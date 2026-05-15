Drága lehet visszapótolni a stratégiai benzintartalékot

Százmilliárdos nagyságrendű vételárért tudja csak újra feltölteni Magyarország stratégiai készleteit a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ). A veszteséges értékesítés fedezetét az üzemanyagárba foglalt, jelenleg literenként 3 forintos „MSZKSZ-díj” emelésével teremthetik elő – írja a Népszava szakértőkre hivatkozva.

A Tisza-kormány biztosítja a benzin 595, illetve a gázolaj 615 forintos védett üzemanyagárának fenntartásához szükséges jogi keretet – rögzítette Magyar Péter, az új miniszterelnök. A Molt irányító Hernádi Zsolt tájékoztatására hivatkozva Magyar Péter azt is elmondta: biztosított a hazai nyersolaj- és üzemanyag-ellátás zavartalansága.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelete 50 millió liter benzin és 475 millió liter gázolaj felszabadításáról már csütörtökön megjelent a Magyar Közlönyben.