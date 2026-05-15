Diplomáciai pofon Pozsonynak? Berlin cáfolta Robert Fico szavait

Az ellenzéki Progresszív Szlovákia alelnöke, Ivan Korcok újságíróknak azt mondta, Pozsony hivatalos értesítést kapott arról, hogy a német kancellár nem érkezik Szlovákiába. Szerinte ennek közvetlen oka Robert Fico moszkvai útja és az orosz elnökkel folytatott találkozója.

Korcok úgy fogalmazott: a szlovák miniszterelnök „Putyint választotta a német kancellár helyett”, és ezzel visszautasította annak az országnak a felé nyújtott kezét, amely Szlovákia egyik legfontosabb gazdasági partnere és több tízezer munkahelyet biztosít az országban.

Robert Fico korábban többször is beszélt Friedrich Merz tervezett látogatásáról. Áprilisban még azt mondta, hogy a német kancellár május végéig Pozsonyba érkezik, később pedig a kormányzó Smer párt parlamenti frakcióvezetője május 29-ét nevezte meg lehetséges időpontként.

Berlin azonban most egyértelműen cáfolta ezt.

A német kormány szóvivője közölte: Friedrich Merz jelenleg nem tervez és korábban sem tervezett hivatalos szlovákiai látogatást. Hangsúlyozták azt is, hogy a kancellár programját rendszerint csak egy héttel korábban hozzák nyilvánosságra.

A vita hátterében Robert Fico múlt heti moszkvai útja áll. A szlovák miniszterelnök az Európai Unió egyetlen vezető politikusaként vett részt az orosz győzelem napja alkalmából rendezett megemlékezéseken. Moszkvában ismét találkozott Vlagyimir Putyinnal is.

Robert Fico régóta bírálja az Európai Unió Oroszország elleni szankcióit és az orosz energiafüggőség csökkentésére irányuló uniós politikát. Kormánya 2023-as hivatalba lépése után leállította az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást az állami készletekből.

Friedrich Merz nyilvánosan is kritikát fogalmazott meg Fico moszkvai útjával kapcsolatban. A német kancellár egy stockholmi sajtótájékoztatón azt mondta: sajnálja a szlovák miniszterelnök döntését, és személyesen is beszélni kíván vele erről.

Közben Németország továbbra is határozottan támogatja Ukrajnát. Merz szerint az Oroszország által végrehajtott legutóbbi nagyszabású rakéta- és dróntámadások azt bizonyítják, hogy Moszkva nem a béketárgyalások, hanem a háborús eszkaláció útját választja.