2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
A high-angle satellite view showing the Strait of Hormuz, the Persian Gulf, and the rugged desert topography of the Middle East. Image map textures source: www.solarsystemscope.com
Nyitókép: Constantine Johnny/Getty Images

Így kerülné ki az Emírségek a Hormuzi-szorost

Infostart

Titokban már régóta dolgoznak a mesterterven, amelyről most rántották le a leplet.

2027-re el fog készülni az Emírségek új olajvezetéke, amely kikerüli a Hormuzi-szorost. Az abu-dzabi-i koronaherceg arra utasította az emírségekbeli állami olajipari vállalatot, hogy gyorsítsa meg az építkezést. Korábban nem volt hivatalosan bejelentve a projekt – írta meg a The Guardian.

Az új csővezeték segítségével meg fog duplázódni az Emírségek exportkapacitása, eddig a Habshan-Fujairah csővezetéken akár 1,8 millió hordónyi olaj tudott kijutni naponta az Ománi-öbölben található kikötőbe. Ez a csővezeték bebizonyosodott, hogy kulcsfontosságú az Emírségek olajexportjának folytatásához – írják a cikkben.

Emlékeztetnek, hogy a Hormuzi-szoros már közel 11 hete le van zárva az olajtankerek előtt, miután az USA és Izrael támadni kezdte Iránt. Csak az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia rendelkezik csővezetékkel, amely a szorost meg tudja kerülni. Az Emírségek nemrégiben el is hagyta az OPEC-et, amelynek hatására várhatóan több olajat fognak tudni kitermelni, felszabadulnak a kvóták alól. Az új csővezetékkel ráadásul exportkapacitásuk közelebb kerülne Szaúd-Arábiáéhoz.

Salát Gergely: Kína nem fogja elengedni az irániak kezét, de Amerika felé is gesztusokat kell tennie
Peking számára kulcsfontosságú, hogy zavartalanul közlekedhessenek az olajszállító hajók a Hormuzi-szoroson keresztül, ezért Kínának is az az érdeke, hogy minél előbb véget érjen az iráni háború – mondta az InfoRádióban Salát Gergely sinológus. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa arról is beszélt, hogy a kínai és az amerikai elnök közötti rendszeres kommunikáció elengedhetetlen ahhoz, hogy a két ország között ne törjön ki újabb komolyabb konfliktus.
Kuzmányi István az Arénában: hamarosan újra láthatjuk Erdő Pétert, egy pápalátogatásért nagyon drukkolok

Egy éve választották meg az új pápát, XIV. Leót, a 267. római katolikus egyházfőt. Kuzmányi István diakónus szerint a katolikusoknak, de a nem hívők számára is nagy jelentőséggel bír a pápa prófétai hangja, amely a társadalmi igazságosság és a béke megteremtésének szempontjából is iránymutató. A Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője az InfoRádió Aréna című műsorában a súlyos betegségéből lábadozó Erdő Péter bíborosról is beszélt, aki jelenleg is „el tudja látni a feladatait”. De érkezik-e Magyarországra majd Ferenc pápa után a következő is?
Visszaköltözik a József nádor téri épületbe a Pénzügyminisztérium

Nincs akadálya a gördülékeny átadás-átvételnek és a közös munka gyors elindításának, függetlenül attól, hogy egy „mamut intézményből” egy tiszta profilú minisztériumot kellett létrehozni – közölte Facebook-oldalán Kármán András pénzügyminiszter pénteken a délelőtti állományülést követően. Visszatérnek a „régi” épületükbe.
 

Furcsa dolgot csinált Donald Trump, mielőtt eljött Kínából – Sokan értetlenül állnak a dolog előtt

Donald Trump amerikai elnök és a vele utazó stáb mindent kidobtak, amit a kínaiaktól kaptak, mielőtt elhagyták az országot az elnök látogatása után – számol be Emily Goodin, a New York Post riportere, aki szintén a gépen utazott.

Teljesen kilóg a többi nyelv közül a magyar: váratlan dolog teszi ennyire különlegessé az anyanyelvünket

Körülbelül 13-14 millióan beszélnek magyarul a világon. De vajon hol élnek a magyar közösségek, és mitől ennyire különleges a nyelvünk? Mutatjuk!

Trump says he 'made no commitment either way' to Xi on Taiwan

Trump said Xi Jinping had asked directly if the US would defend Taiwan, and he had responded, "I don't talk about that".

2026. május 15. 19:23
Ügyészségi vizsgálat indult a tragikus búvárszerencsétlenség miatt
2026. május 15. 16:22
Az oroszok két, az ukránok egy települést foglaltak el
