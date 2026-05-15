2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Oil drums sitting over blue financial graph background. Selective focus. Horizontal composition with copy space. Oil prices and stock market and finance concept.
Nyitókép: muhammet sager/Getty Images

Az amerikai elnök szavai meglökték az olajárakat

Infostart / MTI

Emelkednek az olajárak Donald Trump amerikai elnöknek a közel-keleti helyzettel kapcsolatos újabb kijelentései nyomán.

Percekkel 8 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 107,65 dolláron állt 1,93 dollár (1,83 százalék) drágulással. Szardán csak minimálisan, 9 centtel nőtt a Brent jegyzése.

Donald Trump a Fox Newsnak adott interjújában azt mondta, kezdi elveszíteni a türelmét Iránnal szemben. „Kötnünk kell egy megállapodást” – tette hozzá az elnök.

Azt is mondta, hogy Kína, amely olajimportjának mintegy 40 százalékát Iránból szerzi be, amerikai kőolaj beszerzését fontolgatja. „Kielégíthetetlen az energiaéhségük, nekünk pedig korlátlan energiatartalékaink vannak” – jegyezte meg az amerikai elnök.

Hozzátette: azt mondta neki Hszi Csin-ping kínai elnök, hogy „tetszik neki az ötlet”, hogy olajat vásároljanak az Egyesült Államoktól.

donald trump

közel-kelet

olajár

kőolaj

brent

Szakértő az ideiglenesen hatályba lépett Mercosur-egyezményről: ha kell, közbe lehet avatkozni

Ideiglenes hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-államok közötti szabadkereskedelmi egyezmény. Ezzel megnyílt az út a vámcsökkentett és vámmentes termékek előtt, valamint létrejött a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete, több mint 700 millió fős piaccal. A lehetőségekről és a kockázatokról Szigethy-Ambrus Nikolettát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjét kérdezte az InfoRádió.
Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja

Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
Kormányalakítás: meglepetést ígért Magyar Péter a Karmelitából

A 21 Kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tisza Párt támogatottsága 69 százalékra nőtt a választani tudó állampolgárok körében, miközben a Fidesz 23 százalékra esett vissza. A Magyar Péter vezette Tisza-kormány az első napokban gyors ütemben hozott átfogó döntéseket: megkezdik a minisztériumok átvilágítását, elrendelték a vagyonadóztatás előkészítését, felülvizsgálják a kiemelt beruházásokat, és hivatalossá tették Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. A kabinet célkeresztbe vette a korábbi kormány milliárdos szerződéseit – köztük a 4iG-vel kötött 1 311 milliárdos megállapodást –, amelyeket nem kívánnak teljesíteni. Jelentős fordulatot jelent a külpolitikában, hogy bekérették az orosz nagykövetet a Kárpátalját ért dróntámadások miatt, valamint megszűnt a 2020 óta fennálló rendeleti kormányzást. Az új vezetés emellett szigorította az állami pénzügyi döntéshozatalt, és stratégiai üzemanyagkészleteket engedett a piacra.

Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elrendelte az ország biztonsági üzemanyagkészletének részleges felszabadítását.

Trump and Xi conclude 'very successful' talks in Beijing

The cordial talks covered issues such as the Iran war, Taiwan, tariffs, and competition over tech.

