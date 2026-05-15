ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.24
usd:
308.3
bux:
132426.66
2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja

Infostart / InfoRádió

Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.

A szakember felidézte: 2024 szeptemberében Szászországban és Türingiában voltak parlamenti választások, ott is erősödött az AfD, bár ott még nem volt 42 százalékon, 33 százaléknál állt Türingiában. Onnan elkezdődött egy olyan destabilizáció, ami két hónappal később bedöntötte a jelzőlámpa koalíciót.

„Egy lavina indult el, és szerintem most is egy ilyenre számíthatunk. Már rossz mérései vannak a kormánynak, nincs jó teljesítmény, nagyon magas volt az elvárási szint, és egy esetleges bekövetkező krach Szász-Anhaltban megkérdőjelezi Friedrich Merz munkásságát, és akkor előre hozott választás lehet akár '27 elején. Annyit azért tudni kell, hogy a nyugellátások tekintetében fontos, hogy a parlamenti államtitkárok, miniszterek kitöltsék a két évet. Május 6-án alakult a kormány, nekik 2027. május 6-ig azért jó lenne hivatalban maradniuk, de utána bármi történhet” – vélekedett Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.

Mint az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta,

nagyon sok forgatókönyv van, de „egyik rosszabb, mint a másik”.

Egy előre hozott választáson nyilvánvalóan nem Friedrich Merz lenne már a jelölt, hanem valaki más. Bauer Bence a menet közben történő kancellárcserét veszélyesnek tartja, hiszen egy kancellárnak a 316 mandátumhoz tartozó szavazat többségét meg kell szereznie a Bundestagban, vagyis meg kell egyezniük a koalíciós társsal, a szociáldemokratákkal, ők pedig nyilvánvalóan megkérik ennek az árát.

„Például azt mondhatják a szociáldemokraták, hogy bár megszavazunk XY-t új kancellárnak, de további politikai engedményeket nem teszünk, és mindent a mi programunkból kérünk megvalósítani, semmit a tietekből, cserébe azért, hogy elfogadjuk a ti kancellárjelölteteket. Ez egy nagyon nehéz játszma. És nem igazán látom azt a személyiséget a CDU/CSU körein belül, aki most nagyon osztentatív módon jelentkezne, és egyben tudná tartani úgymond a boltot” – fogalmazott.

Lehetőség a kancellárcsere, amit konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal lehet végrehajtani, egyébként Magyarországon is így van ez a miniszterelnök esetében – jegyezte meg Bauer Bence.

Elmondása szerint a harmadik lehetőség az lenne, hogy a CDU egyszerűen tovább folytatja a kormányzást a szociáldemokraták nélkül, „kiteszik” őket, és törvényenként, esetenként egyesével néznek többség után. Ez indikálná azt, hogy az AfD-vel keressék ezt a többséget, hisz a szociáldemokratákkal szakmai tartalmi alapon nincsen meg a közös bázis. Itt viszont a tűzfal kérdésével kellene szembesülnie a CDU-nak, azaz rossz, rosszabb és még rosszabb megoldások közül tud választani.

„Azt jelenleg még nem tudom megmondani, hogy a három közül melyik a csak rossz, magyarul a legjobb, ezt az idő el fogja dönteni. Nagyon fontos, hogy miként alakul még az év, milyen lesz a politikai és a gazdasági konjunktúra, és milyen eredményekkel kell majd szeptember 6-án szembenéznie a német politikai elitnek. Minden lehetséges” – vázolta a bizonytalanságot. Megfogalmazása szerint elindult egy dinamika a német politikában, amit a németek egyébként annyira nem kívánnának, mégpedig az, hogy instabilak lettek a politikai viszonyok. Arányos választási rendszer van Németországban, és pártok most gyengélkednek, sok új szereplő van, fragmentizálódik a pártpolitikai rendszer, hollandizálódik. Mint Bauer Bence rámutatott, a legerősebb párt 28 százalékos támogatottságú, ami nem meggyőző eredmény.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette. A teljes beszélgetést alább megtekinthetik, meghallgathatják.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja

németország

koalíció

afd

kormányzás

friedrich merz

bauer bence

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja

Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja
Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.
Megjelent a Magyar Közlönyben a lista, hogy a Tisza-kormány miket fog sürgősen kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Megjelent a Magyar Közlönyben a lista, hogy a Tisza-kormány miket fog sürgősen kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Az új kormány első rendeletei azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista.
 

Döntött a kormány a benzinügyekről, a stratégiai tartalékból szabadítottak fel üzemanyagot

Újabb ismert nevet igazolt államtitkárnak Gajdos László

Örülhetnek a katonák Ruszin-Szendi Romulusz első rendelkezésének

VIDEÓ
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.15. péntek, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Válaszcsapást rendelt el Zelenszkij a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

Válaszcsapást rendelt el Zelenszkij a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország tegnap és tegnapelőtt 1567 drónt és 56 különféle rakétát lőtt ki ukrán célpontok ellen. Az ukrán légvédelem az elmondása alapján a drónok 94%-át és a rakéták 73%-át fogta el. Vitalij Klicsko kijevi polgármester gyásznappá nyilvánította május 15-ét, a főváros elleni nagyszabású orosz támadásban elhunytak emlékére. A május 13-ról 14-re virradó éjszaka történt orosz támadás halálos áldozatainak száma közben 16-ra emelkedett, két gyermek is életét vesztette az ukrán fővárosban. További 57 ember megsérült, közülük 27-et kórházban ápolnak. Zelenszkij tegnap arra utasította az ukrán katonai tisztviselőket, hogy terjesszenek elé lehetséges válaszlépéseket a nagyszabású orosz csapásokra. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgős összehívását kezdeményezte az ukrán civilek Oroszország általi tömeges megölése miatt. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást

Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást

Bár egyelőre még kérdéses, milyen erős lesz az idei nyár, a klímaberendezések iránti érdeklődés már most élénkülni kezdett Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump meets Xi again for final round of talks in Beijing

Trump meets Xi again for final round of talks in Beijing

Earlier on Friday, the US leader said in a Fox News interview that China will withhold military equipment from Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 15. 05:10
Új traffipaxok vadásznak a magyar ingázókra
2026. május 14. 21:44
Bendarzsevszkij Anton: nem meglepő, hogy Vlagyimir Putyin „előhúzta” Gerhard Schrödert, nyithat Európa felé
×
×