Rétvári Bence: meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz-alapítvány forrásainak elvonásával

„Így kell elüldözni a tudósokat Magyarországról” – kommentálta a kereszténydemokrata politikus Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását kéri.

Ezzel meghiúsul többek között az a cél is, hogy legalább huszonöt nemzetközileg elismert, világszínvonalú kutató, valamint mintegy ötven kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozzon létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben országos tehetséggondozási rendszert épít ki – mutatott rá Rétvári Bence.

A KDNP frakcióvezetője emlékeztetett: az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumában négy Nobel-díjas tudós van, de Magyar Péternek elég volt fél nap, hogy a tudományos teljesítményüket elégtelennek ítélje.

„Magyar Péter az első magyar miniszterelnök, aki egy nap alatt négy Nobel-díjast rúgott ki, és ez még csak az első hete!” –fogalmazott Rétvári Bence.

A Krausz Ferenc vezette alapítvány 2025 novemberében jött létre „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként” (kekva), a megállapodást pedig idén februárban írták alá. Az alapítványi célok közt szerepel a tudományos tehetséggondozás támogatása, illetve hogy Magyarországra vonzzák a világ élvonalához tartozó kutatókat. Ezen kívül elő kívánják segíteni a kutatási eredmények piaci hasznosítását.

A Tisza Párt azzal kampányolt a választások előtt, hogy felülvizsgálják az összes kekva tevékenységét és a nekik juttatott, összesen ezermilliárdokra rúgó állami vagyont.