekeznek megnyugtatni az utasokat a nyári szezon előtt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump meets Xi again for final round of talks in Beijing

Trump meets Xi again for final round of talks in Beijing

Earlier on Friday, the US leader said in a Fox News interview that China will withhold military equipment from Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 15. 07:12
Drón ölt meg egy világutazót és sebesítette meg a zaporizzsjai atomerőmű alkalmazottait
2026. május 15. 06:36
Kína most beleszólhat az iráni válságba
×
×