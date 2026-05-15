Orbán Viktornak üzent Magyar Péter, keményen odamond

Kuzmányi István az Arénában: hamarosan újra láthatjuk Erdő Pétert, egy pápalátogatásért nagyon drukkolok

Egy éve választották meg az új pápát, XIV. Leót, a 267. római katolikus egyházfőt. Kuzmányi István diakónus szerint a katolikusoknak, de a nem hívők számára is nagy jelentőséggel bír a pápa prófétai hangja, amely a társadalmi igazságosság és a béke megteremtésének szempontjából is iránymutató. A Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője az InfoRádió Aréna című műsorában a súlyos betegségéből lábadozó Erdő Péter bíborosról is beszélt, aki jelenleg is „el tudja látni a feladatait”. De érkezik-e Magyarországra majd Ferenc pápa után a következő is?