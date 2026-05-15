Sajnálatát fejezte ki viselkedéséért a Tisza Párt képviselője

„Tyúkólat csinálnak az Országgyűlésből a tiszás pipik” – írta ki a közösségi oldalára Dezse-Zelenka Dóra, a Pesti Srácok újságírója. A zsurnaliszta egy képet tett közzé, amelyen az figyelhető meg, hogy Ruzsa Diána, a Tisza Párt országgyűlési képviselője az egyik padsor tetejére ült rá. A tettét számos megjegyzéssel jellemezte az újságíró, szúrta ki az Index.

„Sajnálom. Hiba volt. Egyetlen rossz pillanat is elég ahhoz, hogy az ember olyat tegyen vagy mutasson, ami méltatlan egy közösséghez, egy feladathoz vagy a bizalomhoz, amit másoktól kapott. Megtanultam ebből” – reagált közösségi oldalán a parlamenti képviselő.

„Nem kifogásokat keresek, hanem vállalom a felelősséget azért, ami történt. Értem a kritikát, és azt is, miért okozott csalódást sokaknak. A jövőben jobban fogok figyelni arra, hogy a viselkedésem minden helyzetben tükrözze azt a tiszteletet és komolyságot, amit ez a szerep megkövetel. Köszönöm azoknak is, akik őszintén szóltak. Elnézést” – tette hozzá Ruzsa Diána.

A politikai pályafutása előtt kardiológusként tevékenykedő Ruzsa Diána a szavazatok 62,97 százalékát megszerezve diadalmaskodott a Baranya vármegyei egyes számú egyéni választókerületben.