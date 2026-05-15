ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.5
usd:
310.96
bux:
131696.18
2026. május 16. szombat Botond, Mózes
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök (b) és Pósfai Gábor belügyminiszter a Karmelita kolostort övező kordon lebontásán 2026. május 15-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Bevette a Budai Várat az új kormány – a nap hírei

Infostart

A kormány áttekinti az összes budavári épület funkcióját és a folyamatban levő beruházásokat. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata. Megállapodtak az Európa Tanács külügyminiszterei az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról.

A kormány áttekinti az összes budavári épület funkcióját és a folyamatban levő beruházásokat – közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta: szándékuk szerint torzó nem marad. A kormányfő a Karmelitánál válaszolt az újságírók kérdéseire, mielőtt elbontották az épület megközelítést akadályozó kordonokat.

Nemcsak a volt miniszterek, de Orbán Viktor távozó kormányfő sem kapja meg végkielégítését. Erről írt közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Úgy fogalmazott: a vagyonnyilatkozata alapján nincstelen Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály alapján 38.801.013 Ft végkielégítés járna hazánk kifosztásáért. Nem fogja megkapni.

A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a MOHU tevékenysége miatt. Györfi Mihály, a város polgármestere szerint a Fidesz-kormány évi 250-300 milliárd forint bevételről mondott le a MOHU javára úgy, hogy ezért senki semmilyen többletszolgáltatást nem kap.

Felbontja a kormány a Krausz Ferenc Nobel-dijas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter rövid bejegyzésében arról írt, hogy Krausz Ferencet arra kéri, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot.

Adatvezérelt élelmiszertermelést, a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és együttműködő agrárium megvalósítását tűzte ki célul az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs kiemelt feladatnak nevezte az élelmiszeripar versenyképességének és innovációs képességének növelését, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó felelős gazdálkodás ösztönzését és a külföldi munkavállalók helyzetének rendezését.

Mintegy 120 civil szervezet kéri a kormányt az élő környezetért felelős minisztérium feladatainak pontosítására. Ennek érdekében készek a szakmai párbeszédre. Példaként említik, hogy a klímapolitika esetében nem világos, hogy a koordinációt az Élő Környezetért felelős Minisztérium látja-e el.

Visszatér a József nádor térre a Pénzügyminisztérium – erősítette meg a tárca vezetője az állománygyűlés után. Kármán András ismét azt hangsúlyozta, hogy egy tiszta profilú pénzügyminisztérium jön majd létre.

Tótth András, az EON Földgáz Tradevolt igazgatósági tagja, az MVM korábbi stratégiai vezérigazgató-helyettese lehet az új kormány energetikai államtitkára – értesült a Portfólió. A lap szerint kinevezése holnap válhat hivatalossá.

Szerbia estig eljuttatja végleges javaslatát a Molnak a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, a NIS jövőjéről, a magyar vállalat igazgatósága pedig hétfőn dönthet az ajánlatról - közölte szerb energiaügyi miniszter. Hangsúlyozta: Belgrád célja Szerbia gazdasági érdekeinek és ellátásbiztonságának védelme.

Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről - közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán bejegyzése szerint első lépésként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével tárgyalt.

Újabb három évre Erős István lett a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora. A felsőoktatási intézmény szenátusa nagy többséggel támogatta a Munkácsy Mihály-díjas grafikus rektorjelölti pályázatát.

Megszűnik a Hitel című irodalmi, társadalmi és művészeti folyóirat, mert erre az évre nem kapott támogatást Nemzeti Kulturális Alaptól - jelentette be a lap Facebook-oldalán Papp Endre főszerkesztő. A lap kiadójának tulajdonosa a Libri-Bookline Zrt-n keresztül az MCC.

A belügyminiszter kabinetjében fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa. Pósfai Gábor belügyminiszter azt mondta, Szabó Bence feladata lesz az állomány véleményének megjelenítése és becsatornázása.

Távozik a vadászati védegylet éléről Semjén Zsolt. A KDNP-s politikus azzal indokolta távozását, hogy a megváltozott körülmények között nem tudja olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette.

Az OTP az infláció alatti mértékben, 3,6 százalékkal emeli július elsejétől a számlavezetési díjakat, míg számos más nagybanknál a pénzromlás mértékének megfelelően 4,4 százalékos lesz a drágulás. A bankok az év elejéről a korábbi gazdasági miniszter, Nagy Márton kérésére halasztották el a díjemelést nyárra.

Bécsbe látogat jövő csütörtökön a magyar miniszterelnök – írja a Der Standard. Lengyelországi látogatása után ez lesz Magyar Péter 2. külföldi útja kormányfőként. Napirenden lesz az osztrák vállalatok magyarországi helyzete, az unió versenyképessége, költségvetése és bővítése. Szó esik a migrációs és biztonsági együttműködésről is.

Megállapodtak az Európa Tanács külügyminiszterei az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról. Az ukrán külügyminisztérium közleménye szerint a találkozón 36 ország és az Európai Unió hagyta jóvá ezt a megállapodást. Eközben újabb hadifogolycserét hajtott végre Oroszország és Ukrajna, 410 katona térhetett haza.

