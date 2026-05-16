Akciófilmekbe illő hajsza: száz kilométeren át üldözték a miskolci ámokfutót – videó

Egy ittas, jogosítvánnyal nem rendelkező férfi lopott autóval több mint 100 kilométeren át menekült a rendőrök elől, miközben megszegett 16 KRESZ-szabályt – közölte honlapján az ügyészség.

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség vádat emelt a többszörös visszaeső borsodi férfival szemben, aki több bűncselekményt is elkövetett menekülése során. A 30 éves férfi még tavaly májusban, Miskolcon vezetett egy autót, amely aznap már a harmadik ellopott járműve volt.

Miután a rendőrök észlelték a körözés alatt álló autót, megkülönböztető fény- és hangjelzés használatával intézkedni akartak. A hajszába később két motoros járőr és több szolgálati gépjármű is bekapcsolódott, a férfi azonban nem volt együttműködő. Az elkövető a járőröket majdnem elsodorva nekitolatott a rendőrautónak, majd a belvárosban a tilos jelzés ellenére hét jelzőlámpás útkereszteződésen és zebrán keresztül hajtva,

a járókelők és más közlekedők testi épségét veszélyeztetve menekült a rendőrök elől, egyes útszakaszokon 90–120 km/órás sebességgel száguldozva.

Az autópályán csaknem 100 kilométer megtétele közben 16 KRESZ szabályt szegett meg, szándékosan veszélyes közlekedési szituációkat alakított ki, hirtelen sávváltásokkal, indokolatlan fékezésekkel és előzésekkel, több esetben a forgalommal szemben haladva, az autópályán közlekedő civilek, valamint a rendőrök életét, testi épségét veszélyeztette.

A közlemény szerint a vádlott végig figyelmen kívül hagyta a rendőrök megállásra vonatkozó utasításait, a motoros rendőröket többször megpróbálta leszorítani az útról, és nekiütközött az egyik rendőrautónak. A férfi néhol 150 km/órát meghaladó sebességre gyorsított, ezért az autó több gumija is defektet kapott, amiről gumi és fémalkatrész darabok váltak le, az egyik a rendőrautó szélvédőjének csapódott. Az elkövető a már nehezen irányítható, instabil autót kétszer a rendőr motorosok irányába kormányozta, életveszélybe sodorva őket. A rendőrségi járművekben, valamint a lopott autóban is jelentős kár keletkezett.

A férfinak több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, hivatalos személy elleni erőszak, folytatólagosan elkövetett közúti veszélyeztetés, nagyobb kárt okozó rongálás bűntette és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt kell felelnie a Miskolci Törvényszék előtt. A nyomozó ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit, mint többszörös visszaesőt, ítélje fegyházbüntetésre és végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltásra.