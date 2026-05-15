2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium leköszönõ parlamenti államtitkára, a KDNP frakcióvezetõje az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Rétvári Bence: meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz-alapítvány forrásainak elvonásával

Infostart / MTI

A Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós vezette alapítvány kormányzati támogatásának megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése is – közölte Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője pénteken.

„Így kell elüldözni a tudósokat Magyarországról” – kommentálta a kereszténydemokrata politikus Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását kéri.

Ezzel meghiúsul többek között az a cél is, hogy legalább huszonöt nemzetközileg elismert, világszínvonalú kutató, valamint mintegy ötven kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozzon létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben országos tehetséggondozási rendszert épít ki – mutatott rá Rétvári Bence.

A KDNP frakcióvezetője emlékeztetett: az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumában négy Nobel-díjas tudós van, de Magyar Péternek elég volt fél nap, hogy a tudományos teljesítményüket elégtelennek ítélje.

„Magyar Péter az első magyar miniszterelnök, aki egy nap alatt négy Nobel-díjast rúgott ki, és ez még csak az első hete!” –fogalmazott Rétvári Bence.

A Krausz Ferenc vezette alapítvány 2025 novemberében jött létre „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként” (kekva), a megállapodást pedig idén februárban írták alá. Az alapítványi célok közt szerepel a tudományos tehetséggondozás támogatása, illetve hogy Magyarországra vonzzák a világ élvonalához tartozó kutatókat. Ezen kívül elő kívánják segíteni a kutatási eredmények piaci hasznosítását.

A Tisza Párt azzal kampányolt a választások előtt, hogy felülvizsgálják az összes kekva tevékenységét és a nekik juttatott, összesen ezermilliárdokra rúgó állami vagyont.

Visszaköltözik a József nádor téri épületbe a Pénzügyminisztérium

Visszaköltözik a József nádor téri épületbe a Pénzügyminisztérium
Nincs akadálya a gördülékeny átadás-átvételnek és a közös munka gyors elindításának, függetlenül attól, hogy egy „mamut intézményből” egy tiszta profilú minisztériumot kellett létrehozni – közölte Facebook oldalán Kármán András pénzügyminiszter pénteken a délelőtti állományülést követően. Visszatérnek a „régi” épületükbe.
 

Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést

Rétvári Bence: meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz-alapítvány forrásainak elvonásával

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

Magyar Péter: erre a hétvégére beteltek a helyek a kormányzati épületek látogatására

Gulyás Gergely reagált a kordonbontás alkalmával elhangzottakra

Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
Olyan fenyegetéssel szembesült Trump, amire nem számított, de a nagyhatalmi összecsapás réme sem hozott fordulatot

Olyan fenyegetéssel szembesült Trump, amire nem számított, de a nagyhatalmi összecsapás réme sem hozott fordulatot

Május közepén Donald Trump amerikai elnök Kínába látogatott, ahol Hszi Csin-ping kínai kollégájával találkozott. Előzetesen az egész világ arra figyelt, hogy a két vezető milyen megállapodásra jut egymással a vámok terén, csillapodik-e a kereskedelmi vihar a két hatalom között, a háttérben mégis meghúzódott egy ennél is fontosabb téma: Tajvan helyzetének dilemmái. A téma vált a nagyhatalmak közötti tárgyalások egyik legfontosabb részévé. Trump nyilvánosan nem tett Peking számára kedvező kijelentéseket Tajvan biztonságáról, ami megnyugtató lehet az amerikai szövetségesek számára. A felek további találkozókban állapodtak meg 2026 hátralévő részére, jelezve, hogy a stratégiai rivalizálás kulcskérdései továbbra is rendezetlenek maradtak.

Megjött a jegybank váratlan bejelentése: elképesztő fordulatot vett Magyarország pénzügyi helyzete

Megjött a jegybank váratlan bejelentése: elképesztő fordulatot vett Magyarország pénzügyi helyzete

A kedvező fordulatot elsősorban az áruforgalmi többlet megugrása okozta, ennek köszönhetően a folyó fizetési mérleg is jelentős többlettel zárt.

Trump says he 'made no commitment either way' to Xi on Taiwan

Trump says he 'made no commitment either way' to Xi on Taiwan

Trump said Xi Jinping had asked directly if the US would defend Taiwan, and he had responded, "I don't talk about that".

