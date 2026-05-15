Gyermekpornográfia: több ezer szexuális tartalmú üzenetet találtak egy férfi telefonján, letartóztatták

A rendőrség kezdeményezésére az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: egy nyolcéves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségimédia-felületen továbbküldött egy felhasználónak.

A feljelentést követően azonosították a 32 éves férfit, akit nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamuprofilt hozott létre, majd

egy mobilalkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruha nélküli fotókat, illetve videót kért tőlük.

A férfi otthonában tartott kutatás alátámasztotta a gyanút: mobiltelefonjain egy évre visszamenőleg több ezer szexuális tartalmú beszélgetést, több tucat videófelvételt és fotót találtak, amelyeken kiskorú, 12. életévüket be nem töltött lányok láthatók szeméremsértő, a nemi vágy felkeltését célzó tartalommal.

A letartóztatott férfit gyermekpornográfia bűntettével gyanúsítják.