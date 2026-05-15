Kuzmányi István az Arénában: hamarosan újra láthatjuk Erdő Pétert, egy pápalátogatásért nagyon drukkolok

A katolikus ember életében minden pápa biztos pont – rögzítette az InfoRádió Aréna című műsorában Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője.

„Mondhatjuk úgy is, hogy Krisztus földi helytartója, de azt gondolom, hogy ha Leó pápára tekintünk, nemcsak számunkra biztos pont a mai világban, amikor annyi minden mozog – például az amerikai elnök úgy dönt, hogy vámot vezet be, egy hét múlva visszavonja –, háborúk dúlnak akár Ukrajnában, akár a Szentföldön, akár Iránban, és ott is úgy tűnik, hogy egyik nap béke lesz, másik nap nem, megint béke, megint nem. Azt látom, hogy nekünk, katolikusoknak, de a nem hívő embereknek is velük beszélgetve, vagy akár a nemzetközi sajtót olvasva is

óriási jelentőségű, hogy van egy biztos pont, kvázi egy prófétai hang, amely egy olyan üzenetet juttat el mindannyiunk számára, akár konkrétan a társadalmi igazságosság vagy a béke szempontjából, ami iránymutató tud lenni,

és amit ma kimond, azt egy hét múlva nem változtatja meg” – ecsetelte.

Ferenc pápa irányvonala szerinte katolikus szempontból semennyire nem változott XIV. Leóval sem.

„Ha a XX. századi pápák történetét nézzük – vizsgálva egy konkrét kérdés, a halálbüntetés kapcsán –, azt látjuk, hogy II. János Pál már határozottan kimondta, hogy az emberi méltósághoz hozzátartozik, hogy egy ember életét akkor sem lehet elvenni, ha nagyon szörnyű dolgot tett. Meg kell adni az utolsó pillanatig az esélyt arra, hogy a Jóisten szava megszólítsa őt, akár megtérésre vagy megbánásra. És Ferenc pápával eljutottunk odáig, hogy ő beletette ezt katekizmusba, és legutóbb pont egy amerikai egyetem kérésére küldött egy videoüzenetet Leó pápa, amelyben ő tovább erősítette ennek a megkérdőjelezhetetlenségét.”

Egy másik példát is említett: a háborúkkal kapcsolatban II. János Pál kritikus hangot ütött meg már a kuvaiti konfliktusnál, erre az amerikai adminisztráció „lenézően” reagált, mégis kiállt, hogy nincs olyan indok, amely felhatalmazást adhat emberi élet kioltására vagy akár egy ország elfoglalására.

„Ez a tanítás XVI. Benedeknél, Ferenc pápánál és Leó pápánál is kristálytiszta, még akkor is, amikor Donald Trumppal kerül szembe az egyházfő; nem a pápa keresi úgymond a konfliktust, de nem tud egyszerűen mást mondani. Ha pedig felütjük a nemzetközi sajtót, akár Spanyolország, Németország, Nagy-Britannia vagy Magyarország sajtóját, tényleg ez az a biztos pont, amelyet ő sziklaszilárdan, az evangélium alapján állva mond. Aki nem jár templomba vagy nem vallásos, nem katolikus, hanem mondjuk muszlim hitű, ők is elfogadják és üdvözlik ezt az álláspontját” – nyomatékosította Kuzmányi István.

Erdő Péterről

A diakónus beszélt a súlyos betegségből lábadozó, orvosi beavatkozáson is átesett Erdő Péter bíboros helyzetéről is, biztos tudása van arról a főegyházmegye szervezeti működésének részeként, hogy „ő teljesen el tudja és el tudta látni a feladatát”, nem merült fel az a kérdés, hogy részlegesen döntésképtelenné vált volna.

„Képes döntéseket hozni. Erre megvannak a megfelelő egyházi protokollok, amelyek az állam esetében fékekként és ellensúlyokként ismertek; ha valaki akár egészségi állapotánál fogva akadályoztatva van, arra is megvan az eljárásrend. El tudja látni a feladatát, vasárnap is tudtam vele beszélni telefonon, köszöni szépen, jól van, de természetesen ő most

emberként benne van egy olyan folyamatban, ami a gyógyulást jelenti, és a vége felé jár, úgy tűnik.

Nagyon hálásan köszöni mindenkinek a pozitív rágondolását, imáját. A gyógyulás valóban be fog következni, és hamarosan láthatjuk misézni ugyanúgy, mint fél évvel ezelőtt” – árulta el Kuzmányi István.

Erdő Péter nyilvános eseményekre is készül, megy majd iskolákba, szociális intézményekbe, utazik a Vatikánba is, folytatja minden tevékenységét a diakónus beszámolója szerint.

Jön-e a pápa?

Kérdésre válaszolva arról is szót ejtett, jöhet-e Magyarországra Leó pápa, aki bíborosként pápává választása előtt nem sokkal járt már itt.

„Magyarként, katolikusként azt tudom mondani, hogy én ennek nagyon szurkolok. Az biztos, hogy a világon kevés olyan ország volt, ahol az elmúlt évtizedekben ennyiszer járt volna egyházfő, talán Görögország, Olaszország kivétel, ami hasonlóan gazdag látogatásokban. Sajnos a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy

nem biztos, hogy az első helyen állunk úti célként,

de nincs kizárva a látogatás lehetősége, nem kerültünk le a térképről” – fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője.

Megjegyezte még: XIV. Leó választott már olyan országot látogatási helyként, ahol korábban nem járt még szentatya, a monacói hercegség is ilyen volt, és ha vannak „aktuális helyzetek, események”, az is befolyásolja a választást, Törökország esetében pedig az 1700-as hitvallás évfordulója is adva volt, és a rendkívüli biztonsági helyzet ellenére a Szentföldön is járt már a keresztény közösségeknél.

A beszélgetés alább megtekinthető, meghallgatható. A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.