Bevette a Budai Várat az új kormány – a nap hírei

A kormány áttekinti az összes budavári épület funkcióját és a folyamatban levő beruházásokat – közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta: szándékuk szerint torzó nem marad. A kormányfő a Karmelitánál válaszolt az újságírók kérdéseire, mielőtt elbontották az épület megközelítést akadályozó kordonokat.

Nemcsak a volt miniszterek, de Orbán Viktor távozó kormányfő sem kapja meg végkielégítését. Erről írt közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Úgy fogalmazott: a vagyonnyilatkozata alapján nincstelen Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály alapján 38.801.013 Ft végkielégítés járna hazánk kifosztásáért. Nem fogja megkapni.

A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a MOHU tevékenysége miatt. Györfi Mihály, a város polgármestere szerint a Fidesz-kormány évi 250-300 milliárd forint bevételről mondott le a MOHU javára úgy, hogy ezért senki semmilyen többletszolgáltatást nem kap.

Felbontja a kormány a Krausz Ferenc Nobel-dijas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter rövid bejegyzésében arról írt, hogy Krausz Ferencet arra kéri, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot.

Adatvezérelt élelmiszertermelést, a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és együttműködő agrárium megvalósítását tűzte ki célul az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs kiemelt feladatnak nevezte az élelmiszeripar versenyképességének és innovációs képességének növelését, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó felelős gazdálkodás ösztönzését és a külföldi munkavállalók helyzetének rendezését.

Mintegy 120 civil szervezet kéri a kormányt az élő környezetért felelős minisztérium feladatainak pontosítására. Ennek érdekében készek a szakmai párbeszédre. Példaként említik, hogy a klímapolitika esetében nem világos, hogy a koordinációt az Élő Környezetért felelős Minisztérium látja-e el.

Visszatér a József nádor térre a Pénzügyminisztérium – erősítette meg a tárca vezetője az állománygyűlés után. Kármán András ismét azt hangsúlyozta, hogy egy tiszta profilú pénzügyminisztérium jön majd létre.

Tótth András, az EON Földgáz Tradevolt igazgatósági tagja, az MVM korábbi stratégiai vezérigazgató-helyettese lehet az új kormány energetikai államtitkára – értesült a Portfólió. A lap szerint kinevezése holnap válhat hivatalossá.

Szerbia estig eljuttatja végleges javaslatát a Molnak a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, a NIS jövőjéről, a magyar vállalat igazgatósága pedig hétfőn dönthet az ajánlatról - közölte szerb energiaügyi miniszter. Hangsúlyozta: Belgrád célja Szerbia gazdasági érdekeinek és ellátásbiztonságának védelme.

Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről - közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán bejegyzése szerint első lépésként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével tárgyalt.

Újabb három évre Erős István lett a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora. A felsőoktatási intézmény szenátusa nagy többséggel támogatta a Munkácsy Mihály-díjas grafikus rektorjelölti pályázatát.

Megszűnik a Hitel című irodalmi, társadalmi és művészeti folyóirat, mert erre az évre nem kapott támogatást Nemzeti Kulturális Alaptól - jelentette be a lap Facebook-oldalán Papp Endre főszerkesztő. A lap kiadójának tulajdonosa a Libri-Bookline Zrt-n keresztül az MCC.

A belügyminiszter kabinetjében fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa. Pósfai Gábor belügyminiszter azt mondta, Szabó Bence feladata lesz az állomány véleményének megjelenítése és becsatornázása.

Távozik a vadászati védegylet éléről Semjén Zsolt. A KDNP-s politikus azzal indokolta távozását, hogy a megváltozott körülmények között nem tudja olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette.

Az OTP az infláció alatti mértékben, 3,6 százalékkal emeli július elsejétől a számlavezetési díjakat, míg számos más nagybanknál a pénzromlás mértékének megfelelően 4,4 százalékos lesz a drágulás. A bankok az év elejéről a korábbi gazdasági miniszter, Nagy Márton kérésére halasztották el a díjemelést nyárra.

Bécsbe látogat jövő csütörtökön a magyar miniszterelnök – írja a Der Standard. Lengyelországi látogatása után ez lesz Magyar Péter 2. külföldi útja kormányfőként. Napirenden lesz az osztrák vállalatok magyarországi helyzete, az unió versenyképessége, költségvetése és bővítése. Szó esik a migrációs és biztonsági együttműködésről is.

Megállapodtak az Európa Tanács külügyminiszterei az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról. Az ukrán külügyminisztérium közleménye szerint a találkozón 36 ország és az Európai Unió hagyta jóvá ezt a megállapodást. Eközben újabb hadifogolycserét hajtott végre Oroszország és Ukrajna, 410 katona térhetett haza.

Aggodalmát fejezte ki a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség a nukleáris erőművek közelében zajló katonai tevékenységek fokozódása miatt. Rafael Grossi főigazgató közölte: az elmúlt 24 órában a szervezet szakértő csoportjai a harci tevékenység jelentős növekedéséről kaptak tájékoztatást, több mint 160 drónt regisztráltak a nukleáris létesítmények közelében.

Nem adtak ki közös nyilatkozatot a BRICS-tagállamok külügyminiszterei a közel-keleti nézeteltérések miatt. Az Új-Delhiben tartott kétnapos találkozó után az indiai kormány azt közölte: az egyik tagállam fenntartásokat fogalmazott meg a Gázai övezetet, illetve a Vörös-tenger biztonságát érintő szövegrészekkel kapcsolatban. Az ország nevét nem hozták nyilvánosságra.

Washington tisztában van Peking álláspontjával és nem támogatja Tajvan függetlenségi törekvéseit. Így nyilatkozott a kínai külügyminiszter, ismertetve a kínai és az amerikai elnök találkozójának eredményeit. Eközben kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról állapodott meg Kína és az Egyesült Államok.

A spanyol kormányfő támogatja, hogy a közszolgálati televízió nem vesz részt az idei Euróvíziós Dalfesztiválon, tiltakozásként az izraeli részvétel ellen. Pedro Sánchez az X-en közzétett videóüzenetében felidézte, hogy amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, kizárták a fesztiválról.

A székelyföldi Homoródfürdőn szervezik meg július végén a Közösségi Párbeszéd Tábort, amely egyszerre akar alternatívája lenni Tusványosnak és új közösségi tér az erdélyi magyar közéletben. A tábor szervezője Kátai István, az Erdélyi Kossuth Tisza Sziget alapítója.

Hantavírus-fertőzést igazoltak Romániában, az Agerpres hírügynökség szerint egy partiumi betegnél. A közegészségügyi intézet azonban a további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig csak fertőzésgyanúként kezeli az esetet.