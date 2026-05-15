Ruzsa Diána, a bizottság Tisza párti elnöke Hegedûs Zsolt egészségügyért felelõs miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés egészségügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Sajnálatát fejezte ki viselkedéséért a Tisza Párt képviselője

Elnézést kért Ruzsa Diána, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, miután ráült a Parlament egyik padsorának a tetejére. Cselekedésére a Pesti Srácok egyik munkatársa hívta fel a figyelmet.

„Tyúkólat csinálnak az Országgyűlésből a tiszás pipik” – írta ki a közösségi oldalára Dezse-Zelenka Dóra, a Pesti Srácok újságírója. A zsurnaliszta egy képet tett közzé, amelyen az figyelhető meg, hogy Ruzsa Diána, a Tisza Párt országgyűlési képviselője az egyik padsor tetejére ült rá. A tettét számos megjegyzéssel jellemezte az újságíró, szúrta ki az Index.

„Sajnálom. Hiba volt. Egyetlen rossz pillanat is elég ahhoz, hogy az ember olyat tegyen vagy mutasson, ami méltatlan egy közösséghez, egy feladathoz vagy a bizalomhoz, amit másoktól kapott. Megtanultam ebből” – reagált közösségi oldalán a parlamenti képviselő.

„Nem kifogásokat keresek, hanem vállalom a felelősséget azért, ami történt. Értem a kritikát, és azt is, miért okozott csalódást sokaknak. A jövőben jobban fogok figyelni arra, hogy a viselkedésem minden helyzetben tükrözze azt a tiszteletet és komolyságot, amit ez a szerep megkövetel. Köszönöm azoknak is, akik őszintén szóltak. Elnézést” – tette hozzá Ruzsa Diána.

A politikai pályafutása előtt kardiológusként tevékenykedő Ruzsa Diána a szavazatok 62,97 százalékát megszerezve diadalmaskodott a Baranya vármegyei egyes számú egyéni választókerületben.

Szakértő az ideiglenesen hatályba lépett Mercosur-egyezményről: ha kell, közbe lehet avatkozni

Ideiglenes hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-államok közötti szabadkereskedelmi egyezmény. Ezzel megnyílt az út a vámcsökkentett és vámmentes termékek előtt, valamint létrejött a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete, több mint 700 millió fős piaccal. A lehetőségekről és a kockázatokról Szigethy-Ambrus Nikolettát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjét kérdezte az InfoRádió.
