Az amerikai elnök szavai meglökték az olajárakat

Percekkel 8 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 107,65 dolláron állt 1,93 dollár (1,83 százalék) drágulással. Szardán csak minimálisan, 9 centtel nőtt a Brent jegyzése.

Donald Trump a Fox Newsnak adott interjújában azt mondta, kezdi elveszíteni a türelmét Iránnal szemben. „Kötnünk kell egy megállapodást” – tette hozzá az elnök.

Azt is mondta, hogy Kína, amely olajimportjának mintegy 40 százalékát Iránból szerzi be, amerikai kőolaj beszerzését fontolgatja. „Kielégíthetetlen az energiaéhségük, nekünk pedig korlátlan energiatartalékaink vannak” – jegyezte meg az amerikai elnök.

Hozzátette: azt mondta neki Hszi Csin-ping kínai elnök, hogy „tetszik neki az ötlet”, hogy olajat vásároljanak az Egyesült Államoktól.