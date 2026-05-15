2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Munkások dolgoznak a mexikóvárosi Azték Stadion (hivatalos nevén Banorte Stadion) területén 2026. március 27-én. A létesítmény lesz a helyszíne a 2026-os labdarúgó-vb Mexikó-Dél-afrikai Köztársaság nyitómérkõzésének június 11-én. Az Azték Stadion 2025. márciusában vette fel a Banorte Stadion nevet egy nagyszabású szponzori megállapodás keretében, amely a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra való felújításokat finanszírozza. A mexikói Banorte bank 2,1 milliárd peso (kb. 105 millió dollár) kölcsönt nyújtott a tervek szerint közel 90 ezer nézõ befogadására alkalmas stadion modernizációs munkálatainak befejezéséhez.
Nyitókép: Mario Guzmán

Mégsem kell 15 ezer dollárt letenniük a vb-szurkolóknak

Infostart / MTI

Az amerikai kormány nem alkalmazza a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseire jeggyel rendelkező szurkolókra a 15 ezer dolláros vízumletétet, az intézkedés hatálya alá tartozó országok polgárainak esetében – közölte a washingtoni külügyminisztérium.

„Felmentést adunk a vízumletét alól a feltételeknek megfelelő szurkolók számára, azaz akik jegyet vásároltak a világbajnokságra, valamint április 15-ig regisztráltak a FIFA-rendszerében (FIFA Pass), ami gyorsított vízumidőpontokat tesz lehetővé” – közölte Mora Namdar, konzuli ügyekért felelős államtitkár.

Az amerikai adminisztráció a közelmúltban bővítette azon vízumra kötelezett országok listáját, amelyek állampolgárainak a vízumigényléssel egy időben 15 ezer dollárt letétbe kell tenni, amit akkor kapnak vissza, ha megfeleltek a beutazási szabályoknak, és a vízum érvényességi idején belül elhagyják az Egyesült Államokat.

Az intézkedés túlnyomóan afrikai és ázsiai országokra vonatkozik, összesen 50 államra, amelyek polgárai nagyobb arányban maradnak az Egyesült Államokban azt követően is, hogy vízumuk lejár.

Gyorsul a Föld felmelegedése – itt az új ENSZ-jelentés

Szinte minden fontos éghajlati mutató kedvezőtlen irányba mozdult – derül ki az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének legújabb éghajlati jelentéséből. Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza kiemelte, hogy a globális felmelegedés szinte teljes egészében emberi eredetű, ráadásul soha nem látott ütemben nő a Föld energiatöbblete.
Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést

Magyar Péter miniszterelnök üzent a Facebookon, visszakérik az eddig már kifizetett 22 milliárd forintot is a Nobel-díjas tudós alapítványától. A Tisza-kormány felülvizsgálja a több ezer milliárd forint közpénzhez jutott „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok” (kekva) teljes rendszerét.
 

Nem talál magára a forint: 360 felett az euró árfolyama

Az eurót 360, a dollárt 310 forint körül jegyzik, ami mindkét devizával szemben 2,6, illetve 3,1 egységnyi elmozdulást jelent. Pénteken itthon nem várható jelentős adatközlés, a tengerentúlról pedig az áprilisi ipari termelési adat érkezik délután.

Betelt a pohár Donald Trumpnál: drasztikus csapást a nyakába kap Európa, Putyin dörzsölheti a tenyerét

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter váratlanul leállított két európai csapattelepítést, és elrendelte több katonai egység kivonását a kontinensről.

Trump and Xi conclude 'very successful' talks but no deals confirmed

There were plenty of choreographed ceremonies but no trade breakthroughs after the two-day visit.

2026. május 15. 16:22
Az oroszok két, az ukránok egy települést foglaltak el
2026. május 15. 15:34
„Nürnbergi per” Putyinék ellen? Megállapodás az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról
