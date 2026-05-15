A magyar AI-stratégia jó, de nem elég, cselekvési stratégia is kell – manifesztum

Magyarország AI-transzformációjának sikere azon múlik, hogy képesek vagyunk-e egyszerre gyorsan és felelősen cselekedni; ez az AI Manifesto az „AI Hungary 2026 szimpózium” felsővezetői közössége által egyeztetett rövid, fókuszált állásfoglalás a közeljövő legfontosabb feladataival kapcsolatban.

A cél világos: Magyarország legyen olyan hely, ahol az AI nem kockázatként vagy távoli technológiaként jelenik meg, hanem a versenyképes gazdaság, a hatékony állam, a minőségi közszolgáltatások és a felkészült társadalom közös eszközeként. Ehhez gyors döntésekre, hozzáférhető infrastruktúrára, támogató szabályozásra, iparági fókuszra és széles körű tudásépítésre van szükség. Ezen fő irányokat tekinti át az AI Hungary Manifesto.

Mint a közlésből kiderül, a jelenlegi stratégia frissítése mellett egy olyan AI cselekvési terv kialakítására és megvalósítására van szükség, amely összehangolja az állam, az ipar, az egyetemek, a kutatóhelyek, a kkv-k és a társadalmi szereplők erőfeszítéseit. Ehhez ipari és akadémiai felsővezetőkből álló AI tanácsadó testület felállítását javasolják.

A kiállás szerint

a mesterséges intelligencia nem egy újabb technológiai trend, hanem a következő évtized versenyképességének egyik alapja.

Az AI – magyar rövidítéssel: MI – egyszerre alakítja át az innovációs eszközkészletet, a munkaerőpiacot, az oktatást, a közszolgáltatásokat és így hazánk nemzetközi pozícióját.

„Ha gyorsan, tudatosan és felelősen építjük be az AI-t működésbe, előnyre tehetünk szert; ha késlekedünk, elveszíthetjük a versenyt” – derül ki a közlésből.

Az AI Hungary 2026 szimpóziumon részt vevő felsővezetők közös álláspontja szerint hazánknak összehangolt, mérhető és végrehajtható AI-transzformációs programra van szüksége. Magyarország jelenlegi mesterséges intelligencia stratégiája helyes irányokat vázol, de nem mindenütt veszi figyelembe a meglévő hazai ipari és akadémiai ökoszisztéma lehetőségeit, és nem fókuszál eléggé. A stratégia mellé egy megfelelő cselekvési terv is kell. Az országnak reális lehetősége van arra, hogy közép-európai AI-központtá váljon: erős műszaki hagyományokkal, fejlett ipari jelenléttel, aktív egyetemi-kutatói háttérrel és digitalizációra nyitott vállalkozói környezettel rendelkezik.

A kiállás tehát pilléreket is megjelöl:

versenyképesség és gyorsaság ökoszisztéma és infrastruktúra szabályozás és állami szerepvállalás innováció, ipar és kkv-transzformáció emberek és társadalom.