Aggodalmát fejezte ki a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség a nukleáris erőművek közelében zajló katonai tevékenységek fokozódása miatt. Rafael Grossi főigazgató közölte: az elmúlt 24 órában a szervezet szakértő csoportjai a harci tevékenység jelentős növekedéséről kaptak tájékoztatást, több mint 160 drónt regisztráltak a nukleáris létesítmények közelében.

Nem adtak ki közös nyilatkozatot a BRICS-tagállamok külügyminiszterei a közel-keleti nézeteltérések miatt. Az Új-Delhiben tartott kétnapos találkozó után az indiai kormány azt közölte: az egyik tagállam fenntartásokat fogalmazott meg a Gázai övezetet, illetve a Vörös-tenger biztonságát érintő szövegrészekkel kapcsolatban. Az ország nevét nem hozták nyilvánosságra.

Washington tisztában van Peking álláspontjával és nem támogatja Tajvan függetlenségi törekvéseit. Így nyilatkozott a kínai külügyminiszter, ismertetve a kínai és az amerikai elnök találkozójának eredményeit. Eközben kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról állapodott meg Kína és az Egyesült Államok.

A spanyol kormányfő támogatja, hogy a közszolgálati televízió nem vesz részt az idei Euróvíziós Dalfesztiválon, tiltakozásként az izraeli részvétel ellen. Pedro Sánchez az X-en közzétett videóüzenetében felidézte, hogy amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, kizárták a fesztiválról.

A székelyföldi Homoródfürdőn szervezik meg július végén a Közösségi Párbeszéd Tábort, amely egyszerre akar alternatívája lenni Tusványosnak és új közösségi tér az erdélyi magyar közéletben. A tábor szervezője Kátai István, az Erdélyi Kossuth Tisza Sziget alapítója.

Hantavírus-fertőzést igazoltak Romániában, az Agerpres hírügynökség szerint egy partiumi betegnél. A közegészségügyi intézet azonban a további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig csak fertőzésgyanúként kezeli az esetet.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Bevette a Budai Várat az új kormány – a nap hírei

a nap hírei

budai vár

karmelita kolostor

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktornak üzent Magyar Péter, keményen odamond

Orbán Viktornak üzent Magyar Péter, keményen odamond

Az új miniszterelnök ismét a végkielégítésről posztolt.
 

Visszaköltözik a József nádor téri épületbe a Pénzügyminisztérium

Havasi Bertalan: jár a végkielégítés, akár perelek is érte

Fontos államtitkárt mutatott be Gajdos László

Találkozott az Akadémia új elnökével a tudományos és technológiai miniszter

Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést

Rétvári Bence: meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz-alapítvány forrásainak elvonásával

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

Magyar Péter: erre a hétvégére beteltek a helyek a kormányzati épületek látogatására

Gulyás Gergely reagált a kordonbontás alkalmával elhangzottakra

VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Komolyabb esés volt az amerikai tőzsdéken

Komolyabb esés volt az amerikai tőzsdéken

A befektetők ma is elsősorban az iráni háború friss fejleményeire fókuszálnak, illetve az amerikai-kínai kereskedelmi találkozóra; Hszi Csin-ping kínai elnök arra figyelmeztetett, hogy a Tajvan körüli feszültségek „összecsapásokat, sőt akár konfliktusokat” is kiválthatnak az Egyesült Államok és Kína között. Donald Trump amerikai elnök szeptember 24-re meghívta Hszi elnököt a Fehér Házba, ami arra utal, hogy a tárgyalások túlmutatnak az e heti, kétnapos pekingi csúcstalálkozón. Az ázsiai tőzsdéken esést láthattunk, Európában is borongósan zajlik a nap. A hazai piacon is bőven vannak izgalmak, hiszen ma hajnalban tette közzé legfrissebb gyorsjelentését az OTP: a bank újra megverte az elemzői profitvárakozásokat, de első ránézésre nem tűnik erősnek a negyedév, hiszen a profit alaposan visszaesett, főként a rekordközeli adóterhek miatt. Eközben pedig a 4iG árfolyama is nagy nyomás alá került. Az amerikai kötvényhozamok emelkednek, ami nem kedvez a tőzsdéknek, az amerikai tőzsdék komolyabb eséssel zárták a napot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy magyar csaló éveken át csapolta Johnny Depp bankszámlájá: elképesztő, mire verte el a 220 milliót

Egy magyar csaló éveken át csapolta Johnny Depp bankszámlájá: elképesztő, mire verte el a 220 milliót

Két év alatt több mint 220 millió forintot költött el Johnny Depp számlájáról egy 27 éves budapesti férfi.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns Taiwan against declaring independence, hours after summit with China's Xi

Trump warns Taiwan against declaring independence, hours after summit with China's Xi

The US president says he wants Beijing and Taipei to "cool down" tensions over the self-governing island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 15. 21:50
A MÁV vezérigazgatója a vonatkisiklás okáról közölt információkat
2026. május 15. 21:34
Azbesztbotrány: újabb nyugat-magyarországi város érintett, az ügy a kormány elé kerül
×
×