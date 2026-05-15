Újabb budapesti út esik el: nyár közepéig tartó lezárások jönnek

Közleményük szerint a Fővárosi Vízművek mintegy 360 méter hosszon kicseréli az ivóvíz-gerincvezetéket, valamint a vízvezeték-bekötéseket. A Budapest Közút Zrt. a vízvezeték-cserét követően mindkét forgalmi sávban elbontja a régi aszfaltburkolatot, majd közel 2500 négyzetméteren felújítja az útfelületet. A munkák részeként új járdasziget épül a Menyecske utcánál található gyalogátkelőhelynél, továbbá akadálymentesítik a területet.

A felújítást a tavaly elkezdett munkák folytatásaként a Neszmélyi út 10/A. számtól a Péterhegyi útig tervezik. Az első ütemben – várhatóan június 10-ig – a Neszmélyi út 10/A. szám és a Menyecske utca között, a második ütemben a Menyecske utca és a Péterhegyi út között dolgoznak.

Mindkét ütem idején - várhatóan 8 héten át, július 20-ig - a Neszmélyi út egy-egy szakaszát egyirányúsítják a Péterhegyi út felé. Az első ütemben a Balatoni út felől a Menyecske utcáig, ekkor a Balatoni utat a Menyecske utcán keresztül lehet elérni. A második ütemben a Menyecske utca és a Péterhegyi út között lesz egyirányú, ekkor a Péterhegyi út felől a Zelk Zoltán utca igénybevételével a Kelenföld vasútállomás (Őrmező) végállomás érintésével lehet majd elérni el a Balatoni utat - írták.

A BKK felhívta a figyelmet, hogy a 153-as és a 154-es autóbuszok a Balatoni út irányába a Neszmélyi út helyett a Menyecske utcában közlekednek, a Neszmélyi út megállót nem érintik. Helyette a Menyecske utcában a 150-es autóbuszok Menyecske utca és a Kérő utca megállóhelyén állnak meg.