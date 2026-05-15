Találkozott az Akadémia új elnökével a tudományos és technológiai miniszter

Tanács Zoltán Facebook-oldalán megosztott bejegyzése szerint első lépésként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az Akadémia székházában.

A tárcavezető hangsúlyozta: megerősítették együttműködési szándékukat és egyetértettek abban, hogy a tudománypolitika fontos döntéseit a tudományos közösséggel együtt, érdemi párbeszéd mellett kell meghozni. Mint írta, megállapodtak abban is, hogy a kutatóhálózat függetlensége alapvető érték, amelyet meg kell őrizni és erősíteni kell.

„Közös célunk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a jövőben valódi, tartalommal megtöltött nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében” – írta.

Beszámolt arról is, hogy

a kutatóhálózat jövőjével kapcsolatban a jövő héten folytatja az egyeztetéseket a kutatóintézetek főigazgatóival

annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki a magyar tudomány hosszú távon sikeres és versenyképes működésének kereteit.

„Meggyőződésem, hogy Magyarország jövője elképzelhetetlen erős, szabad és nemzetközileg is sikeres tudományos közösség nélkül. Mindehhez a kutatás finanszírozását is új, átlátható, párhuzamosságoktól mentes, kiszámítható alapokra kell helyezni. A miniszterelnök úr bejelentése ennek az útnak az első lépése” – írta Tanács Zoltán.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be a közösségi oldalán, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot.