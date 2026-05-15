2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Autós tankol egy benzinkúton Münchenben 2026. március 10-én. Az üzemanyagárak jelentõsen emelkedtek Németországban az Irán elleni amerikaiizraeli légicsapások és a teheráni válaszcsapások okozta olajpiaci bizonytalanság miatt.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Drága lehet visszapótolni a stratégiai benzintartalékot

Kapitány István miniszter rendeletben felszabadított egy nagyobb kontingenst a stratégiai üzemanyagtartalékból, hogy ne alakulhasson ki hiány a benzinkutakon. Viszont a pótlása nem lesz egyszerű, és sokba kerülhet.

Százmilliárdos nagyságrendű vételárért tudja csak újra feltölteni Magyarország stratégiai készleteit a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ). A veszteséges értékesítés fedezetét az üzemanyagárba foglalt, jelenleg literenként 3 forintos „MSZKSZ-díj” emelésével teremthetik elő – írja a Népszava szakértőkre hivatkozva.

A Tisza-kormány biztosítja a benzin 595, illetve a gázolaj 615 forintos védett üzemanyagárának fenntartásához szükséges jogi keretet – rögzítette Magyar Péter, az új miniszterelnök. A Molt irányító Hernádi Zsolt tájékoztatására hivatkozva Magyar Péter azt is elmondta: biztosított a hazai nyersolaj- és üzemanyag-ellátás zavartalansága.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelete 50 millió liter benzin és 475 millió liter gázolaj felszabadításáról már csütörtökön megjelent a Magyar Közlönyben.

Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést

Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést
Magyar Péter miniszterelnök üzent a Facebookon, visszakérik az eddig már kifizetett 22 milliárd forintot is a Nobel-díjas tudós alapítványától.
 

Itt van Zelenszkij válaszcsapása a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország tegnap és tegnapelőtt 1567 drónt és 56 különféle rakétát lőtt ki ukrán célpontok ellen. Az ukrán légvédelem az elmondása alapján a drónok 94%-át és a rakéták 73%-át fogta el. Vitalij Klicsko kijevi polgármester gyásznappá nyilvánította május 15-ét, a főváros elleni nagyszabású orosz támadásban elhunytak emlékére. A május 13-ról 14-re virradó éjszaka történt orosz támadás halálos áldozatainak száma közben 24-re emelkedett, három gyermek is életét vesztette az ukrán fővárosban. További 47 személy megsérült. Zelenszkij tegnap arra utasította az ukrán katonai tisztviselőket, hogy terjesszenek elé lehetséges válaszlépéseket a nagyszabású orosz csapásokra. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgős összehívását kezdeményezte az ukrán civilek Oroszország általi tömeges megölése miatt. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

Komoly összegtől eshetnek el, akik erre nem figyelnek adóbevalláskor: rengeteg pénzt hagynak veszni

Évente több milliárd forint adó-visszatérítéstől esnek el a nyugdíj- és egészségpénztári tagok, mert elfelejtik kitölteni az szja-bevallásukhoz tartozó nyilatkozatot.

Trump and Xi conclude 'very successful' talks but no deals confirmed

There were plenty of choreographed ceremonies but no trade breakthroughs after the two-day visit.

2026. május 15. 15:10
Dühösek a németek a spanyolokra – szerintük pazarolták a pénzt a nyugdíjasokra
2026. május 15. 15:09
A magyar AI-stratégia jó, de nem elég, cselekvési stratégia is kell – manifesztum
