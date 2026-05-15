Infostart.hu
2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Egy átlagos okostelefon az Android operációs rendszer zöld robotjával a képernyőjén.
Nyitókép: Unsplash

Jelentős újdonságok érkezőben az androidos készülékekre, érdemes résen lenni

Az új funkciók között lesz olyan, amelyik segít elszakadni a közösségi médiától, de olyan is akad, amelyik az Apple készülékekkel történő fájlmegosztást segíti.

Kedden tartotta a Google az Android Show: I/O Edition nevű eseményét, amelyen bemutatták az Androidot érintő idei újdonságaikat. Új funkciók, eszközök és megújított hangulatjelek is jönnek – írja a TechCrunch híradása nyomán a hvg.hu.

Érkezik többek között egy „Create my widget” elnevezésű funkció, ami pont azt takarja, mint amit a neve is sugall: a felhasználó vibe-coding segítségével, tehát egyszerű szöveges utasítások mentén készíthet saját, egyedi widgeteket, azaz mini-alkalmazásokat, „kütyüket”. A megoldás mögött a Gemini dolgozik.

A funkció először a Pixel és Samsung készülékekre érkezik, és szinte bármit el tud készíteni, és ehhez a Google alkalmazásaiból (Gmail, Naptár stb.) is tud adatokat nyerni. Az eszköztől például kérhet magas fehérjetartalmú recepteket heti bontásban, majd ezt az egészet widgetként helyezheti el a kezdőképernyőn, rajta a fontosabb részletekkel.

Az emojikat is újragondolta a Google, és 3D-sítette őket, hogy még „valóságosabbnak” tűnjenek, ahogy ígérik.

A felújított hangulatjelek a vállalat szerint még 2026-ban megérkeznek.

Érkezni fog továbbá egy „Screen Reactions” (Képernyőreakciók) nevű funkció is, ami egy időben veszi videóra a felhasználót és a képernyőt. Ez főként a tartalomgyártók számára lehet hasznos, akik így egyszerűbben magyarázhatnak el valamit, ami a mobiljuk képernyőjén van. Ez egy népszerű formátum a TikTokon és az Instagram Reels-videókban is. Az újdonság még nyáron megérkezik, első körben a Pixel készülékekre.

A Metával is összedolgozott a Google, hogy az Instagram Ultra HDR minőségben is rögzíthessen videókat az androidos eszközök kamerájával. Jön még a „natív stabilizálás”, valamint egy éjszakai mód, sőt, a csak Androidra érkező Meta Edit alkalmazásban felskálázhatók például a rosszabb minőségű fotók is.

A Gemini AI-t is fejlesztette a vállalat, elindult például a Gemini Intelligence elnevezésű asszisztens, ami komplex feladatok elvégzése mellett is képes adatokat gyűjteni. Így például a felhasználó készíthet fotót egy esemény plakátjáról, majd ezzel kapcsolatban kérdéseket tehet fel az AI-nak.

Az eszköz akár arra is képes, hogy a képernyőn lévő bevásárlólistája alapján tegyen kosárba minden tételt egy bevásárlós applikációban.

Az AI mindent intéz, az utolsó szó, azaz a rendelés leadása viszont továbbra is az emberé. De az androidos Chrome-ba is beépítik a Geminit, ami így összefoglalhat dolgokat, vagy megválaszolhatja a kérdéseit egy weboldal alapján.

Az iPhone-okhoz való közeledés már 2025-ben elindult, sok gyártó már meg is kezdte az AirDrop és a Quick Share összehangolását, ám ha a mobilgyártója nem törődik ezzel, akkor sem marad ki a jóból: hamarosan generálhat egy QR-kódot, amely segít a fájlok iPhone-okkal történő megosztását a felhőn keresztül.

A Google azon is dolgozik, hogy még hasznosabbá tegye az iOS–Android költöztető szolgáltatását, mely a jövőben képes lehet importálni az Apple telefonjairól a jelszavakat, a fotókat, az üzeneteket, a kedvenc alkalmazásait, névjegyeit, valamint az eSIM-et. Sőt, még a kezdőképernyője elrendezését is megpróbálja lemásolni. Ez az újítás idén érkezik, első körben a Samsung és a Pixel eszközökre.

Egy olyan hasznos funkció is helyet kap az androidos készülékeken, ami adott esetben nem engedi, hogy a felhasználó túl sok időt töltsön egy alkalmazásban, például a közösségi médiumokon.

A Pause Point nevű funkció segíti abban, hogy szünetet tartson, oly módon, hogy mondjuk az Instagram elindításakor megpróbálja elterelni a figyelmét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 10 másodpercre megjelenik egy képernyő, amely felkínálja azokat az opciókat, amelyekkel ehelyett foglalkozhatna. Például a TikTok helyett elindíthat egy könyvolvasó alkalmazást. Sőt, akár egy rövid légzésgyakorlat elvégzésében is segítheti a funkció.

A Google a kezdeti tesztidőszakot követően mindenkinél alapértelmezetten bekapcsolja a lopáselleni funkciókat az Android 17-re frissítést követően. Az új rendszerverzióban így már az első pillanattól élesek lesznek az elmúlt években bevezetett biztonsági fejlesztések. A cég szigorít is, például csökkenti, hogy hányszor lehet próbálkozni a jelkód vagy egy jelszó beírásával. Az egyes sikertelen kísérletek között a szünetek is nagyobbak lesznek.

Az újdonságok többsége jó eséllyel az Android 17-en kap majd helyet, ami már a nyáron megérkezik a Pixel mobilokra. Más készülékeknél viszont elcsúsztatva jelenhet meg az új verzió.

Megjelent a Magyar Közlönyben a lista, hogy a Tisza-kormány miket fog sürgősen kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Az új kormány első rendeletei azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista.
 

Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
Erős alapfolyamatok az OTP-nél

Az OTP Bank első negyedéves számai alapján továbbra is erősek az alapfolyamatok a bankcsoportnál, a jelentett profitot ugyanakkor jelentősen torzították az év elején egy összegben elszámolt magyarországi különadók és egyéb speciális terhek. Miközben a hitelállomány dinamikusan nőtt és a kamatmarzs is javult, a profitabilitásban egyre nagyobb szerepet játszanak a külföldi leánybankok, különösen az orosz, bolgár és üzbég működés.

Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást

Bár egyelőre még kérdéses, milyen erős lesz az idei nyár, a klímaberendezések iránti érdeklődés már most élénkülni kezdett Magyarországon.

Trump meets Xi again for final round of talks in Beijing

Earlier on Friday, the US leader said in a Fox News interview that China will withhold military equipment from Iran.

