2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Nyitókép: thomaguery/Getty Images

Gyermekpornográfia: több ezer szexuális tartalmú üzenetet találtak egy férfi telefonján, letartóztatták

Infostart / MTI

A férfi egy kamuprofilt hozott létre, majd egy alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruha nélküli fotókat, videókat kért tőlük.

A rendőrség kezdeményezésére az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: egy nyolcéves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségimédia-felületen továbbküldött egy felhasználónak.

A feljelentést követően azonosították a 32 éves férfit, akit nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamuprofilt hozott létre, majd

egy mobilalkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruha nélküli fotókat, illetve videót kért tőlük.

A férfi otthonában tartott kutatás alátámasztotta a gyanút: mobiltelefonjain egy évre visszamenőleg több ezer szexuális tartalmú beszélgetést, több tucat videófelvételt és fotót találtak, amelyeken kiskorú, 12. életévüket be nem töltött lányok láthatók szeméremsértő, a nemi vágy felkeltését célzó tartalommal.

A letartóztatott férfit gyermekpornográfia bűntettével gyanúsítják.

Nem talál magára a forint: 360 felett az euró árfolyama

Az eurót 360, a dollárt 310 forint körül jegyzik, ami mindkét devizával szemben 2,6, illetve 3,1 egységnyi elmozdulást jelent. Pénteken itthon nem várható jelentős adatközlés, a tengerentúlról pedig az áprilisi ipari termelési adat érkezik délután.

Véget ért az aranykor a hazai ingatlanpiacon: komoly csapdába sétál, aki ma lakáskiadásból akar meggazdagodni

Az elmúlt évtizedben a hazai ingatlanbefektetések teljes hozamának túlnyomó része - Budapesten mintegy 80 százaléka - az árak drasztikus emelkedéséből, és nem a bérleti díjakból származott.

Trump says he 'made no commitment either way' to Xi on Taiwan

Trump said Xi Jinping had asked directly if the US would defend Taiwan, and he had responded, "I don't talk about that".

