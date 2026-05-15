„Felmentést adunk a vízumletét alól a feltételeknek megfelelő szurkolók számára, azaz akik jegyet vásároltak a világbajnokságra, valamint április 15-ig regisztráltak a FIFA-rendszerében (FIFA Pass), ami gyorsított vízumidőpontokat tesz lehetővé” – közölte Mora Namdar, konzuli ügyekért felelős államtitkár.

Az amerikai adminisztráció a közelmúltban bővítette azon vízumra kötelezett országok listáját, amelyek állampolgárainak a vízumigényléssel egy időben 15 ezer dollárt letétbe kell tenni, amit akkor kapnak vissza, ha megfeleltek a beutazási szabályoknak, és a vízum érvényességi idején belül elhagyják az Egyesült Államokat.

Az intézkedés túlnyomóan afrikai és ázsiai országokra vonatkozik, összesen 50 államra, amelyek polgárai nagyobb arányban maradnak az Egyesült Államokban azt követően is, hogy vízumuk lejár.