Így kerülné ki az Emírségek a Hormuzi-szorost

2027-re el fog készülni az Emírségek új olajvezetéke, amely kikerüli a Hormuzi-szorost. Az abu-dzabi-i koronaherceg arra utasította az emírségekbeli állami olajipari vállalatot, hogy gyorsítsa meg az építkezést. Korábban nem volt hivatalosan bejelentve a projekt – írta meg a The Guardian.

Az új csővezeték segítségével meg fog duplázódni az Emírségek exportkapacitása, eddig a Habshan-Fujairah csővezetéken akár 1,8 millió hordónyi olaj tudott kijutni naponta az Ománi-öbölben található kikötőbe. Ez a csővezeték bebizonyosodott, hogy kulcsfontosságú az Emírségek olajexportjának folytatásához – írják a cikkben.

Emlékeztetnek, hogy a Hormuzi-szoros már közel 11 hete le van zárva az olajtankerek előtt, miután az USA és Izrael támadni kezdte Iránt. Csak az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia rendelkezik csővezetékkel, amely a szorost meg tudja kerülni. Az Emírségek nemrégiben el is hagyta az OPEC-et, amelynek hatására várhatóan több olajat fognak tudni kitermelni, felszabadulnak a kvóták alól. Az új csővezetékkel ráadásul exportkapacitásuk közelebb kerülne Szaúd-Arábiáéhoz.