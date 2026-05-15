A MOHU hulladékgazdálkodási tevékenységét is elérheti a kormányváltás

A Fidesz-kormány évi 250-300 milliárd forint bevételről mondott le a MOHU javára úgy, hogy ezért senki semmilyen többletszolgáltatást nem kap. A „NER legrosszabb arcaként tették ezt úgy, hogy ezen felül még évi több tízmilliárd forint kompenzációt is kellett fizetni a MOHU-nak – közölte Györfi Mihály (Tegyünk Szolnokért Egyesület-Jobbik-Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-Zöldek-Agóra Egyesület szövetség) videójában.

A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a MOHU-t, hogy visszaél erőfölényével, saját cégeit hozza helyzetbe. Györfi Miklós közölte: fennáll a veszélye, hogy a vállalat – agresszív díjpolitikával – tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat, nemcsak Szolnokon, hanem az egész országban.