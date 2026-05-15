Infostart.hu
2026. május 15. péntek
Donald Trump amerikai (b2) és Hszi Csin-ping kínai elnök (b3), valamint Eric Trump, az amerikai államfõ fia (b4) és a felesége, Lara Trump a pekingi Mennyei Béke templomának épületegyütteséhez tartozó Jó Termésért Szóló Ima csarnoka elõtt 2026. május 14-én.
Nyitókép: MTI/AP/AFP pool/Brendan Smialowski

Trump Pekingben: „hihetetlen látogatás” volt, amelyből „sok jó származott”

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok és Kína „fantasztikus kereskedelmi megállapodásokat” kötött a pekingi amerikai–kínai csúcstalálkozón – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök pénteken, a Hszi Csin-ping kínai államfővel folytatott tárgyalásai második, egyben utolsó napján.

Trump a pekingi Csungnanhajban, a Kínai Kommunista Párt és az állami vezetés központi komplexumában tartott megbeszélésen úgy fogalmazott: „hihetetlen látogatás” volt, amelyből „sok jó származott”, részleteket azonban nem közölt a megállapodásokról.

Az iráni helyzettel kapcsolatban Trump azt mondta: Washington és Peking hasonló álláspontot képvisel.

„Nem akarjuk, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson. Nyitva akarjuk tartani a szorosokat” – fogalmazott az amerikai elnök a Hormuzi-szorosra utalva, amely stratégiai jelentőségű útvonal a globális energiaszállítás szempontjából.

Trump hangsúlyozta: személyes kapcsolata Hszi Csin-pinggel és az országaik közötti viszony továbbra is nagyon erős, és szerinte számos olyan problémát is rendezni tudtak, amelyeket mások nem tudtak volna megoldani.

A pénteki tárgyalásokat követően Trump és Hszi közös ebéden vett részt a kínai vezetés központjaként szolgáló Csungnanhajban. A helyszín szimbolikus jelentőséggel bír: itt találkozott 1972-ben Richard Nixon akkori amerikai elnök Mao Ce-tung kínai vezetővel, megteremtve az amerikai-kínai kapcsolatok enyhülésének alapjait.

Trump csütörtöki és pénteki tárgyalásain egyaránt kiemelt téma volt az iráni konfliktus, a kereskedelem, a technológiai együttműködés és Tajvan kérdése. Az amerikai elnök szerint Hszi jelezte: Kína kész támogatni a konfliktus lezárását célzó diplomáciai erőfeszítéseket, valamint a Hormuzi-szoros újranyitását.

Szakértő az ideiglenesen hatályba lépett Mercosur-egyezményről: ha kell, közbe lehet avatkozni

Ideiglenes hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-államok közötti szabadkereskedelmi egyezmény. Ezzel megnyílt az út a vámcsökkentett és vámmentes termékek előtt, valamint létrejött a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete, több mint 700 millió fős piaccal. A lehetőségekről és a kockázatokról Szigethy-Ambrus Nikolettát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjét kérdezte az InfoRádió.
Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.
Megváltoztak a SZÉP-kártyán maradt, fel nem használt összegekre vonatkozó szabályok. A veszélyhelyzeti intézkedések kivezetésével visszaállt az eredeti rendszer. A korábbi tavaszi és őszi határidők helyett ismét május 31-ig kell elkölteni a régebbi juttatásokat. A határidő lejárta után ráadásul egyszeri díj helyett havi levonások csökkentik a megmaradt egyenleget - közölte a hrportal.hu.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elrendelte az ország biztonsági üzemanyagkészletének részleges felszabadítását.

Trump and Xi conclude 'very successful' talks in Beijing

The cordial talks covered issues such as the Iran war, Taiwan, tariffs, and competition over tech.

