Infostart.hu
2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Nyitókép: Unsplash

Hortay Olivér a stratégiai tartalék újbóli felszabadítása után: Magyarország mennyiségi oldalról „rendben van”

ELŐZMÉNYEK

A gazdasági és energetikai miniszter összesen 575 millió liternyi tartalék üzemanyag felszabadítására adott utasítást az ellátás zavartalanságának biztosítására; a biztonsági kőolajtermék-készletet legkésőbb június 30-ig vissza kell tölteni. Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint a döntés alapján az új kormány fenntartja a védett árat, az ehhez szükséges üzemanyag-mennyiséget a stratégiai készletek egy részének további felszabadításából fedezi.

A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a döntést a tartalékfelszabadításról. Gépész László a távirati irodának azt mondta, hogy az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak.

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint az új kormánynak döntenie kellett a védett üzemanyagárral kapcsolatban, ugyanis kifogytak azok a korábbi készletek, amelyeket a távozott kormány a nagy-, illetve a kiskereskedők rendelkezésére bocsátott.

Ezzel párhuzamosan a készletek visszatöltése is zajlott, de ezek a készletek már magasabb áron kerültek be, ugyanis időközben az iráni háború következményeképpen jelentős a piaci ár emelkedése, és egyébként is dönteni kellett arról, hogy mi lesz a védett üzemanyagárral és az amögött álló jogszabályi struktúrával, illetve mechanizmus jövőjével.

A jelenlegi döntés alapján az új kormány tehát fenntartja a védett árat, az ehhez szükséges üzemanyag-mennyiséget a stratégiai készletek egy részének további felszabadításából fedezi. Ami egy változást jelent a korábbiakhoz képest, hogy a nagykereskedő árrése csökken, az új mennyiségeknél a kiskereskedők árrése viszont változatlan marad.

A megemelkedett költséget ennek következményeképpen részben a Mol, részben a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség, így közvetetten a magyar állam vállalja

– mondta az elemző.

Hortay Olivér szerint közép-hosszútávon a benzinkutak, a kiskereskedők számára a védett üzemanyagár fenntartása kényelmetlen helyzetet teremt, de abban, hogy az árrések nem változtak, van pozitívum, vagyis öröm az ürömben.

Végső soron a kis benzinkutak helyzete tehát korábbi hetekhez képest szerinte érdemben nem változik az új döntés következményeképpen, elsősorban a Mol jár rosszabbul a döntés miatt.

Magyarország stratégiai készletei, mint Hortay Olivér rögzítette, normál esetben legalább 90 napra elegendőek, a márciusi készletfelszabadítás előtt ennyi tartalék rendelkezésre is állt, aztán a felszabadítást követően ezek a készletek fogytak, mielőtt a visszapótlás megkezdődött volna. A mélypontot március végén érték el a stratégiai készletek, ekkorra a korábban 90 napra elegendő készletmennyiség valamivel több mint 30 napra csökkent. Azután

a visszapótlás miatt újra növekedésnek indultak a tartalékok, és május 13-ára elérték a 70 napot, innen indulunk most.

A következő időszakban párhuzamosan indul el tehát

  • a készletek felszabadítása a kiskereskedőknek, nagykereskedőnek
  • a kimerülő készletek visszapótlása.

A Magyar Szénhidrogénkészletező Szövetség néhány hetente közli, hogy éppen hogyan állnak a stratégiai készletek, de mindenképpen fontos, hogy mennyiségi oldalról Magyarország „rendben van”, a magyar energiaellátás nincs veszélyben – mondta az InfoRádióban Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.

