A hétvégén pótlóbuszok közlekednek az egyik forgalmas villamosvonalon

Karbantartás miatt a 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik szombaton és vasárnap a teljes vonalon – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A közlekedési vállalat tájékoztatása szerint a karbantartás miatt az 5-ös, a 973-as és a 973A autóbuszok megállóhelyét a Tóth István utcánál áthelyezik a közúti pótlóbusz megállóhelyekre. A 25-ös autóbusz a Mexikói úti metróvégállomáson a 225-ös megállójából indul majd.

A BKK a hétvégén Újpalotáról a belváros felé a 7-es, a 7E, a 8E és a 133E autóbuszokat ajánlja az utazásra. A Bánkút utca térségéből a Bosnyák tér a 124-es, az Örs vezér tere a 231-es autóbusszal is elérhető. Az Öv utca térségéből a Bosnyák tér a 124-es és a 125-ös autóbuszokkal is megközelíthető.

Az utazás megtervezéséhez érdemes használni a BudapestGO alkalmazást, amely valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével.