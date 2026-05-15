Az oroszok két, az ukránok egy települést foglaltak el

A tárca szerint Csarivne bevételével az orosz fegyveres erők áttörték Orehiv ukrán védelmi vonalát.

A pénteken kiadott heti hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, összesen tíz települést elfoglalva, és csaknem 6700 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a május 9-15. közötti időszakban megsemmisített ukrán haditechnikai eszközök között sorolt fel 81 páncélozott harcjárművet, 18 irányított légibombát, négy amerikai HIMARS-rakétát, három Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 2241 repülőgép típusú drónt és 14 legénység nélküli motorcsónakot.

A tárca szerint az orosz hadsereg a május 12-15. közötti időszakban egy tömeges és két csoportos csapást mért ukrán katonai célpontokra. Ezek célpontjai hadiüzemek, katonai célokra használt üzemanyag- és energiaellátási, valamint közlekedési és kikötői infrastrukturális létesítmények, katonai repülőterek, csapásmérő drónok gyártásának, tárolásának és indításának helyszínei, lőszer- és üzemanyagraktárak, valamint az ukrán fegyveres alakulatok és a külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyei voltak.

A minisztérium a légi, tengeri és szárazföldi indítású, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel, köztük Kinzsal hiperszonikus rakétákkal és drónokkal végrehajtott csapásokat az oroszországi polgári célpontok elleni „terrortámadásokra” adott válasznak nevezte.

Egy Harkiv megyei település visszafoglalásáról számolt be az ukrán hadsereg Az ukrán erők visszaszerezték az ellenőrzést Odradne falu és környéke felett a kelet-ukrajnai Harkiv megyében – számolt be az ukrán szárazföldi erők 129. különálló gépesített dandárja pénteken a Facebookon, videófelvételt is közzétéve a harci műveletekről.

Több régióból jelentettek a helyi orosz hatóságok pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Rjazany ellen pilóta nélküli repülőgépekkel éjszakai végrehajtott offenzíva halálos áldoztainak száma a reggeli háromról négyre emelkedett, miután elhunyt egy sebesült gyermek.

A sérültek számát a reggeli híradások 12-ben adták meg, ez később 28-ra nőtt, közülük heten kórházi ápolásra szorultak. A város egy meg nem nevezett ipari üzemében, amelyben a drónok tüzet okoztak, a lángokat a délelőtt folyamán sikerült lokalizálni.

A Zaporizzsja megyei Nove Vodjane és Dnyiprovka községben 3373 fogyasztó maradt áram nélkül.

Az orosz déli körzeti katonai bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte Alekszandr Szkrabunovot, az Ukrajnától elcsatolt Herszon megye lakosát, több terrorcselekmény, köztük az Egységes Oroszország párt Nova Kahovka-i ügyvezető titkárának 2023 szeptemberében, távirányítású pokolgéppel történt meggyilkolása miatt.

A férfi 2023-ban lépett az ukrán fegyveres erők különleges egységeivel, letette a katonai esküt, és beleegyezett abba, hogy felvegye az orosz állampolgárságot, mert így könnyebben hajthatta végre a szabotázsakciókat.

Az orosz Északi Flotta katonai bírósága 600 ezer rubel (mintegy 2,5 millió forint) bírság megfizetésére ítélte a murmanszki régió egyik lakóját, mert a moszkvai Kreml lerombolására szólított fel. Az elítéltet eltiltották a weboldalak üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységektől is.

Az orosz biztonsági tanács arról adott ki tájékoztatást, hogy a testület intézkedéseket dolgozott ki a kritikus fontosságú létesítmények terrorizmus elleni védelmének megerősítésére a szeptemberben esedékes parlamenti, regionális és helyhatósági választások alkalmából, különös tekintettel a háborús helyzetre.

Konsztantyin Korpuszov, orosz Nyomozó Bizottság (SZK) katonai nyomozati osztályának vezetője a TASZSZ-nak nyilatkozva elmondta, hogy több mint 87 ezer embert minősítettek a 2024-ben történt Kurszk megyei ukrán katonai behatolás kárvallottjának. Az ukrán fegyveres erők által a régióban elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban több mint 206 ezer embert hallgattak ki.

Korpuszov szerint az orosz állampolgárságot kapott személyek közül 2023 óta több mint 39 ezer kötött szerződést katonai szolgálatra szerződést, akik megkapták az orosz állampolgárságot.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája pénteken arról adott ki tájékoztatást, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kampányt indított az orosz katonai és hazafias Telegram-csatornák felvásárlására. Az SZVR szerint a célja ezzel az, hogy hamis tartalmak közzétételével megrágalmazza az orosz hadsereget, zavart keltsen Oroszországban.