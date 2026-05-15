Trump Pekingben: „hihetetlen látogatás” volt, amelyből „sok jó származott”

Trump a pekingi Csungnanhajban, a Kínai Kommunista Párt és az állami vezetés központi komplexumában tartott megbeszélésen úgy fogalmazott: „hihetetlen látogatás” volt, amelyből „sok jó származott”, részleteket azonban nem közölt a megállapodásokról.

Az iráni helyzettel kapcsolatban Trump azt mondta: Washington és Peking hasonló álláspontot képvisel.

„Nem akarjuk, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson. Nyitva akarjuk tartani a szorosokat” – fogalmazott az amerikai elnök a Hormuzi-szorosra utalva, amely stratégiai jelentőségű útvonal a globális energiaszállítás szempontjából.

Trump hangsúlyozta: személyes kapcsolata Hszi Csin-pinggel és az országaik közötti viszony továbbra is nagyon erős, és szerinte számos olyan problémát is rendezni tudtak, amelyeket mások nem tudtak volna megoldani.

A pénteki tárgyalásokat követően Trump és Hszi közös ebéden vett részt a kínai vezetés központjaként szolgáló Csungnanhajban. A helyszín szimbolikus jelentőséggel bír: itt találkozott 1972-ben Richard Nixon akkori amerikai elnök Mao Ce-tung kínai vezetővel, megteremtve az amerikai-kínai kapcsolatok enyhülésének alapjait.

Trump csütörtöki és pénteki tárgyalásain egyaránt kiemelt téma volt az iráni konfliktus, a kereskedelem, a technológiai együttműködés és Tajvan kérdése. Az amerikai elnök szerint Hszi jelezte: Kína kész támogatni a konfliktus lezárását célzó diplomáciai erőfeszítéseket, valamint a Hormuzi-szoros újranyitását.