69-es villamos
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

A hétvégén pótlóbuszok közlekednek az egyik forgalmas villamosvonalon

Infostart / MTI

Karbantartási munkálatok miatt lesz változás.

Karbantartás miatt a 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik szombaton és vasárnap a teljes vonalon – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A közlekedési vállalat tájékoztatása szerint a karbantartás miatt az 5-ös, a 973-as és a 973A autóbuszok megállóhelyét a Tóth István utcánál áthelyezik a közúti pótlóbusz megállóhelyekre. A 25-ös autóbusz a Mexikói úti metróvégállomáson a 225-ös megállójából indul majd.

A BKK a hétvégén Újpalotáról a belváros felé a 7-es, a 7E, a 8E és a 133E autóbuszokat ajánlja az utazásra. A Bánkút utca térségéből a Bosnyák tér a 124-es, az Örs vezér tere a 231-es autóbusszal is elérhető. Az Öv utca térségéből a Bosnyák tér a 124-es és a 125-ös autóbuszokkal is megközelíthető.

Az utazás megtervezéséhez érdemes használni a BudapestGO alkalmazást, amely valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével.

Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja

Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.
Megjelent a Magyar Közlönyben a lista, hogy a Tisza-kormány miket fog sürgősen kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Az új kormány első rendeletei azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista.
 

Válaszcsapást rendelt el Zelenszkij a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország tegnap és tegnapelőtt 1567 drónt és 56 különféle rakétát lőtt ki ukrán célpontok ellen. Az ukrán légvédelem az elmondása alapján a drónok 94%-át és a rakéták 73%-át fogta el. Vitalij Klicsko kijevi polgármester gyásznappá nyilvánította május 15-ét, a főváros elleni nagyszabású orosz támadásban elhunytak emlékére. A május 13-ról 14-re virradó éjszaka történt orosz támadás halálos áldozatainak száma közben 16-ra emelkedett, két gyermek is életét vesztette az ukrán fővárosban. További 57 ember megsérült, közülük 27-et kórházban ápolnak. Zelenszkij tegnap arra utasította az ukrán katonai tisztviselőket, hogy terjesszenek elé lehetséges válaszlépéseket a nagyszabású orosz csapásokra. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgős összehívását kezdeményezte az ukrán civilek Oroszország általi tömeges megölése miatt. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást

Bár egyelőre még kérdéses, milyen erős lesz az idei nyár, a klímaberendezések iránti érdeklődés már most élénkülni kezdett Magyarországon.

Trump meets Xi again for final round of talks in Beijing

Earlier on Friday, the US leader said in a Fox News interview that China will withhold military equipment from Iran.

