2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Nyitókép: Sellwell/Getty Images

Drónriadó Helsinkiben, leállították a repteret

Infostart / MTI

Helsinki repülőtere pénteken három órára felfüggesztette a légi forgalmat, miután a finn miniszterelnök drónfenyegetésről számolt be.

„A hatóságok május 15-én 4 óra és 7 óra között felfüggesztették a helsinki repülőtérre érkező és onnan induló légi forgalmat. A forgalom már újraindult” – írta a repülőtér közleményében, anélkül, hogy megadta volna a zavar okát.

A légikikötő arra figyelmeztetett, hogy a nap folyamán késésekre és járattörlésekre lehet számítani.

Korábban Petteri Orpo miniszterelnök az X közöségi oldalán egy drónriadóról számolt be a dél-finnországi Uusimaa régióban, valamint arról, hogy megerősítették a finn fegyveres erők felügyeletét a térségben.

A nemzeti mentőszolgálatok szintén drónok jelentette fenyegetésre figyelmeztettek, és felszólították a lakosságot, hogy keressen menedéket.

A múlt héten a finn parti őrség bejelentette, hogy két drón, amely a gyanú szerint megsértette Finnország légterét, minden valószínűség szerint Ukrajnából érkezett.

„A közbiztonság súlyos veszélyeztetése” miatt nyomozás indult. A partvédelmi erők, amelyeknek feladata a feltételezett területi jogsértések kivizsgálása, négy ukrán drón ügyét is vizsgálják, amelyek március végén és áprilisban zuhantak le Finnországban. Kijev bocsánatot kért Helsinkitől, azzal indokolva az incidenst, hogy ezek a drónok valószínűleg orosz beavatkozás következtében tértek le pályájukról.

repülőtér

finnország

drón

légi forgalom

helsinki

Szakértő az ideiglenesen hatályba lépett Mercosur-egyezményről: ha kell, közbe lehet avatkozni

Ideiglenes hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-államok közötti szabadkereskedelmi egyezmény. Ezzel megnyílt az út a vámcsökkentett és vámmentes termékek előtt, valamint létrejött a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete, több mint 700 millió fős piaccal. A lehetőségekről és a kockázatokról Szigethy-Ambrus Nikolettát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjét kérdezte az InfoRádió.
Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja

Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.
Fontos változás jön a SZÉP-kártyánál: itt a régi-új határidő

Megváltoztak a SZÉP-kártyán maradt, fel nem használt összegekre vonatkozó szabályok. A veszélyhelyzeti intézkedések kivezetésével visszaállt az eredeti rendszer. A korábbi tavaszi és őszi határidők helyett ismét május 31-ig kell elkölteni a régebbi juttatásokat. A határidő lejárta után ráadásul egyszeri díj helyett havi levonások csökkentik a megmaradt egyenleget - közölte a hrportal.hu.

Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elrendelte az ország biztonsági üzemanyagkészletének részleges felszabadítását.

Trump and Xi conclude 'very successful' talks in Beijing

The cordial talks covered issues such as the Iran war, Taiwan, tariffs, and competition over tech.

