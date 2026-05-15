A magyar AI-stratégia jó, de nem elég, cselekvési stratégia is kell – manifesztum

Magyarország AI-transzformációjának sikere azon múlik, hogy képesek vagyunk-e egyszerre gyorsan és felelősen cselekedni; ez az AI Manifesto az „AI Hungary 2026 szimpózium” felsővezetői közössége által egyeztetett rövid, fókuszált állásfoglalás a közeljövő legfontosabb feladataival kapcsolatban.
A cél világos: Magyarország legyen olyan hely, ahol az AI nem kockázatként vagy távoli technológiaként jelenik meg, hanem a versenyképes gazdaság, a hatékony állam, a minőségi közszolgáltatások és a felkészült társadalom közös eszközeként. Ehhez gyors döntésekre, hozzáférhető infrastruktúrára, támogató szabályozásra, iparági fókuszra és széles körű tudásépítésre van szükség. Ezen fő irányokat tekinti át az AI Hungary Manifesto.
Mint a közlésből kiderül, a jelenlegi stratégia frissítése mellett egy olyan AI cselekvési terv kialakítására és megvalósítására van szükség, amely összehangolja az állam, az ipar, az egyetemek, a kutatóhelyek, a kkv-k és a társadalmi szereplők erőfeszítéseit. Ehhez ipari és akadémiai felsővezetőkből álló AI tanácsadó testület felállítását javasolják.
A kiállás szerint
a mesterséges intelligencia nem egy újabb technológiai trend, hanem a következő évtized versenyképességének egyik alapja.
Az AI – magyar rövidítéssel: MI – egyszerre alakítja át az innovációs eszközkészletet, a munkaerőpiacot, az oktatást, a közszolgáltatásokat és így hazánk nemzetközi pozícióját.
„Ha gyorsan, tudatosan és felelősen építjük be az AI-t működésbe, előnyre tehetünk szert; ha késlekedünk, elveszíthetjük a versenyt” – derül ki a közlésből.
Az AI Hungary 2026 szimpóziumon részt vevő felsővezetők közös álláspontja szerint hazánknak összehangolt, mérhető és végrehajtható AI-transzformációs programra van szüksége. Magyarország jelenlegi mesterséges intelligencia stratégiája helyes irányokat vázol, de nem mindenütt veszi figyelembe a meglévő hazai ipari és akadémiai ökoszisztéma lehetőségeit, és nem fókuszál eléggé. A stratégia mellé egy megfelelő cselekvési terv is kell. Az országnak reális lehetősége van arra, hogy közép-európai AI-központtá váljon: erős műszaki hagyományokkal, fejlett ipari jelenléttel, aktív egyetemi-kutatói háttérrel és digitalizációra nyitott vállalkozói környezettel rendelkezik.
A kiállás tehát pilléreket is megjelöl:
- versenyképesség és gyorsaság
- ökoszisztéma és infrastruktúra
- szabályozás és állami szerepvállalás
- innováció, ipar és kkv-transzformáció
- emberek és társadalom.
Az AI Hungary Szimpózium felsővezetői workshopjának résztvevői:
- Benczúr András (M.I. kutatólaboratórium vezető, HUN-REN SZTAKI)
- Boráros András (Kutatás-fejlesztési igazgató, Ericsson Magyarország)
- Charaf Hassan (Rektor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, BME)
- Dávid András (Ügyvezető, Relnet Technológia Kft.)
- Juhász Mihály (Ügyvezető, Servergarden Kft.)
- Kátai Roland (Head of AI, Safety and Motion, AUMOVIO)
- Kolláth Gábor (Főtitkár, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, HTE)
- Nagy Péter (Műszaki vezérigazgató-helyettes, Magyar Telekom)
- Pikéthy Árpád (Ügyvezető, Country Manager, IBM Magyarország)
- Szabó Péter (Ügyvezető, Kontron Hungary Kft; Vice President of AI, Kontron Group)
- Szpisják Tibor (Ügyvezető, Hewlett Packard Enterprise Magyarország)
- Varga Pál (Tanszékvezető, BME Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék)
- valamint felsővezetői résztvevő a 4iG részéről.