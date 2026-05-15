ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.41
usd:
309.93
bux:
132115.09
2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A világot összekötő internetes hálózat illusztrációja.
Nyitókép: Pexels

A magyar AI-stratégia jó, de nem elég, cselekvési stratégia is kell – manifesztum

Infostart

Az AI Hungary 2026 szimpóziumon részt vevő felsővezetők közös álláspontja szerint hazánknak összehangolt, mérhető és végrehajtható AI-transzformációs programra van szüksége. Magyarország jelenlegi mesterséges intelligencia stratégiája helyes irányokat vázol, de nem mindenütt veszi figyelembe a meglévő hazai ipari és akadémiai ökoszisztéma lehetőségeit, és nem fókuszál eléggé.

Magyarország AI-transzformációjának sikere azon múlik, hogy képesek vagyunk-e egyszerre gyorsan és felelősen cselekedni; ez az AI Manifesto az „AI Hungary 2026 szimpózium” felsővezetői közössége által egyeztetett rövid, fókuszált állásfoglalás a közeljövő legfontosabb feladataival kapcsolatban.

A cél világos: Magyarország legyen olyan hely, ahol az AI nem kockázatként vagy távoli technológiaként jelenik meg, hanem a versenyképes gazdaság, a hatékony állam, a minőségi közszolgáltatások és a felkészült társadalom közös eszközeként. Ehhez gyors döntésekre, hozzáférhető infrastruktúrára, támogató szabályozásra, iparági fókuszra és széles körű tudásépítésre van szükség. Ezen fő irányokat tekinti át az AI Hungary Manifesto.

Mint a közlésből kiderül, a jelenlegi stratégia frissítése mellett egy olyan AI cselekvési terv kialakítására és megvalósítására van szükség, amely összehangolja az állam, az ipar, az egyetemek, a kutatóhelyek, a kkv-k és a társadalmi szereplők erőfeszítéseit. Ehhez ipari és akadémiai felsővezetőkből álló AI tanácsadó testület felállítását javasolják.

A kiállás szerint

a mesterséges intelligencia nem egy újabb technológiai trend, hanem a következő évtized versenyképességének egyik alapja.

Az AI – magyar rövidítéssel: MI – egyszerre alakítja át az innovációs eszközkészletet, a munkaerőpiacot, az oktatást, a közszolgáltatásokat és így hazánk nemzetközi pozícióját.

„Ha gyorsan, tudatosan és felelősen építjük be az AI-t működésbe, előnyre tehetünk szert; ha késlekedünk, elveszíthetjük a versenyt” – derül ki a közlésből.

Az AI Hungary 2026 szimpóziumon részt vevő felsővezetők közös álláspontja szerint hazánknak összehangolt, mérhető és végrehajtható AI-transzformációs programra van szüksége. Magyarország jelenlegi mesterséges intelligencia stratégiája helyes irányokat vázol, de nem mindenütt veszi figyelembe a meglévő hazai ipari és akadémiai ökoszisztéma lehetőségeit, és nem fókuszál eléggé. A stratégia mellé egy megfelelő cselekvési terv is kell. Az országnak reális lehetősége van arra, hogy közép-európai AI-központtá váljon: erős műszaki hagyományokkal, fejlett ipari jelenléttel, aktív egyetemi-kutatói háttérrel és digitalizációra nyitott vállalkozói környezettel rendelkezik.

A kiállás tehát pilléreket is megjelöl:

  1. versenyképesség és gyorsaság
  2. ökoszisztéma és infrastruktúra
  3. szabályozás és állami szerepvállalás
  4. innováció, ipar és kkv-transzformáció
  5. emberek és társadalom.

Az AI Hungary Szimpózium felsővezetői workshopjának résztvevői:

  • Benczúr András (M.I. kutatólaboratórium vezető, HUN-REN SZTAKI)
  • Boráros András (Kutatás-fejlesztési igazgató, Ericsson Magyarország)
  • Charaf Hassan (Rektor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, BME)
  • Dávid András (Ügyvezető, Relnet Technológia Kft.)
  • Juhász Mihály (Ügyvezető, Servergarden Kft.)
  • Kátai Roland (Head of AI, Safety and Motion, AUMOVIO)
  • Kolláth Gábor (Főtitkár, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, HTE)
  • Nagy Péter (Műszaki vezérigazgató-helyettes, Magyar Telekom)
  • Pikéthy Árpád (Ügyvezető, Country Manager, IBM Magyarország)
  • Szabó Péter (Ügyvezető, Kontron Hungary Kft; Vice President of AI, Kontron Group)
  • Szpisják Tibor (Ügyvezető, Hewlett Packard Enterprise Magyarország)
  • Varga Pál (Tanszékvezető, BME Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék)
  • valamint felsővezetői résztvevő a 4iG részéről.

Kezdőlap    Gazdaság    A magyar AI-stratégia jó, de nem elég, cselekvési stratégia is kell – manifesztum

mesterséges intelligencia

4ig

ai

ai hungary 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést

Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést
Magyar Péter miniszterelnök üzent a Facebookon, visszakérik az eddig már kifizetett 22 milliárd forintot is a Nobel-díjas tudós alapítványától.
 

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

Magyar Péter: erre a hétvégére beteltek a helyek a kormányzati épületek látogatására

Gulyás Gergely reagált a kordonbontás alkalmával elhangzottakra

VIDEÓ
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.15. péntek, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt van Zelenszkij válaszcsapása a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

Itt van Zelenszkij válaszcsapása a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország tegnap és tegnapelőtt 1567 drónt és 56 különféle rakétát lőtt ki ukrán célpontok ellen. Az ukrán légvédelem az elmondása alapján a drónok 94%-át és a rakéták 73%-át fogta el. Vitalij Klicsko kijevi polgármester gyásznappá nyilvánította május 15-ét, a főváros elleni nagyszabású orosz támadásban elhunytak emlékére. A május 13-ról 14-re virradó éjszaka történt orosz támadás halálos áldozatainak száma közben 24-re emelkedett, három gyermek is életét vesztette az ukrán fővárosban. További 47 személy megsérült. Zelenszkij tegnap arra utasította az ukrán katonai tisztviselőket, hogy terjesszenek elé lehetséges válaszlépéseket a nagyszabású orosz csapásokra. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgős összehívását kezdeményezte az ukrán civilek Oroszország általi tömeges megölése miatt. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly összegtől eshetnek el, akik erre nem figyelnek adóbevalláskor: rengeteg pénzt hagynak veszni

Komoly összegtől eshetnek el, akik erre nem figyelnek adóbevalláskor: rengeteg pénzt hagynak veszni

Évente több milliárd forint adó-visszatérítéstől esnek el a nyugdíj- és egészségpénztári tagok, mert elfelejtik kitölteni az szja-bevallásukhoz tartozó nyilatkozatot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Xi conclude 'very successful' talks but no deals confirmed

Trump and Xi conclude 'very successful' talks but no deals confirmed

There were plenty of choreographed ceremonies but no trade breakthroughs after the two-day visit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 15. 15:22
Drága lehet visszapótolni a stratégiai benzintartalékot
2026. május 15. 15:10
Dühösek a németek a spanyolokra – szerintük pazarolták a pénzt a nyugdíjasokra
×
×