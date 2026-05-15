Egyesült Államok, Fairfax, 2022. május 27. Johnny Depp amerikai színész távozik a virginiai Fairfax megyei bíróságáról a volt felesége, Amber Heard amerikai színésznő ellen indított rágalmazási perének utolsó tárgyalási napján, 2022. május 27-én. A meghallgatások végeztével az esküdtszék hoz döntést az ügyben. Depp 50 millió dollár kártérítést követel korábbi feleségétől, aki egy 2018-as véleménycikkben családon belüli bántalmazások túlélőjének nevezte magát. A per április 11-én vette kezdetét.
Nyitókép: MTI/MTVA/Michael Reynolds

Angyalföldről húzták le 200 millióra Johnny Deppet

Infostart

Egy jordániai származású férfi két éven át csapolta a hollywoodi sztár bankszámláját. A nyomozók a vásárlásokhoz használt IP-címek és e-mailek alapján derítették ki, hogy a tettes Magyarországról követte el a csalásokat.

Elfogtak Budapesten egy jordániai származású férfit, aki a gyanú szerint hitelkártyacsalásokkal óriási összegekkel húzta le Johnny Deppet – írja a Blikk.

A lap érdeklődésére a Nemzeti Nyomozó Iroda szóvivője közölte: az év elején egy amerikai pénzintézet feljelentést tett az FBI magyar kirendeltségén keresztül, miután észlelték, hogy az egyik kiemelt ügyfelük számlájáról illetéktelenek emeltek le különböző összegeket, és a szálak Magyarországra vezettek.

Mint kiderült, a jordániai férfi 2024 januárja és 2025 decembere között

308 esetben 721 415 dollárt (több mint 220 millió forintot) költött különféle weboldalakon, amelyekhez fedezetként Johnny Depp hitelkártyájának az adatait adta meg.

A nyomozók a vásárlásokhoz használt IP-címek és e-mailek alapján kiderítették, hogy a tettes Magyarországról követte el a csalásokat. Találtak egy magyar telefonszámot is, amelyen keresztül végül eljutottak abba az angyalföldi albérletbe, ahol a 27 éves, jordániai származású férfi lakott.

A lakásban megtalálták és lefoglalták a bűntényhez használt elektronikai eszközöket, valamint kábítószergyanús maradványokat is találtak. Egy American Express hitelkártya volt az érintett, amely Johnny Depp nevén volt. A jordániai férfi tagadja bűnösségét.

A hollywoodi filmcsillag az elmúlt években többször is járt Magyarországon. Például nálunk forgatták a Modi című francia filmet, amelynek Johnny Depp volt a rendezője. 2023-ban betörtek az egyik szereplőtársa, Antonia Desplat francia színésznő VI. kerületi otthonába, és ötmillió forintnyi értéket loptak el. Johnny Deppet akkor egy XVI. kerületi villában szállásolták el.

