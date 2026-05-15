2026. május 16. szombat Botond, Mózes
Megrongálódott vasúti pálya Gyománál.
Nyitókép: Facebook/Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport

A MÁV vezérigazgatója a vonatkisiklás okáról közölt információkat

Infostart / MTI

A vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezett-e a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat – írta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán.

A Békés InterCity Gyoma vasútállomás (Gyomaendrőd) és Csárdaszállás között szenvedett balesetet, az egy mozdonyból és öt kocsiból álló szerelvény négy kocsija siklott ki, a szerelvényen 240 ember tartózkodott.

Hegyi Zsolt a Facebook-oldalán azt írta: a baleset közvetlen oka az volt, hogy a vonat a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz.

„Azt ugyanakkor, hogy ezt műszaki probléma vagy kizárólag emberi hiba okozta-e, csak a vizsgálat lezárását követően lehet minden kétséget kizáróan megállapítani” – tette hozzá. Megjegyezte, a vizsgálat jelenleg is zajlik. A pályán egy vágányon már péntek reggelre helyreállt a vonatforgalom, a sérült vágány helyreállításának előkészítése pedig megkezdődött.

A vezérigazgató azt is közölte, hogy a vonatbalesetben ketten sérültek meg, az egyi utas könnyebben, ő orvosi ellátás nélkül távozhatott a helyszínről. A másik utas azonban 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, jelenleg is kórházban van.

„Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter külön kérésére munkatársaink ma meglátogatták a Békés Vármegyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórházában lábadozó sérült utasunkat” – írta a vezérigazgató, hozzátéve, a sérült már jobban van. Közölte azt is, a látogatás során a sérültet biztosították arról, hogy a MÁV-csoport a gyógyulása idején minden szükséges – például szállítással kapcsolatos – segítséget megad számára. A vezérigazgató a sérültnek mielőbbi és teljes felépülést kívánt.

Vitézy Dávid miniszter csütörtökön arról írt közösségi oldalán, hogy az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltón megengedett sebességet a Gyoma állomáson kisiklott vonat. A miniszter tájékoztatása szerint a konkrét baleset körülményeit a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV is vizsgálja.

