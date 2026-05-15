2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter találkozott Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével 2026. május 15-én
Találkozott az Akadémia új elnökével a tudományos és technológiai miniszter

Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről – tájékoztatott a tudományos és technológiai miniszter a Facebook-oldalán.

Tanács Zoltán Facebook-oldalán megosztott bejegyzése szerint első lépésként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az Akadémia székházában.

A tárcavezető hangsúlyozta: megerősítették együttműködési szándékukat és egyetértettek abban, hogy a tudománypolitika fontos döntéseit a tudományos közösséggel együtt, érdemi párbeszéd mellett kell meghozni. Mint írta, megállapodtak abban is, hogy a kutatóhálózat függetlensége alapvető érték, amelyet meg kell őrizni és erősíteni kell.

„Közös célunk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a jövőben valódi, tartalommal megtöltött nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében” – írta.

Beszámolt arról is, hogy

a kutatóhálózat jövőjével kapcsolatban a jövő héten folytatja az egyeztetéseket a kutatóintézetek főigazgatóival

annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki a magyar tudomány hosszú távon sikeres és versenyképes működésének kereteit.

„Meggyőződésem, hogy Magyarország jövője elképzelhetetlen erős, szabad és nemzetközileg is sikeres tudományos közösség nélkül. Mindehhez a kutatás finanszírozását is új, átlátható, párhuzamosságoktól mentes, kiszámítható alapokra kell helyezni. A miniszterelnök úr bejelentése ennek az útnak az első lépése” – írta Tanács Zoltán.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be a közösségi oldalán, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot.

Visszaköltözik a József nádor téri épületbe a Pénzügyminisztérium

Nincs akadálya a gördülékeny átadás-átvételnek és a közös munka gyors elindításának, függetlenül attól, hogy egy „mamut intézményből” egy tiszta profilú minisztériumot kellett létrehozni – közölte Facebook-oldalán Kármán András pénzügyminiszter pénteken a délelőtti állományülést követően. Visszatérnek a „régi” épületükbe.
 

Nem talál magára a forint: 360 felett az euró árfolyama

Az eurót 360, a dollárt 310 forint körül jegyzik, ami mindkét devizával szemben 2,6, illetve 3,1 egységnyi elmozdulást jelent. Pénteken itthon nem várható jelentős adatközlés, a tengerentúlról pedig az áprilisi ipari termelési adat érkezik délután.

Kvíz: 40 éves a Top Gun! Mennyit tudsz a filmtörténelem kultikus pilótaiskolájáról?

40 éves a Top Gun! Repülj vissza 1986-ba a nagy Top Gun kvízzel. 10 kérdés, 10 fun fact - bizonyítsd be, hogy te vagy az égbolt igazi királya!

Trump says he 'made no commitment either way' to Xi on Taiwan

Trump said Xi Jinping had asked directly if the US would defend Taiwan, and he had responded, "I don't talk about that".

