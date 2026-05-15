2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
24 April 2026, Cyprus, Nikosia: German Chancellor Friedrich Merz (CDU, l) and Robert Fico, Prime Minister of Slovakia, take part in the informal meeting of EU heads of state and government. The talks between the EU heads of state and government will focus on the new joint multi-year budget. The so-called Multiannual Financial Framework from 2028 to 2034 is currently being debated. Photo: Kay Nietfeld/dpa (Photo by Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Diplomáciai pofon Pozsonynak? Berlin cáfolta Robert Fico szavait

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Robert Fico moszkvai útja után diplomáciai vita alakult ki Szlovákia és Németország között. Ivan Korcok volt szlovák külügyminiszter szerint Friedrich Merz német kancellár lemondta tervezett szlovákiai látogatását, miután Fico Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A német kormány ugyanakkor azt állítja: ilyen hivatalos látogatás eleve nem is volt napirenden.

Az ellenzéki Progresszív Szlovákia alelnöke, Ivan Korcok újságíróknak azt mondta, Pozsony hivatalos értesítést kapott arról, hogy a német kancellár nem érkezik Szlovákiába. Szerinte ennek közvetlen oka Robert Fico moszkvai útja és az orosz elnökkel folytatott találkozója.

Korcok úgy fogalmazott: a szlovák miniszterelnök „Putyint választotta a német kancellár helyett”, és ezzel visszautasította annak az országnak a felé nyújtott kezét, amely Szlovákia egyik legfontosabb gazdasági partnere és több tízezer munkahelyet biztosít az országban.

Robert Fico korábban többször is beszélt Friedrich Merz tervezett látogatásáról. Áprilisban még azt mondta, hogy a német kancellár május végéig Pozsonyba érkezik, később pedig a kormányzó Smer párt parlamenti frakcióvezetője május 29-ét nevezte meg lehetséges időpontként.

Berlin azonban most egyértelműen cáfolta ezt.

A német kormány szóvivője közölte: Friedrich Merz jelenleg nem tervez és korábban sem tervezett hivatalos szlovákiai látogatást. Hangsúlyozták azt is, hogy a kancellár programját rendszerint csak egy héttel korábban hozzák nyilvánosságra.

A vita hátterében Robert Fico múlt heti moszkvai útja áll. A szlovák miniszterelnök az Európai Unió egyetlen vezető politikusaként vett részt az orosz győzelem napja alkalmából rendezett megemlékezéseken. Moszkvában ismét találkozott Vlagyimir Putyinnal is.

Robert Fico régóta bírálja az Európai Unió Oroszország elleni szankcióit és az orosz energiafüggőség csökkentésére irányuló uniós politikát. Kormánya 2023-as hivatalba lépése után leállította az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást az állami készletekből.

Friedrich Merz nyilvánosan is kritikát fogalmazott meg Fico moszkvai útjával kapcsolatban. A német kancellár egy stockholmi sajtótájékoztatón azt mondta: sajnálja a szlovák miniszterelnök döntését, és személyesen is beszélni kíván vele erről.

Közben Németország továbbra is határozottan támogatja Ukrajnát. Merz szerint az Oroszország által végrehajtott legutóbbi nagyszabású rakéta- és dróntámadások azt bizonyítják, hogy Moszkva nem a béketárgyalások, hanem a háborús eszkaláció útját választja.

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

„Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, amelyeket magyar emberek pénzéből építettek” – jelentette ki a kormányfő a Karmelita előtt. Vitézy Dávid is részt vett a bontásban, elmondta, 500 és 1000 milliárd forint között lesz a vári költekezés vége, eközben a magyar gyermekvédelemre, közlekedésre, vasútra sosem volt pénz. Magyar Péter bejelentést tett az épületek, illetve a beruházások további sorsáról is. A Karmelita és a Miniszterelnöki Kabinetiroda látogatható lesz. Ennek módjáról is bejelentések jöttek.
 

Mossák a Petőfi hidat

Vasárnap a Petőfi híd megtisztításával folytatódik a Budapesti Közművek tavaszi hídmosási programja. A munkálatok 6.30 és 15.30 között zajlanak: a hidat melegvizes, kézi és gépi erővel, környezetkímélő tisztítószerrel és magasnyomású technológiával mossák.

Rémálommá vált a nyaralás: bedőlt a magyar utazási iroda, esze ágában sincs fizetni a biztosítónak

Az iroda vezetője a szigorú biztosítási feltételeket és az internetes pánikkeltést okolja a kialakult helyzetért, az utasok kártalanítása egyelőre bizonytalan.

Trump and Xi conclude 'very successful' talks in Beijing, but no deals announced

The cordial talks covered issues such as the Iran war, Taiwan, tariffs, and competition over tech.

2026. május 15. 09:32
Szlovákia lett a NATO egyik fő lőszergyártója – vázolta a jövőt is a szlovák államfő
2026. május 14. 22:14
Az ukrán drónok és a furcsa magyarázatok ütötték ki a lett kormányt
