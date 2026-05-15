2026. május 15. péntek
Azbesztbotrány: újabb nyugat-magyarországi város érintett, az ügy a kormány elé kerül

Infostart / InfoRádió

Újabb településeken találtak azbeszttel szennyezett osztrák kőzúzalékot. Az ügy már hétfőn a kormány elé kerül.

Szentgotthárdon is találtak azbeszttel szennyezett kőzúzalékot – jelentette be Facebook-oldalán a település polgármestere.

Huszár Gábor azt írta, az érintett területeken lezárást, illetve sebességkorlátozást rendeltek el.

2019-ben és 2020-ban Nagykanizsára is került azbesztes kőzúzalék Ausztriából, de náluk ez egyelőre nem jelent veszélyt, mert az Eötvös és a Deák téren használták fel az anyagot, ahol szilárd burkolat került rá – mondta el a város közgyűlésén a polgármester. Most azért utánanéznek, hogy máshol is leterítettek-e ilyen kavicsot – tette hozzá Horváth Jácint.

A kormány már hétfőn tárgyal a nyugat-magyarországi azbeszennyezésről – ígérte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter az egyik szintén érintett településen, Szombathelyen.

„A kormány számára nagyon fontos a lakosok egészsége, és mindent el fogunk követni, hogy ezt a problémát, bár nem tudni, hogy mikor keletkezett, meg tudjuk oldani, aztán majd természetesen meg tudjuk találni a felelősöket is, mert ez nem maradhat felelősségre vonás nélkül. A költségeket is valakin be kell hajtani. Most nagyon gyorsan, napokon belül felmérjük a helyzetet. Sajnos

három megye már biztosan érintett, és nem tudjuk még, hogy hová került ilyen kő az osztrák bányákból,

amelyekből egyébként négyet már bezártak. Még egy ötödik működik, és onnan hoznak követ. Tárcaközi egyeztetésre kell ezt bocsájtani, és nagyon hamar mindenképpen a kormánynak döntenie kell ebben az ügyben, úgyhogy én ezt az ügyet hétfőn a kormány elé viszem. Igyekszünk egy gyors megoldást találni” – mondta a szakminiszter.

Az átmenetileg elintézhető, hogy ne kerüljön azbeszt a levegőbe, de végleges megoldás is kell a tárcavezető szerint.

Egy kicsit szerinte nehezíti a problémát, hogy

nem tudni, hol van ilyen kavicsból útalap készítve.

„Folyamatosan jönnek be a jelzések a kormányhivatalhoz, például Kőszegen is nagy területet borítottak ezzel, és Sopronban is problémát okoz. Zajlik folyamatosan az állapotfelmérés, ezt a problémát csak úgy lehet kezelni, ha feltárjuk” – szögezte le.

Közben már Heves megyében is gondot okoz az azbeszt, de ott nem Ausztriából származik a rákkeltő anyag; Lőrinci közelében

egy kisebb hegy méretű, illegálisan elhelyezett azbeszthulladékot találtak,

amely valószínűleg az egykori selypi gyárból származik.

Hortay Olivér a stratégiai tartalék újbóli felszabadítása után: Magyarország mennyiségi oldalról „rendben van”

A gazdasági és energetikai miniszter összesen 575 millió liternyi tartalék üzemanyag felszabadítására adott utasítást az ellátás zavartalanságának biztosítására; a biztonsági kőolajtermék-készletet legkésőbb június 30-ig vissza kell tölteni. Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint a döntés alapján az új kormány fenntartja a védett árat, az ehhez szükséges üzemanyag-mennyiséget a stratégiai készletek egy részének további felszabadításából fedezi.
Orbán Viktornak üzent Magyar Péter, keményen odamond

Az új miniszterelnök ismét a végkielégítésről posztolt.
 

Visszaköltözik a József nádor téri épületbe a Pénzügyminisztérium

Havasi Bertalan: jár a végkielégítés, akár perelek is érte

Fontos államtitkárt mutatott be Gajdos László

Találkozott az Akadémia új elnökével a tudományos és technológiai miniszter

Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést

Rétvári Bence: meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz-alapítvány forrásainak elvonásával

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

Magyar Péter: erre a hétvégére beteltek a helyek a kormányzati épületek látogatására

Gulyás Gergely reagált a kordonbontás alkalmával elhangzottakra

Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
Kiadta a parancsot Netanjahu: támadást indított az izraeli légierő

Az izraeli hadsereg légicsapással célzott csapást hajtott végre a Gázai övezetben Iz ad-Dín Haddád, a Hamász palesztin iszlamista szervezet gázai vezetője ellen - jelentette be közleményben péntek este Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter.

Egy magyar csaló éveken át csapolta Johnny Depp bankszámlájá: elképesztő, mire verte el a 220 milliót

Két év alatt több mint 220 millió forintot költött el Johnny Depp számlájáról egy 27 éves budapesti férfi.

Trump warns Taiwan against declaring independence, hours after summit with China's Xi

The US president says he wants Beijing and Taipei to "cool down" tensions over the self-governing island.

2026. május 15. 20:22
2026. május 15. 20:03
