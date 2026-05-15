Azbesztbotrány: újabb nyugat-magyarországi város érintett, az ügy a kormány elé kerül

Szentgotthárdon is találtak azbeszttel szennyezett kőzúzalékot – jelentette be Facebook-oldalán a település polgármestere.

Huszár Gábor azt írta, az érintett területeken lezárást, illetve sebességkorlátozást rendeltek el.

2019-ben és 2020-ban Nagykanizsára is került azbesztes kőzúzalék Ausztriából, de náluk ez egyelőre nem jelent veszélyt, mert az Eötvös és a Deák téren használták fel az anyagot, ahol szilárd burkolat került rá – mondta el a város közgyűlésén a polgármester. Most azért utánanéznek, hogy máshol is leterítettek-e ilyen kavicsot – tette hozzá Horváth Jácint.

A kormány már hétfőn tárgyal a nyugat-magyarországi azbeszennyezésről – ígérte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter az egyik szintén érintett településen, Szombathelyen.

„A kormány számára nagyon fontos a lakosok egészsége, és mindent el fogunk követni, hogy ezt a problémát, bár nem tudni, hogy mikor keletkezett, meg tudjuk oldani, aztán majd természetesen meg tudjuk találni a felelősöket is, mert ez nem maradhat felelősségre vonás nélkül. A költségeket is valakin be kell hajtani. Most nagyon gyorsan, napokon belül felmérjük a helyzetet. Sajnos

három megye már biztosan érintett, és nem tudjuk még, hogy hová került ilyen kő az osztrák bányákból,

amelyekből egyébként négyet már bezártak. Még egy ötödik működik, és onnan hoznak követ. Tárcaközi egyeztetésre kell ezt bocsájtani, és nagyon hamar mindenképpen a kormánynak döntenie kell ebben az ügyben, úgyhogy én ezt az ügyet hétfőn a kormány elé viszem. Igyekszünk egy gyors megoldást találni” – mondta a szakminiszter.

Az átmenetileg elintézhető, hogy ne kerüljön azbeszt a levegőbe, de végleges megoldás is kell a tárcavezető szerint.

Egy kicsit szerinte nehezíti a problémát, hogy

nem tudni, hol van ilyen kavicsból útalap készítve.

„Folyamatosan jönnek be a jelzések a kormányhivatalhoz, például Kőszegen is nagy területet borítottak ezzel, és Sopronban is problémát okoz. Zajlik folyamatosan az állapotfelmérés, ezt a problémát csak úgy lehet kezelni, ha feltárjuk” – szögezte le.

Közben már Heves megyében is gondot okoz az azbeszt, de ott nem Ausztriából származik a rákkeltő anyag; Lőrinci közelében

egy kisebb hegy méretű, illegálisan elhelyezett azbeszthulladékot találtak,

amely valószínűleg az egykori selypi gyárból származik.